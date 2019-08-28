Gabi Lopes investiga traição dos pais em "A Mulher do Meu Marido"

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 01:34
O que fazer quando os pais vivem relações extraconjugais? Não estamos falando de apenas um lado da relação, mas dos dois ao mesmo tempo. Este é o dilema que a jovem Paula enfrenta na comédia "A Mulher do Meu Marido", que chega aos cinemas nesta quinta-feira (29).
"Sabe aquela velha história de que seu pai está tendo um caso? Neste filme, ela é um pouco mais profunda porque é uma traição mútua do pai e da mãe", explica Gabi Lopes, a atriz de 25 anos que faz o papel da adolescente na comédia romântica sobre uma troca involuntária de casais.
No longa, protagonizado por Luana Piovani, como Joana, e Paulo Tiefenthaler, como Pedro, é a filha que faz as vezes da responsável da casa quando os pais começam a se envolver com Pilar (Aylin Prandi) e Martin (Francisco Andrade).
"Ela [Paula] é o drama do filme. Por mais que seja uma comédia, é um pouco triste porque ela é nova e o castelo da casa cai por terra. Mas o filme é leve já que os pais levam todo o relacionamento extraconjugal de forma leve e vira quase uma piada", explica a atriz, dizendo que tem um quê de Paula em sua vida.
SINOPSE
Em "A Mulher do Meu Marido", depois de alguns anos de casamento com Pedro (Paulo Tiefenthaler), Joana (Luana Piovani) descobre que está sendo traída. Mesmo triste, ela percebe que o caso extraconjugal faz bem ao marido, que se mostra mais atencioso com a família, então finge não saber do relacionamento.
Um dia, Joana conhece o argentino Martin (Francisco Andrade) e começa a ter um caso tórrido com ele. Mas a ciranda se complica quando ela percebe que a esposa de Martin é Pilar (Aylin Prandi), a amante de seu marido. É aí que entra Paula (Gabi), que vai investigar a vida dos pais.
Questionada se viveria um relacionamento deste tipo, Gabi diz não ser tão moderna. "Olha, eu sou bem quadrada quando o assunto é relacionamento. Acho que nem o abriria [para um possível trisal]", diz aos risos.
PARCERIA E NOVO FILME
Mesmo já tendo alguns filmes, série e novela no currículo, como "Na Mira do Crime – O Filme" (2014), "Internet - O Filme" (2017), "Malhação: Sonhos" (2014-15) e "Samantha!" (2019), Gabi não esconde a empolgação em atuar com Luana Piovani.
"Quando me chamaram para o trabalho e me falaram quem seriam o pai e a mãe, eu falei: 'Nossa, que honra'. E, no meu primeiro contato com ela [Luana Piovani], foi incrível. A Luana já me chamou de filha. Ela é muito generosa e me ajudou muito", destaca.
"Por coincidência, no meio desse filme, já começamos a fazer um novo longa em que somos meio namoradas. Fomos de mãe e filha para amigas que se pegam. O filme está em finalização e se chama "Maior que o Mundo", completa a atriz, dizendo que este terá estreia em janeiro de 2020.
Mas os trabalhos não param por aí. Até o fim do ano, Gabi tem mais duas produções a serem lançadas e a moça ainda será a embaixadora da Sky no Rock in Rio. MAs a paixão da moça continua sendo atuar e ela se rende ao drama.
"Gosto de qualquer plataforma, cinema, televisão, série, internet... E eu gosto muito do drama. Quero viver na arte e viver a experiência que o papel pode me trazer", detalha.
