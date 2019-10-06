Home
>
Cultura
>
Ginger Baker, baterista da banda Cream, morre aos 80 anos

Ginger Baker, baterista da banda Cream, morre aos 80 anos

Ginger Baker, um dos bateristas mais notórios de sua geração, morreu aos 80 anos na manhã deste domingo (6). O anúncio foi feito por sua família, que não divulgou a causa. Ele estava internado em estado grave havia algumas semanas.

NANÃ DELUCA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 19:04

 - Atualizado há 6 anos

Ginger Baker, baterista do Cream Crédito: Zoran Veselinovic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ginger Baker, um dos bateristas mais notórios de sua geração, morreu aos 80 anos na manhã deste domingo (6). O anúncio foi feito por sua família, que não divulgou a causa. Ele estava internado em estado grave havia algumas semanas. 

Recomendado para você

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

De churrascarias brasileiras a vilas tradicionais, a capital sul-coreana revela diferentes experiências em cada região

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Em 1966, Baker conheceu Eric Clapton e, junto ao baixista Jack Bruce, formaram a banda Cream, que mesclava blues, rock psicodélico e hard rock. Os três eram reconhecidamente talentosos e já faziam sucesso em carreiras solo e outras bandas. Por isso, o Cream é considerado a primeira "superbanda" da música. 

Baker foi um dos melhores instrumentistas de seu tempo. Sua forma de tocar equilibrava intensidade e precisão técnica. Uma de suas grandes inovações foi introduzir o uso do bumbo duplo e instrumentos variados de percussão, extrapolando as convenções para bateristas de rock. 

Inspirado por bateristas de jazz como Louie Bellson e Elvin Jones, Baker tocava com um estilo "extrovertido, primitivo, inventivo", como descreveu Neil Pearl, da banda Rush. 

Para Pearl, foi Baker quem definiu os parâmetros para todos os bateristas que o seguiram e expandiu os horizontes do instrumento. 

Sua energia quando tocava, com os cabelos cor de fogo e movimentos rápidos, fizeram Baker se destacar. Assim como seu temperamento, apontado por Eric Clapton como um dos motivos para o fim do Cream, em novembro de 1968.

Na década de 1970, após o fim do trio, Baker mudou-se para Lagos, na Nigéria, para estudar novas técnicas de percussão. Lá, conheceu o pioneiro do afrobeat, Fela Kuti, com quem lançou um álbum. Sua carreira, que de fato começou com solos de jazz, nunca perdeu o gênero de vista. "Eu sou um baterista de jazz", declarou Baker ao jornal The Telegraph, em 2003. Baker levou essa influência para todos os seus trabalhos. 

O baixista Jack Bruce publicou em seu Twitter que Baker "era como um irmão mais velho". A rivalidade entre eles na época do Cream foi acentuada. Clapton chegou a relatar que uma vez, durante um show, parou de tocar sua guitarra, o que nem Baker nem Bruce perceberam, pois competiam pela atenção. Foi nesse momento que constataram que a banda chegaria ao fim.

Em sua homenagem, o baixista lembrou que a química entre eles era espetacular e "sobreviveu à sua relação de amor e ódio". "Descanse em paz, Ginger, um dos maiores bateristas de todos os tempos."

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais