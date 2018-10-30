Gastronomia e shows pelo Estado no feriado de Finados

Quem quer curtir um programa diferente neste feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, tem opções das mais variadas. Guarapari, por exemplo, recebe a 8ª edição do Sabores de Guarapari, com 41 restaurantes participantes oferecendo pratos que partem de R$ 10.

Arroz de frutos do mar Crédito: Reprodução/Facebook Sabores de Guarapari

Já em Anchieta, quem quiser curtir a boa gastronomia tem à disposição 15 estabelecimentos oferecendo diversas opções de petiscos que fazem parte do 3º Sabores de Boteco de Anchieta. Por lá, os preços dos pratos começam em R$ 15. Na Grande Vitória, para quem não abre mão de ficar na região metropolitana, as boates vão aproveitar o fim de semana prolongado para apostarem em festas de Halloween até o sábado (3).

O capixaba Léo Lima também vai cair na estrada neste feriado. Na sexta-feira (2) ele se apresenta em bar da Praia da Costa, em Vila Velha, mas no dia seguinte tem apresentação marcada em Santa Maria de Jetibá. A programação do músico, que é parte autoral e parte baseada nos sucessos sertanejos, também é uma boa opção para quiser curtir o clima da cidade.

O Gazeta Online preparou um roteiro com todas as programações que vão acontecer no feriado. Ainda que longe da Capital, os passeios podem ser feitos no estilo bate-volta. Confira:

FESTIVAIS GASTRONÔMICOS

GUARAPARI

8º Sabores de Guarapari

O festival acontece entre 1º e 25 de novembro, com 41 estabelecimentos participantes. São oferecidos desde pratos italianos até a típica moqueca capixaba, em porções individuais e para duas ou mais pessoas.

> Bacana's: Músculo com batata, cenoura, arroz, feijão, farofa e salada (individual); R$ 10

> Bar Sabiá: Rabada com feijão-manteiga, arroz e farofa; R$ 75

> Restaurante do Ademir: Galinha caipira ensopada; R$ 130

> Barba Negra: Torre de batata-frita com queijo, bacon e catupiry; R$ 45,90

> Bonna Massa: Nhoque à parmegiana (individual); R$ 29,90

> Cantinho da Praia: Peroá com camarão e vinagrete; R$ 119,90

> Caranguelua: Moqueca à moda da casa com dourado, lagosta, camarão e lula; R$ 149,90

> Casarão Pizzaria Delivery: Pizza com borda; R$ 53

> Catioro: Sanduíche com cheddar e bacon; R$ 13

> Chef's: Bacalhau à moda da casa com arroz e sobremesa; R$ 139

> Chespirito Burger: Pão de batata, carne, salada, bacon, molho e fritas; R$ 25

> Choperia Informal: Filé mignon grelhado, arroz de alho, batata soutê e creme de espinafre; R$ 32,90

> Confraria do Sabor Cafeteria: Quiche capixaba, torta de banana e chocolate e café; R$ 26

> Dal Mare: Peixe grelhado com palmito, brócolis, purê de banana e camarão; R$ 75

> D'Cezar Costela no Bafo: Costela no bafo com acompanhamentos; R$ 44,90

> Deck Burgueria: Burger com carne defumada e cebola caramelizada; R$ 19

> Du'Balta Pizzaria: Pizza da casa com calabresa; R$ 39,50

> Imperial Chocolateria: Torta red velvet com chocolate; R$ 13

> M Burguer & Pizza: Steak ao molho Paris com batata; R$ 45,90

> Mirian's Salgados: Combo de quibes recheados; R$ 21

> Muvuca: Risoto de frutos do mar; R$ 129

> Na Chapa: Ravióli de açafrão com carne seca e abóbora; R$ 58

> Orquídea Café: Lagosta grelhada e arroz de mariscos; R$ 75

> Paiol: Camarão no coco com arroz e batata palha; R$ 94,90

> Petiscaria Garagem do Jajá: Medalhão de ovo de codorna com vinagrete e farofa; R$ 6,99

> Pilão Cantinho da Roça: Iscas de tilápia empanada com picles e caipirinha de coco; R$ 54,90

> Pizzaria do Alemão: Pizza paulista de carne seca; R$ 44,50

> Quiosque 21 Mourad's: Cone crocante com recheio de camarão ou de carne; R$ 44,50

