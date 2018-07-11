Gabriel O Pensador e Macacko lançam música para ajudar Alexandre Lima

Gabriel O Pensador e Macacko lançam single no ES para ajudar Alex Lima Crédito: Lúcia Marins/Divulgação

Nesta sexta-feira (13), Gabriel O Pensador e Gustavo Macacko vão se apresentar no Festival de Inverno de Domingos Martins, que vai até o dia 22 deste mês. Lá, vão aproveitar a oportunidade para lançarem a música e o clipe de "Passaporte Para a Fé". A letra, o nome e as imagens que passam durante a gravação fazem alusão à vida e obra do capixaba Alexandre Lima, que sofreu um aneurisma em 2013 e desde então está em estado de coma, recebendo cuidados da família em casa.

"Nós éramos muito amigos. Eu e o Alexandre fomos do Bloco Bleque juntos por oito anos, temos várias músicas juntos. Quando o Gabriel vinha ao Estado, nós formávamos o trio e às vezes participávamos uns dos shows dos outros", diz Macacko, que completa: "Parte da distribuição da renda que conseguiremos com o single será revertida para os cuidados do Alexandre", explica, se referindo ao dinheiro que é conseguido por meio do número de downloads e de visualizações no YouTube.

Segundo o artista, o lançamento nas plataformas digitais acontece no dia 20, mas os capixabas verão a música antes de todo mundo, no Festival de Inverno de Domingos Martins (confira a programação do festival no fim da matéria). A música fala sobre fé e como é a relação que cada uma das pessoas tem com essa força superior.

"Seu erro pode ser seu passaporte para a fé", diz trecho da canção, que ainda se relaciona à esperança de Alexandre Lima evoluir do estado em que está atualmente. "E não só que ele retorne, mas que ele continue agindo como agente transformador", reitera.

Em entrevista ao Gazeta Online, Gabriel O Pensador ainda detalha sua relação com o Espírito Santo e diz quais locais mais gosta no Estado:

Como se deu a escolha do pré-lançamento do single ser no Espírito Santo?

Os capixabas sabem que eu amo o Espírito Santo, que eu gosto de estar em Vitória, Regência... Cada vez que eu posso, eu gosto de conhecer mais e faço mais amizade. Os fãs sabem que é um lugar que eu curto de verdade. Nesse clipe, até colocamos o "Trabalha e Confia", lema da bandeira do Estado, e acho que o resultado ficou bem legal e será bem recebido pelo público. Já fiz outros trabalhos com ligações fortes com o Espírito Santo e destaco um que realizei com o Falamansa, homenageando as vítimas do crime ambiental da lama de rejeitos que atingiu o Rio Doce. Gravamos com o objetivo de conseguir dinheiro com os direitos da música para as famílias que foram afetadas pela tragédia.

Algum motivo específico para a homenagem a Alexandre Lima?

Considerando que todo mundo já sabe da história dele, ele continua no mesmo estado de saúde depois do problema que teve... Nós (eu e Macacko) já fizemos trabalhos com ele e todo esse novo single gira em torno dele e da figura que ele representa para o capixaba, para o Espírito Santo.

E como foi a experiência do clipe?

No dia da filmagem, nós registramos algumas cenas no estúdio. Era um clima descontraído e emocionado ao mesmo tempo. Naquele momento, a gente viu que o dia ia amanhecer, ia clarear, então corremos para a praia para gravarmos e ficou muito espontâneo. A equipe toda soube aproveitar muito bem o cenário, as coisas que a gente tinha ali para registrar... E também foi bom porque a gente não marcou data e horário para o clipe. A gente foi no calor do momento e aproveitou ao máximo nossa energia

E sobre a carreira... Novidades?

Agora eu estou em turnê, nós estamos lançando sempre singles como esse, ao invés de álbuns e do último single que lancei (Tô Feliz (Matei o Presidente) 2). Agora, vamos fazer o clipe do remix, com uma dupla de DJs. Também estou fazendo muitas palestras e é algo que estou gostando de fazer. Também mudei bastante minha presença nas redes sociais, para deixar a imagem mais forte e estou apostando no YouTube mais do que nunca, com um canal novo. E, só para completar, lancei minha própria marca de pranchas de surfe e já quero levá-las para Regência, para surfar bastante no Espírito Santo.

