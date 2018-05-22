Fórum discute o mercado musical no Espírito Santo

A partir desta terça-feira, 22 de maio, Vitória se tornará palco de um importante fórum que busca discutir a realidade do mercado musical capixaba. Ao longo de quatro dias, alguns dos maiores nomes do segmento fonográfico no país se reunirão no Palácio Sônia Cabral, no centro da capital, para debater sobre o que é necessário para o Espírito Santo voltar a brilhar no cenário nacional.
Essa edição de estreia do fórum, viabilizado por meio do Edital Setorial de Música 2017, da Secult-ES, contará com a participação de músicos produtores, jornalistas, professores, radialistas e empresários do ramo musical e da cultura em geral. Idealizado por Simone Marçal e Daniel Morelo, ambos produtores culturais, o evento buscará unir, em um mesmo espaço, pessoas dos mais diversos segmentos para compartilhar informações e conectar oportunidades, além de elevar a discussão e conhecimentos da classe sobre o cenário atual.
Entre os nomes confirmados estão alguns dos principais representantes da música no país, como Marcos Chomen, diretor América Latina da CD Baby, líder mundial em distribuição digital, Maurício Bussab, maior distribuidora independente do Brasil, Renato Lins, jornalista, fundador e "ministro da informação" do Movimento Manguebeat de Pernambuco e ex-Secretário de Cultura de Recife comoOumbudsmando Fórum e Gustavo Anitelli, empresário da Cia Teatro Mágico, um dos maiores sucessos da música independente do país.
Além desses destaques, completam a programação: Ana Morena (RN), Bruno Caliman (ES), Leo Moraes (MG), Rafael Schirmer (ES), Cláudia Marques (ES), Alexandre Mignoni (ES), Turi Collura (ES), Victor Junior (RJ), Gean Pierre (ES), Leo Machado (ES), Lucas Arruda (ES), Diogo Rosa (Sbacem - RJ), Daniela Sousa (UBC), Jean du PCB (ES), Alessandro Amadeu (SP), Gilmar Dantas (BA), Sérgio Benevenuto (ES), João Moraes (ES), Daniela Ramos (ES), Afari MC (ES), Pedrita MC (ES), Jefinho Faraó (ES), Simone Marçal (ES) e Daniel Morelo (ES).
Para quem deseja participar, as inscrições para as mesas de debate ainda estão disponíveis e podem ser realizadas, de forma gratuita, pelo site https://mapacultural.es.gov.br/oportunidade/941/ e na entrada do evento.
Confira abaixo a programação completa do evento:
Dia 22 - terça-feira
14h - Abertura e Mesa Produção Musical e o Protagonismo da Música na Periferia
Victor Junior (RJ) Jean du PCB (ES) Afari MC (ES) - Pedrita MC (ES)
Mediação: Jefinho Faraó
16h30 - Mostra de Videoclipes
Adikto Samurai do Rap | Bárbara Greco Riso Frouxo | Marão Pra vida toda | Manfredo Sweet River | Major Cético É só você querer | Fake Dreams Agonia Histeria | Luiz Massa Retratos | Nano Viana Insone
17h - Showcase My Magical Glowing Lens
17h30 - Mesa Direitos Autorais e Composição
Alessandro Amadeu (SP) Bruno Caliman (ES) Diogo Rosa (Sbacem - RJ) - Daniela Sousa (UBC- MG)
Mediação: João Moraes
19h30 - Mostra de Videoclipes
Mano Feijó Crias | In-versão Soul da Vila | Zé Maholics Xerife | Fábio Carvalho Jardim Camburi | Projeto Feijoada A noite é nossa
20h - Showcase Cainã e a Vizinhança do Espelho
Dia 23 - quarta-feira
14h - Mesa Formação Musical
Claudia Marques (ES) Gean Pierre (ES) Turi Collura (ES) - Sérgio Benevenuto (ES)
Mediação: Leo Machado
15h30 - Mostra de Videoclipes
Sandrera Tá Freud Baia | Cainã e a Vizinhança do Espelho Sei lá | Delírio Paralelo Amanhecer | Brasil Dub Tudo que eu mais preciso
15h45 - Mesa Circulação e Festivais
Ana Morena (RN) Gilmar Dantas (BA) Leo Moraes (MG) Rafael Schirmer (Sesc - ES)
Mediação: Daniel Morelo
17h45 - Showcase André Prando
18h15 - Mesa Mercado e Distribuição da Música
Gustavo Anitelli (Teatro Mágico - SP) Maurício Bussab (Tratore - SP) Marcos Chomen (CD Baby - SP) Lucas Arruda (ES)
Mediação: Alexandre Mignoni
20h15 - Showcase Gabriela Brown
Dias 24 e 25 quinta e sexta Oficina de Gestão e Elaboração de Projetos Culturais
Quinta de 14h às 18h
Sexta de 9h às 18h com intervalo para almoço.
Participação de Daniela Ramos (Assessoria de Imprensa para bandas)
SERVIÇO
Formemus - Formação Mercado Musical
Data: de 22 a 25 de maio
Local: Palácio Sônia Cabral - Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
Horários:
22 e 23 - 14h às 21h - mesas - mostra de videoclipes - showcases - mostra fotográfica coletiva
24 e 25 - Oficina de elaboração de projetos culturais
Inscrições: gratuitas pelo site https://mapacultural.es.gov.br/oportunidade/941/ e na entrada do evento
Mais informações: https://www.facebook.com/formemus.es/