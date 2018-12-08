Gean Pierre lança série de vídeos sobre processo criativo em show

Com mais de 20 anos de carreira na música instrumental brasileira, o músico capixaba Gean Pierre decidiu se aventurar por uma área nova, a de audiovisual. Marinheiro de primeira viagem, o músico lança no dia 8 de dezembro no Sesc Glória uma série em vídeo que documenta o seu processo criativo nas composições do jazz.

Muitas pessoas perguntam como é fazer uma música sem letra... A série fala das composições, explica o que é o projeto, como as músicas são feitas e a junção dos efeitos do instrumentos, explica Gean.

São três episódios da websérie batizada de Trio, mesmo nome do mais recente álbum de Gean, lançado em 2017. A apresentação no dia 8 de dezembro promete transportar o público da telona para o palco. O lançamento da série vai ser meio linkado com nosso show. Vamos passar os episódios e, entre o intervalo de um e outro, vamos tocar ao vivo. Vamos recriar o que fizemos no estúdio com iluminação parecida e com os mesmos instrumentos, menos o piano que não cabe na sala de cinema. Na minha cabeça é tipo um 3D, o que o público assistir na tela vai ver ao vivo também. Vamos transformar a sala de cinema em estúdio explica Gean Pierre.

A produção audiovisual registra como se constrói uma composição e explica as sensações dos instrumentistas Gean Pierre (violão), Jeremy Naud (piano e acordeon) e Leo de Paula (pandeiro), que participaram do álbum.

As gravações foram feitas durante três dias no estúdio de música UFES e a série foi produzida pela Fina Produtora em parceria com a EXP Filmes. Os vídeos são direcionados até mesmo para quem não está habituado a ouvir jazz. São 10 minutos com explicações rápidas que traduzem o que é a música instrumental, adianta.

A websérie Trio também será lançada nas redes no fim do ano. Das nove faixas do álbum, quatro músicas estão na série e são tocadas por inteiro, todas composições assinadas por Gean Pierre.





Estamos experimentando o vídeo, algo que é muito novo pra mim que não estou acostumado com audiovisual. É um experimento que fomos acertando durante todo o processo de produção, nos três episódios é possível perceber isso, orgulha-se Gean.

Lançamento da Série Musical TRIO

Quando: 8 de dezembro, às 17h

Onde: Sala de Cinema do Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 6 (comerciários)