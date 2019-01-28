Glenn Close, Rami Malek e "Pantera Negra" ganham SAG Awards 2019

Crédito: Montagem Gazeta Online

Glenn Close, Rami Malek e o elenco de "Pantera Negra" foram os grandes vencedores do prêmio do Sindicato dos Atores, concedido na noite de domingo (27). Com isso, os dois primeiros largam como favoritos para vencer o Oscar, em 24 de fevereiro.

Como boa parte dos membros do sindicato também fazem parte da Academia, são grandes as chances de as vitórias se repetirem na premiação do mês que vem. Tanto em cinema quanto em televisões, os vencedores não foram muito diferentes dos do Globo de Ouro.

Malek interpreta o líder do Queen, Freddie Mercury, na cinebiografia "Bohemian Rhapsody", e levou a estatueta de melhor ator. O prêmio de atriz foi para Close, que vive a mulher de um escritor premiado em "A Esposa".

O sindicato também elege o melhor elenco. Neste ano, quem venceu na categoria foi o filme de super-herói "Pantera Negra", protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o e Danai Gurira.

Nas categorias de ator coadjuvante, Mahershala Ali ("Green Book") e Emily Blunt ("Um Lugar Silencioso") foram os vencedores.

Já em televisão, a maior vencedora foi a série "Maravilhosa Sra. Maisel", que saiu com os três principais prêmios nas categorias de comédia: elenco, atriz (Rachel Brosnahan) e ator (Tony Shalhoub).

OS VENCEDORES DO SAG AWARDS 2019





Melhor elenco de filme

"Pantera Negra"

Melhor ator de filme

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Melhor atriz de filme

Glenn Close, "A Esposa"

Melhor ator coadjuvante de filme

Mahershala Ali, "Green Book"

Melhor atriz coadjuvante de filme

Emily Blunt, "Um Lugar Silencioso"

Melhor elenco em série de drama

"This Is Us"

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, "Ozark"

Melhor atriz em série de drama

Sandra Oh, "Killing Eve"

Melhor elenco em série de comédia

"Maravilhosa Sra. Maisel"

Melhor ator em série de comédia

Tony Shalhoub, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Melhor atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Melhor ator em minissérie ou telefilme

Darren Criss, "O Assassinato de Gianni Versace"

Melhor atriz em minissérie ou telefilme