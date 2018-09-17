Games: Jogos single-player recuperam força nos consoles

Jogo mais aguardado dos últimos anos, "Red Dead Redemption 2" chega no final de outubro Crédito: Divulgação

Uma das máximas do jornalismo é que não se pode ir contra a apuração. A ideia para esta matéria, por exemplo, nasceu logo antes da E3, realizada em junho. Na maior feira de games do mundo, o anúncio de Fallout 76, um jogo multiplayer online no universo Fallout. O problema é que os jogos da série (e da Bethesda, produtora da série) sempre foram focados na experiência single-player, por isso os fãs começaram a se questionar: estariam os jogos single-player com os dias contados?

Talvez, se a pauta tivesse sido executada na ocasião, a resposta seria sim. Acontece que os últimos meses viram excelentes lançamentos para quem curte uma jogatina solitária: God of War, Far Cry 5, Spider-Man e Shadow of the Tomb Raider, por exemplo. Para completar, Red Dead Redemption 2, um dos jogos mais esperados da atualidade, chega mês que vem. Ou seja, viva o single-player, né?

Não é uma competição entre multiplayer e single-player, afirmou Cory Barlog, diretor do novo God of War, ao portal IGN. Não é sobre estar vivo ou morto, é o gato de Schrodinger  estamos vivos e mortos ao mesmo tempo  e sempre será assim, completou.

"Shadow of the Tomb Raider": boa história e imersão Crédito: Divulgação

FORÇA COLETIVA

Para o empresário Vinícius Farias, de 37 anos, o multiplayer ofereceu novas possibilidades para um hobby que julgava ser repetitivo. Os jogos estavam todos parecidos, você sabia o que esperar de cada um deles, pontua.

Ele credita o crescimento da jogatina coletiva, ao menos para ele, à febre de jogos como Counter Strike nas lan houses no final dos anos 1990 e no início da década seguinte. Era incrível virar noites jogando com amigos, zoando e provocando. Daí foi só ver que isso também rolava online, com amigos ou desconhecidos, que, quando percebi, já nem me interessava por jogos single, relata. Para eu jogar sozinho tem que ser algo muito atrativo, novo, completa ele, que, entre uma partida e outra de Overwatch, está mergulhado no recém-lançado Spider-man. É um single que vale a pena, finaliza.

O atrativo dos jogos multiplayer para as empresas é simples: dinheiro. Ao contrário dos jogos baseados em histórias e narrativas, que são encostados ou vendidos após o término, os multi (principalmente os competitivos) permanecem em alta por mais tempo, pois a experiência nunca é a mesma  isso sem falar na profissionalização dos games, que é assunto para outra pauta.

RESISTÊNCIA

Os jogos multiplayer, no entanto, continuam não sendo para todos. Muitos, como este que vos escreve, ainda preferem a experiência solitária e a força de uma boa narrativa. O multiplayer online requer tempo e dedicação  duas coisas não tão fáceis de se ter hoje em dia.

Existe um nível de competitividade alto. Se você entra numa sala de Call of Duty, Battlefield ou Fortnite sem experiência prévia, não dura muito tempo. Pode ser uma experiência bem frustrante, relata Vinícius Munhoz, do site Voxel, um dos maiores sobre jogos no Brasil. Mas o mercado hoje oferece jogos para todos os gostos. O lance é abraçar a variedade e escolher aquele se adapta mais ao que você quer, completa.

SPIDER-MAN ACERTA EM CHEIO

Os gamers que optaram pelo Xbox One na atual geração de consoles devem estar meio mordidos (ou picados seria mais apropriado?) com o lançamento de Marvels Spider-Man exclusivamente para o PlayStation 4. O jogo mistura uma boa história do Cabeça de Teia em uma Nova York aberta e cheia de cantos para serem explorados com ótima jogabilidade, ou seja, tudo o que um jogo precisa para ser imperdível.

"Spider-Man" foi lançado nas últimas semanas Crédito: Divulgação

Desenvolvido pela Insomniac Games, curiosamente responsável por um dos exclusivos mais legais do Xbox One, Sunset Overdrive (de quem este jogo pega muito emprestado), o jogo tem seu próprio universo Aranha, o que pode até causar certa estranheza aos fãs do personagem, mas é até um charme a mais para o jogo.

Quando a história começa, já rolou aranha radioativa e Peter Parker vive a vida dupla há uns oito anos. Ele concilia a vida de herói com o trabalho como assistente de laboratório do Dr. Otto Octavius  Peter enxerga no trabalho do cientista a possibilidade de ser mais relevante como pesquisador do que como herói  a máscara, afinal, cobra seu preço.

Aos poucos encontramos alguns personagens clássicos como Mary-Jane, Tia May, o Rei do Crime, Harry Osborn, Jonah Jameson, o Sexteto Sinistro... e por aí vai. Spider-Man é um festival de participações  algumas surpresas  que fazem bastante sentido no universo do jogo; quase nada é gratuito apenas para satisfazer fãs.

Jogabilidade





Os controles funcionam bem e poucas coisas são mais divertidas do que ser o Homem-Aranha por Nova York. Se balançar nas teias, escalar prédios e ver o interior dos apartamentos, ou até cumprimentar um fã na rua  sim, o Amigão da Vizinhança é uma celebridade.

O sistema de combate é bem funcional e requer requinte, ou seja, não adianta só esmagar os botões, é necessário aprender qual golpe funciona melhor contra cada inimigo. A árvore de desenvolvimento de habilidades também é interessante, contando com novas roupas (cada uma com habilidade exclusiva), gadgets e recursos especiais.