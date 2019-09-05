ARTES

Galeria Homero Massena será transferida para o antigo Arquivo Público

Espaço deverá para passar por reformas antes de receber o acervo da galeria. Governo já ensaiou uma transferência da Homero Massena, em 2014, em meio a polêmica

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 23:00 - Atualizado há 6 anos

Galeria Homero Massena, na Rua Pedro Palácios, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Nogueira/Secult

Os dias da Galeria Homero Massena no número 99, da Rua Pedro Palácios, na Cidade Alta, em Vitória, estão para serem contados. Tudo porque o espaço de arte deve passar por uma mudança de endereço.

Segundo a secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger), Lenise Loureiro, a galeria deve sair do Edifício das Fundações para o número 76 - do outro lado da rua -, local onde funcionou durante anos o Arquivo Público do Espírito Santo. Mas antes, o prédio histórico terá que passar por uma reforma para receber a galeria com suas obras e mobiliário.

"O governador anunciou e o projeto já está pronto. O secretário de Cultura Fabrício Noronha já está providenciando a retomada deste imóvel através de uma licitação para obra", disse Lenise à rádio CBN Vitória.

Antigo prédio do Arquivo Público do ES, na Rua Pedro Palácios, na Cidade Alta, no Centro de Vitória Crédito: Google Street View

A reforma faz parte do projeto do governo Casagrande de reocupação do Centro Histórico com a volta de algumas secretarias de Estado para o bairro. "Temos imóveis do Estado com interesse de preservação sendo cuidados", disse.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) para saber em que ponto está a licitação para reforma do prédio histórico, se há uma previsão para a obra e futura mudança, e o que será feito com o espaço no Edifício das Fundações. Em resposta, o órgão respondeu que a secretaria está trabalhando no projeto e, após a conclusão desta etapa, serão anunciados os prazos da reforma e a destinação do Edifício das Fundações.

HISTÓRICO DA MUDANÇA

A reforma do prédio do antigo Arquivo Público e a transferência da Galeria Homero Massena para o local é um assunto antigo. Em 2014, A Gazeta mostrou a promessa de mudança que envolvia uma polêmica, uma vez que o Edifício das Fundações seria desocupado, em 2015, para sediar a Casa da Mulher Brasileira - um programa de governo federal que visa a atender mulheres em situação de violência - e a galeria ficaria sem local para uma nova sede até o fim da obra no Arquivo Público.

Na época, o edifício não poderia para receber as obras de arte e acervo da galeria de imediato pois o prédio já demandava reforma. A promessa do governo era de que o Arquivo Público seria restaurado, mas não tinha data para início das obras.

Sem local para a Galeria Homero Massena, o governo tentava uma negociação com a Prefeitura de Vitória para que a Casa Porto, que estava prestes a ser reinaugurada após passar por uma longa obra revitalização. Porém, artistas eram contra a medida por medo de perderem um espaço para exposição de seus trabalhos. O tempo passou e a galeria continua no mesmo local até hoje.

O PRÉDIO

O terreno do antigo Arquivo Público, na Rua Pedro Palácios, abrigou o Fórum de Vitória até 1923. No ano seguinte, foi realizada a demolição do imóvel para a construção do prédio que existe até hoje. A obra foi realizada em 1925 e o espaço inaugurado em 1926 como o Arquivo Público Estadual.

Vale lembrar que o prédio construído na segunda metade da década de 1920 foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983. As atividades do Arquivo aconteceram no local até 2008, quando o órgão passou para o prédio Getúlio Rezende, localizado na Rua Sete de Setembro, ao lado do Palácio da Fonte Grande.

