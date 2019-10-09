Cinema

'Friends' comemora aniversário de 25 anos nos cinemas e ganha trailer

Episódios selecionados serão exibidos nos dias 14, 15 e 16 de outubro

Elenco de Friends Crédito: Divulgação

O aniversário é de "Friends", mas quem recebe o presente são os fãs. Em comemoração ao 25º aniversário da série, distribuída pela Warner Bros. de 1994 a 2004, episódios selecionados serão exibidos no cinema durante os dias 14, 15 e 16 de outubro.

A empresa também lançou um trailer, com alguns dos momentos mais icônicos da série, para divulgar o Especial, chamado "Aquele do aniversário".

Nas telonas, o Especial Friends vai transmitir quatro episódios, cada bloco em um dia diferente. A primeira parte exibirá o "Piloto", "Aquele do Blecaute", "Aquele do Nascimento" e "Aquele em que Ross descobre".

A parte 2 conta com "Aquele do Clandler na caixa", "Aquele do casamento do Ross", "Aquele em que todos descobrem" e "Aquele em que Ross fica doidão".

Para finalizar, "Aquele com o vídeo de formatura", "Aquele em que ninguém está pronto", "Aquele da manhã seguinte" e "Aquele dos embriões" compõem a terceira parte.

Além das reprises, serão transmitidos nos cinemas bloopers e material extra. As vendas dos ingressos estão abertas no site do Cinemark.

