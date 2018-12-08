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música

Gean Pierre lança série de vídeos sobre processo criativo em show

Websérie de três episódios batizada de 'Trio' será lançada neste sábado, no Sesc Glória, em Vitória, com show ao vivo e bate-papo

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 21:40
Com mais de 20 anos de carreira na música instrumental brasileira, o músico capixaba Gean Pierre decidiu se aventurar por uma área nova, a de audiovisual. Marinheiro de primeira viagem, o músico lança no dia 8 de dezembro no Sesc Glória uma série em vídeo que documenta o seu processo criativo nas composições do jazz.
Muitas pessoas perguntam como é fazer uma música sem letra... A série fala das composições, explica o que é o projeto, como as músicas são feitas e a junção dos efeitos do instrumentos, explica Gean.
São três episódios da websérie batizada de Trio, mesmo nome do mais recente álbum de Gean, lançado em 2017. A apresentação no dia 8 de dezembro promete transportar o público da telona para o palco. O lançamento da série vai ser meio linkado com nosso show. Vamos passar os episódios e, entre o intervalo de um e outro, vamos tocar ao vivo. Vamos recriar o que fizemos no estúdio com iluminação parecida e com os mesmos instrumentos, menos o piano que não cabe na sala de cinema. Na minha cabeça é tipo um 3D, o que o público assistir na tela vai ver ao vivo também. Vamos transformar a sala de cinema em estúdio explica Gean Pierre.
A produção audiovisual registra como se constrói uma composição e explica as sensações dos instrumentistas Gean Pierre (violão), Jeremy Naud (piano e acordeon) e Leo de Paula (pandeiro), que participaram do álbum.
As gravações foram feitas durante três dias no estúdio de música UFES e a série foi produzida pela Fina Produtora em parceria com a EXP Filmes. Os vídeos são direcionados até mesmo para quem não está habituado a ouvir jazz. São 10 minutos com explicações rápidas que traduzem o que é a música instrumental, adianta.
A websérie Trio também será lançada nas redes no fim do ano. Das nove faixas do álbum, quatro músicas estão na série e são tocadas por inteiro, todas composições assinadas por Gean Pierre.
 
Estamos experimentando o vídeo, algo que é muito novo pra mim que não estou acostumado com audiovisual. É um experimento que fomos acertando durante todo o processo de produção, nos três episódios é possível perceber isso, orgulha-se Gean.
Lançamento da Série Musical TRIO
Quando: 8 de dezembro, às 17h
Onde: Sala de Cinema do Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 6 (comerciários)
Informações: 3232-4750l

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