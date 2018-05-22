Fórum discute o mercado musical no Espírito Santo

Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Governo do ES

A partir desta terça-feira, 22 de maio, Vitória se tornará palco de um importante fórum que busca discutir a realidade do mercado musical capixaba. Ao longo de quatro dias, alguns dos maiores nomes do segmento fonográfico no país se reunirão no Palácio Sônia Cabral, no centro da capital, para debater sobre o que é necessário para o Espírito Santo voltar a brilhar no cenário nacional.

Essa edição de estreia do fórum, viabilizado por meio do Edital Setorial de Música 2017, da Secult-ES, contará com a participação de músicos produtores, jornalistas, professores, radialistas e empresários do ramo musical e da cultura em geral. Idealizado por Simone Marçal e Daniel Morelo, ambos produtores culturais, o evento buscará unir, em um mesmo espaço, pessoas dos mais diversos segmentos para compartilhar informações e conectar oportunidades, além de elevar a discussão e conhecimentos da classe sobre o cenário atual.

Entre os nomes confirmados estão alguns dos principais representantes da música no país, como Marcos Chomen, diretor América Latina da CD Baby, líder mundial em distribuição digital, Maurício Bussab, maior distribuidora independente do Brasil, Renato Lins, jornalista, fundador e "ministro da informação" do Movimento Manguebeat de Pernambuco e ex-Secretário de Cultura de Recife comoOumbudsmando Fórum e Gustavo Anitelli, empresário da Cia Teatro Mágico, um dos maiores sucessos da música independente do país.

Além desses destaques, completam a programação: Ana Morena (RN), Bruno Caliman (ES), Leo Moraes (MG), Rafael Schirmer (ES), Cláudia Marques (ES), Alexandre Mignoni (ES), Turi Collura (ES), Victor Junior (RJ), Gean Pierre (ES), Leo Machado (ES), Lucas Arruda (ES), Diogo Rosa (Sbacem - RJ), Daniela Sousa (UBC), Jean du PCB (ES), Alessandro Amadeu (SP), Gilmar Dantas (BA), Sérgio Benevenuto (ES), João Moraes (ES), Daniela Ramos (ES), Afari MC (ES), Pedrita MC (ES), Jefinho Faraó (ES), Simone Marçal (ES) e Daniel Morelo (ES).

Para quem deseja participar, as inscrições para as mesas de debate ainda estão disponíveis e podem ser realizadas, de forma gratuita, pelo site https://mapacultural.es.gov.br/oportunidade/941/ e na entrada do evento.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Dia 22 - terça-feira

14h - Abertura e Mesa  Produção Musical e o Protagonismo da Música na Periferia

Victor Junior (RJ)  Jean du PCB (ES)  Afari MC (ES) - Pedrita MC (ES)

Mediação: Jefinho Faraó

16h30 - Mostra de Videoclipes

Adikto  Samurai do Rap | Bárbara Greco  Riso Frouxo | Marão  Pra vida toda | Manfredo  Sweet River | Major Cético  É só você querer | Fake Dreams  Agonia Histeria | Luiz Massa  Retratos | Nano Viana  Insone

17h - Showcase  My Magical Glowing Lens

17h30 - Mesa  Direitos Autorais e Composição

Alessandro Amadeu (SP)  Bruno Caliman (ES)  Diogo Rosa (Sbacem - RJ) - Daniela Sousa (UBC- MG)

Mediação: João Moraes

19h30 - Mostra de Videoclipes

Mano Feijó  Crias | In-versão  Soul da Vila | Zé Maholics  Xerife | Fábio Carvalho  Jardim Camburi | Projeto Feijoada  A noite é nossa

20h - Showcase  Cainã e a Vizinhança do Espelho

Dia 23 - quarta-feira

14h - Mesa  Formação Musical

Claudia Marques (ES)  Gean Pierre (ES)  Turi Collura (ES) - Sérgio Benevenuto (ES)

Mediação: Leo Machado

15h30 - Mostra de Videoclipes

Sandrera  Tá Freud Baia | Cainã e a Vizinhança do Espelho  Sei lá | Delírio Paralelo  Amanhecer | Brasil Dub  Tudo que eu mais preciso

15h45 - Mesa  Circulação e Festivais

Ana Morena (RN)  Gilmar Dantas (BA)  Leo Moraes (MG)  Rafael Schirmer (Sesc - ES)

Mediação: Daniel Morelo

17h45 - Showcase  André Prando

18h15 - Mesa  Mercado e Distribuição da Música

Gustavo Anitelli (Teatro Mágico - SP)  Maurício Bussab (Tratore - SP)  Marcos Chomen (CD Baby - SP)  Lucas Arruda (ES)

Mediação: Alexandre Mignoni

20h15 - Showcase  Gabriela Brown

Dias 24 e 25  quinta e sexta  Oficina de Gestão e Elaboração de Projetos Culturais

Quinta de 14h às 18h

Sexta de 9h às 18h com intervalo para almoço.

Participação de Daniela Ramos (Assessoria de Imprensa para bandas)

SERVIÇO

Formemus - Formação Mercado Musical

Data: de 22 a 25 de maio

Local: Palácio Sônia Cabral - Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória

Horários:

22 e 23 - 14h às 21h - mesas - mostra de videoclipes - showcases - mostra fotográfica coletiva

24 e 25 - Oficina de elaboração de projetos culturais

Inscrições: gratuitas pelo site https://mapacultural.es.gov.br/oportunidade/941/ e na entrada do evento