> Quiosque Caranguelua 2: Isca de peixe, camarão e batata; R$ 129,90

> Quiosque Inamoto: Lagosta ao termidor e acompanhamento; R$ 59

> Kataka's: Menu completo especial; R$ 78

> Pratão Capixaba: Self-service de panceta à pururuca com geleia de pimenta e aipim; R$ 39,90 o quilo

> Rólli Burguer Artesanal: Burger de costela; R$ 19

> Sabor & Arte: Self-service de costelão; R$ 44,90 o quilo

> Sabor do Frango: Frango crocante e acompanhamento; R$ 58

> Strike Bar e Boliche: Kieber; R$ 29,90

> Sushi House: Combo de 40 peças; R$ 50

> Tarboush Comida Árabe: Quibe e kafta crua; R$ 70

> Temakeria Filadelfia: Poke salmão do chef; R$ 25

> Tonkori: Combo de 40 peças; R$ 90

> Usuki Sushi: Combinado de 35 peças de sashimi e sushi; R$ 55

3º Sabores de Boteco de Anchieta

Este festival acontece entre 22 de outubro até 15 de dezembro. Nele, os 15 estabelecimentos participantes também oferecem opções de petiscos e pratos, individuais e para mais pessoas, a partir de R$ 15.

> Quiosque das Garças: Feijão metido à besta; R$ 20

> Braseiros: Picanha com palmito; R$ 40

> Quiosque da Feiticeira: Porção de torresmo com aipim; R$ 23,90

> Dom Bernardo: Bolinho de polenta com queijo e taioba; R$ 28

> Quiosque da Vânia e Bené: Moquequinha de camarão; R$ 30

> Cantinho Di Vera: Frango crocante; R$ 21,90

> Quiosque Altas Horas: Bolinini; R$ 15

> Boteco Tarapia: Trio tarapia; R$ 45

> Burguer House: Hamburguer de boteco; R$ 25

> Keiko Sushi: Drumet empanado; R$ 20

> Beer Burger: Caldos; R$ 15

> Batelão: Crab cake de siri; R$ 30

> Frangozinho Botequim: Frango a passarinho com batata frita e aipim; R$ 30

> Bar Amarelinho's: Carne seca na manteiga; R$ 15

> Espetinho Jaraguá: Bafão do Jaraguá; R$ 35

FESTAS

Na Grande Vitória, aposta é nas festas de Halloween Crédito: Vagner Rezende/Reprodução/Facebook Fluente





VITÓRIA

QUINTA-FEIRA (1º)

Bagaceira

Local: Fluente (Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha)

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local

Hungover DIVAS

Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto)

Ingressos: R$ 5 (para os 50 primeiros); R$ 10 (depois dos 50 primeiros até 23h); R$ 15 (restante da noite) - Vendas na bilheteria do local

Halloween Forrózando

Local: Bar 40 Graus (Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto)

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local

SEXTA-FEIRA (2)

EX Crota

Local: Fluente (Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha)

Ingressos: R$ 20 - Vendas na bilheteria do local

Fiesta Latina de Los Muertos

Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto)

Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (depois dos 50 primeiros fantasiados até as 23h); R$ 20 (restante da noite) - Vendas na bilheteria do local

Dione & Thiago e Michele Freire

Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Camburi)

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

SÁBADO (3)

Monster Party

Local: Fluente (Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha)

Ingressos: R$ 30 (antecipado); R$ 35 (na hora) - Vendas na bilheteria do local

Breno & Bernardo e Marcos & Bruno

Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Camburi)

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

VILA VELHA

SEXTA-FEIRA (2)

Forró do Porto Edição Halloween

Local: Porto do Rio (Av. Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu)

Ingressos: R$ 5 (até 00h com nome na lista); R$ 10 (até 00h sem nome na lista); R$ 15 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Show de Léo Lima

Local: Vitrine Music Bar (Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa)

Ingressos: R$ 10 a R$ 30 (couvert) - Vendas na bilheteria do local

SANTA MARIA DE JETIBÁ

SÁBADO (3)

Baladinha do Léo Lima

Local: Clube J&D Cavalo Bahio (Rodovia Afonso Swab, quilômetro 1)