Forró Maturi é o vencedor do Festival de Forró de Itaúnas 2019

O Fenfit, tradicional Festival de Forró de Itaúnas encerrou a sua 19ª edição. O evento reuniu, segundo os organizadores, um público de 20 mil pessoas durante os oito dias de festa. O campeão deste ano foi a banda Forró Maturi, de Sergipe.
Com um público diversificado e de várias partes do Brasil e do mundo, o evento reuniu os amantes do forró pé de serra entre os dias 13 e 20 de julho, na Vila localizada em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Para a organização, o festival é uma grande oportunidade de reconhecimento para as bandas. “O vencedor Forró Maturi contou que fez uma rifa de uma bicicleta para ajudar nas despesas da viagem até Itaúnas. Isso mostra o quanto nosso festival é importante. Estamos muito felizes com essa credibilidade que traz as Bandas e o público de várias partes do Brasil e do Mundo para Itaúnas”, afirma Paulo Matos, um dos organizadores do Fenfit.
PREMIAÇÃO
Para este ano, os vencedores do concurso receberam premiações em dinheiro e também participam do CD e DVD do Fenfit do ano em que são campeões. Ao todo, o festival deve distribuir algo em torno de R$ 16 mil, sendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado, além de R$ 1 mil para as premiações individuais.
CONFIRA A LISTA DOS VENCEDORES
- Vencedores FENFIT 2019
1º Lugar - Forró Maturi - SE
2º Lugar - Tamara Terra - RJ
3º Lugar - Empate - Trio Aristides - GO / Forró Maria Lua - SP
- Revelação Feminina
Thais Sodré - RJ - Amargô
- Revelação Masculina
Jobinson Santana - BA - Jobinson Santana
- Intérprete
Thaís Sodré - RJ - Amargô
- Sanfoneiro
Plácido Santos - GO - Trio Aristides
- Zabumba
Gilmar Rodrigues - SE - Forró Maturi
- Triângulo
Dhalsin - SP - Marcílio Menezes
- Letra
Forró Maria Lua - SP - Só no I Love You
