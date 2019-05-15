Game of Thrones: penúltimo episódio teve pior avaliação de toda a série

O penúltimo episódio de "Game of Thrones" não agradou. No agregador de cíticas Rotten Tomatoes, o episódio do último domingo (12), intitulado "The Bells", obteve a pior nota da história da série.
A média foi de 49% de aprovação, porcentagem baixa se comparada à média geral da série no site, de 91%.
Por outro lado, o episódio foi o de maior audiência da série, com 18,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, segundo o site norte-americano The Wrap.
O recorde anterior era do terceiro episódio da oitava temporada, "The Long Night", quando ocorreu a batalha de Winterfell.
A trama ficou marcada pelos problemas na transmissão, mas mesmo assim, teve 17,8 milhões de espectadores, superando o episódio de estreia da temporada, com 17,4 milhões de espectadores.
Nas redes sociais, a principal crítica do penúltimo episódio foi sobre a loucura da personagem Daenerys. O duelo incendiário entre Daenerys Targaryen e Cersei Lannister precede o grande final da série, que será revelado neste domingo (19).