Game of Thrones: penúltimo episódio teve pior avaliação de toda a série

Série "Game of Thrones" Crédito: HBO/Divulgação

O penúltimo episódio de "Game of Thrones" não agradou. No agregador de cíticas Rotten Tomatoes, o episódio do último domingo (12), intitulado "The Bells", obteve a pior nota da história da série.

A média foi de 49% de aprovação, porcentagem baixa se comparada à média geral da série no site, de 91%.

Por outro lado, o episódio foi o de maior audiência da série, com 18,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, segundo o site norte-americano The Wrap.

O recorde anterior era do terceiro episódio da oitava temporada, "The Long Night", quando ocorreu a batalha de Winterfell.

A trama ficou marcada pelos problemas na transmissão, mas mesmo assim, teve 17,8 milhões de espectadores, superando o episódio de estreia da temporada, com 17,4 milhões de espectadores.