Confira a programação do Festival de Inverno de Domingos Martins

13/07 (Sexta)

19h: Grupo Cultural Martinense  Itinerante - Praça de Alimentação

20h: Abertura Oficial - Palco Principal

20h30: Banda Clube Big Beatles e Orquestra Sinfônica do ES - Palco Principal

22h30: O Quarto Crescente - Carlos Papel - Praça de Alimentação

00h: Gustavo Macacko com participação de Gabriel O Pensador - Palco Principal

14/07 (Sábado)

10h: Audição dos alunos da Oficina de Prática de Metais  Palco Principal

12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: No Seu Abracinho - MPB para Crianças - Praça de Alimentação

14h: Camerata Jovem Vale Música  Coreto

16h: Banda Júnior da PMES - Palco Principal

18h: Coral do Tribunal de Contas do Estado  Praça de Alimentação

19h: Grupo de Dança Alemã Bergfreunde de Campinho - Coreto

20h: Moxuara In Concert - Palco Principal

22h: Banda Duets convida Sylvinho Blau Blau - Praça de Alimentação

00h: Jackson Lima - Palco Principal

15/07 (Domingo)

10h: Coral Viva Você - SEDU e Camerata/Cameria - IFES - Coreto

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Final da Copa do Mundo Rússia 2018 - Transmissão ao Vivo

14h: Rogerinho do Cavaco - Praça de Alimentação

16h: Banda Kalifa  Coreto

18h: Banda Sinfônica Vale Música - Palco Principal

20h: Vale Música Jazz Band  Palco Principal

21h: Encontro: Robertinho Silva & Bruno Venturim  Rua de Lazer

21h30: Mariana Coelho (The Voice Brasil)  Praça de Alimentação

16/07 (Segunda-Feira)

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Dixieland  FAMES  Praça de Alimentação

20h: Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Coreto

21h: Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Praça de Alimentação

22h: Diego Lyra com a participação do Musical Hair - Palco Principal

17/07 (Terça-Feira)

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Palestra "Edu Martins Aprendendo a Compor", com a participação do maestro Eduardo Lucas - Auditório EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth

19h: Coro Curumins  FAMES - Palco Principal

20h: Show Edelweiss  Coreto

21h: Show dos Professores do Festival - Praça de Alimentação

22h: Viva Alex  Noite Blues - Palco Principal

18/07 (Quarta-Feira)

18h às 19h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Orquestra Sinfônica  FAMES - Palco Principal

19h: Big Band da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Coreto

20h: Grupo Cultural Martinense  Itinerante - Praça de Alimentação

21h: Grupo Aroeira - Coreto

23h: Marcelo Ribeiro 35 anos de Música, com a participação especial de Zé Geraldo - Palco Principal

19/07 (Quinta-Feira)

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Edu Martins Trio & Mary Amaral  Coreto

20h30: Ney Conceição 30 anos  Palco Principal

22h: Gafieira nas Montanhas  Praça de Alimentação

23h30: Amaro Lima Acústico  Noite Manimal - Palco Principal

20/07 (Sexta-Feira)

18h à 00h: Audição dos alunos - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Orquestra - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Conjunto  Coreto

20h: Concerto de Cordas - Professores do Festival - Palco Principal

21h: Banda do Concurso Palco Livre  Coreto

22h: Zé Maholics - Praça de Alimentação

00h: Luau do Casanova - Palco Principal

21/07 (Sábado)

9h às 12h: Audição dos Alunos - Rua de Lazer

12h: Pop & Jazz Orquestra  IFES - Palco Principal

13h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

14h: Tony Ribeiro - Praça de Alimentação

16h: Brasileiríssimo  FAMES - Palco Principal

18h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

20h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal

22h: Saulo Simonassi - Praça de Alimentação

00h: Projeto Feijoada com Ivo Meirelles - Palco Principal

22/07 (Domingo)

10h: Paulo Dantas Trio  Rua de Lazer

11h30: Grupo de Dança Alemã Rheinland  Coreto

12h às 18h: Palco livre - Rua de Lazer

12h: Orquestra Capixaba de Sopros  Cariacica - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Praça de Alimentação

15h: Grupo de Dança Alemã Blumen der Erde Volkstanzgruppe  Coreto

16h: Eden Acordeon e Trio Cantos Brasileiros - Praça de Alimentação

18h: Zero28 Band  Coreto