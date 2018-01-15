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Forró e samba reggae de graça em Colatina

Evento acontece na Praça Sol Poente nos dias 18 e 25 de janeiro a partir das 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 17:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 17:58

Evento Verãozaço, da TV Gazeta Noroeste, em Colatin Crédito: Roger Santiago Bongiovani/Divulgação
Estamos no pico da estação mais quente do ano e Colatina recebe nos dias 18 e 25 deste mês a 5ª edição do Verãozaço Colatina, apresentado pela TV Gazeta Noroeste. Eclética, a programação vai ter de forró pé de serra até show de reggae, com direito a sorteio de brindes e atividades físicas. Nos dois dias, a festa começa às 19h na Praça Sol Poente. 
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Nesta quinta (18), a noite fica por conta do sertanejo de Pedro e Willian com o forró pé de serra de Os Filhos de Zé. Na próxima semana, o reggae da banda Onda Boa e o samba-reggae da banda Malungueiros vão animar o Verãozaço Colatina.
Esta é a 5ª edição do projeto e, neste ano, a organização espera que cerca de mil pessoas passem pela praça em cada noite de evento.
PROGRAMAÇÃO
18 DE JANEIRO
Atrações: aula de zumba, show sertanejo com Pedro e Willian, forró pé de serra com Os Filhos de Zé, realização de atividades físicas, serviços básicos de saúde e sorteio de brindes
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Sol Poente
25 DE JANEIRO
Atrações: aula de zumba, show de reggae com Onda Boa e samba reggae com Banda Malungueiros
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Sol Poente

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