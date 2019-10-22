Fotografia

Fotógrafas capixabas realizam exposição na Colômbia

A 1ª Mostra Internacional de Mulheres Capixabas na Fotografia – MIM será lançada nesta terça (22), em Bogotá

Foto de Taynara Barreto, que integra a exposição 1ª Mostra Internacional de Mulheres Capixabas na Fotografia – MIM Crédito: Taynara Barreto/Divulgação

Um projeto pioneiro, feito para revelar o olhar da mulher capixaba sobre os espaços urbanos do Estado. Esse é o objetivo da 1ª Mostra Internacional de Mulheres Capixabas na Fotografia – MIM, que será lançada nesta terça (22), em Bogotá, na Colômbia.

A Mostra - idealizada pelo grupo Coletivo Artístico 028 - retratará o Espírito Santo através de seus aspectos culturais, sociais e naturais. Participam da exposição as fotógrafas Ana Clara Ramos, Daniela Parajara, Tamiris Marchiori e Taynara Barreto.

As imagens revelam um novo olhar sobre o cenário capixaba, mostrando as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Serra e Marataízes. A proposta é apresentar o Espírito Santo para diversos públicos no Brasil e exterior. A MIM foi idealizada e coordenada pelos fotógrafos e capixabas Julio Cesar Pires e Taynara Barreto.

INSPIRAÇÃO

Foto de Daniela Parajara, integrante da 1ª Mostra Internacional de Mulheres Capixabas na Fotografia Crédito: Daniela Parajara/Divulgação

“Participar de uma mostra fotográfica, que envolve o potencial das mulheres, é supergratificante, principalmente por poder mostrar um pouco do meu trabalho. A fotografia, para mim, é uma forma de poder registrar sentimentos que estou vivenciando a cada minuto”, revela Ana Clara Ramos, uma das fotógrafas que vai expor na coletânea.

Tamiris Marchiori, por sua vez, acredita que a MIM é uma chance de mostrar o valor da arte produzido pelas mulheres do Espírito Santo. “Além de uma realização pessoal, representa também uma conquista das mulheres cachoeirenses. Que essa mostra consiga empoderar inúmeras outras mulheres brilhantes”, empolga-se.

Taynara Barreto, que, além de organizadora, também terá seus trabalhos expostos na mostra, acredita que a exposição serve para dar voz a artistas que têm pouca oportunidade de mostrar o seu trabalho. “É imensamente gratificante participar deste momento. Saber que o meu olhar sobre o Espírito Santo pode empoderar novas mulheres a criarem e produzirem é extremamente gratificante”, complementa.

Ainda não há previsão para a mostra ser exposta em terras capixabas. “Estamos estudando espaços e recebendo convites. Em breve traremos novidades”, conta Taynara.

