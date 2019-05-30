Formemus 2019 traz shows e discussões sobre mercado musical a Vitória

Painéis, exposição fotográfica, mostra de videoclipes, workshops e shows fazem parte da programação da segunda edição do Formemus 2019 (Formação, Mercado e Música), que começa nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (2), no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O evento se propõe a ser um ponto para intercâmbio entre profissionais de todos os setores da indústria musical, apresentando temas de relevância para o cenário artístico e mercado de música.
O público de apreciadores da expressão artística também pode se sentir incluído. Na sexta-feira (31) e no sábado (1º), acontecem sete showcases com bandas selecionadas. Toda a programação é gratuita. Para as mesas, é necessário fazer inscrição.
Os quatro dias de eventos têm painéis divididos por temáticas. Nesta quinta e na sexta, o evento se volta para a produção de música instrumental e abrange temas como jogos eletrônicos e produção de trilha sonora. Já nos dois últimos, a discussão abarca carreira e posicionamento de mercado.
Pensado como um espaço de trocas de experiência, o Formemus tem o objetivo de fomentar e profissionalizar a cena musical do Espírito Santo, segundo um dos idealizadores do evento, o produtor cultural Daniel Morelo.
“Percebemos que falta informação no mercado capixaba sobre os acontecimentos nacionais e acabamos ficando de fora. Vamos apresentar a amplitude de possibilidades da música, como funcionam os circuitos, as tecnologias, como se profissionalizar. O evento é para todo mundo que quer se atualizar e entender, desde o menino que começou a tocar violão a quem já tem anos de carreira”, explica Morelo.
NOMES DE PESO
Os debates serão facilitados com nomes de peso do cenário musical e especialistas do setor, como Bruno Giorgi, indicado diversas vezes ao Grammy Latino, o chileno Max de La Fuente, idealizador do GrooveList (maior portal da indústria musical da América Latina), o irlandês David McLoughlin, à frente do Brasil Calling (serviço de divulgação da música brasileira no mercado internacional) e Roberto Barreto, guitarrista do icônico grupo BaianaSystem.
Formada por Marcelo Seko, Russo Passapusso, além de Roberto Barreto, a banda está há 10 anos na estrada. Representando o grupo, Roberto participa da mesa sobre “carreira e posicionamento no mercado”, que acontece na tarde de sábado (1º).
Para Roberto, o primeiro passo para estabelecer esse posicionamento foi entender como a banda se via artisticamente e de que forma expressariam isso.
“Desde o início, criamos uma relação muito direta com o público e planejamos de que forma a gente queria comunicar o nosso trabalho”, diz o músico, ao explicar que essa escolha também foi de acordo com os espaços que queriam ocupar musicalmente.
SHOWCASES
Além dos painéis, o evento terá apresentação de sete bandas na área externa do Palácio Sônia Cabral. Ao todo, 271 bandas de diversos Estados brasileiros e países da América Latina como Argentina, Venezuela, Chile e México se inscreveram para o Formemus. Os grupos selecionados se apresentarão na sexta-feira e no sábado.
Quem dá início aos showcases é a paulista Silibrina. Exclusivamente instrumental, a banda tem som eletrizante com diversas referências das regionalidades brasileiras. Idealizado em 2016 pelo cineasta Gabriel Nóbrega, o septeto é formado ainda por Ricardinho Paraíso, Jabes Felipe, Matheus Prado, Wagner Barbosa, Reynaldo Izeppi e Gileno Foinquinos.
Será a primeira vez da Silibrina no Estado, e para o produtor da banda Silas Redondo será uma oportunidade para fazer contatos. “Essa é uma boa vitrine e uma boa visibilidade para a banda”, diz. “(A Silibrina) É uma banda com muita afinidade e qualidade artística e estamos muito felizes com a escolha e possibilidade de nos apresentar no Espírito Santo”, completa. Daqui, eles embarcam para o Azerbaijão. Ainda neste mês, a banda se apresenta em festivais do Canadá, como o Montreal Jazz Festival.
SERVIÇO
"Formemus 2019"
Quando: de quinta-feira (30) a domingo (2)
Onde: Palácio Sônia Cabral, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória
Entrada gratuita. Para os painéis é necessária inscrição pelo site www.formemus.com.br.
Informações: (27) 3376-1674
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (30)
Local: Auditório do Palácio Sônia Cabral
13h – Credenciamento (entrada lateral)
14h a 16h – Painel “Políticas Públicas e Privadas de Cultura – Ações que constroem o amanhã!” com Fabrício Noronha (Secretário de Estado da Cultura do ES), Francisco Grijó (Secretário de Cultura de Vitória), Thiago Rocha Leandro (Consultor em Políticas Públicas do DF), Victor D’Almeida (SP) e Adriana do Carmo (Fundação ArcelorMittal – MG). Mediação: João Moraes (ES).
16h30 a 18h30 – Painel “O Infinito Universo da Trilha Sonora e Sound Design para Audiovisual e Games: Um Mercado em Expansão” com Thiago Adamo (SP), Tim Rescala (RJ), Arthur Navarro (ES) e Alec Haiat (SP). Mediação: Alexandre Barcelos (ES).
19h – Abertura oficial com apresentação do Coral da Arcelor Mittal e Orizzonti 6Teto (ES)
Local: Sala Marien Calixte (Palácio Sônia Cabral)
14h30 a 16h – Workshop: Como conseguir apoio para seu projeto gerando valor para marcas e empresas com Renata Gomes (SP)
16h30 a 17h30 – “Show me the Money! – Quais os caminhos para estabelecer uma carreira musical no Mercado” com Barral Lima (MG)
Sexta-feira (31)
Local: Auditório do Palácio Sônia Cabral
13h a 14h50 – Painel “Circulação em Festivais de Música Instrumental: Meu som pelo mundo!” com Barral Lima (MG), Ivanna Tolotti (SC), Carla Ennes (RJ), Luiza Morandini (SP) e Max de La Fuente (Chile). Mediador: Eduardo Lucas (ES).
15h a 16h50 – Painel “Produção e Estética Musical: A música do Futuro” com Bruno Giorgi (RJ), Sérgio Benevenuto (ES), Marcio Brant (MG), Alec Haiat (SP) e Pena Schmidt (SP). Mediador: Lucas Arruda (ES).
17h a 18h – Painel “Desmistificando o Blockchain para a música” com Guilherme Sampaio (RJ)
18h30 - Mostra de Videoclipes: Cinco Nós – “Roma” / My Magical Glowing Lens – “Space Woods” / Facção Caipira – “Um dia de Festa” / C.Z & Frossard – “Pneumonia” /Macacko – “Passaporte para a fé” / Israel Costa – “Praia Azul” / Suspeitos na Mira – “Ipanema Parati”
19h – “Carreira e Posicionamento no Mercado – Painel de Lançamento do Formemus Formação Musical” com Rodrigo Lima (fundador da banda Dead Fish)
Local: Sala Marien Calixte (Palácio Sônia Cabral)
15h a 16h – “Se Legalizar para ser mais competitivo” – Karla Venâncio, do Sebrae
Área Externa
18h – Ambiente de Negócios
20h – Showcase Silibrina (SP)
20h45 – Showcase Taco de Golfe (SE)
21h30 – Showcase LOTX (SP)
Sábado (1º)
Local: Auditório do Palácio Sônia Cabral
13h a 14h50 – Painel “Festivais e Conferências de Música: Circulação Nacional e Internacional” com Barral Lima (MG), Max de La Fuente (Chile), Kátia Abreu (SP), Ivanna Tolotti (SC) e Téo Ruiz (PR). Mediação: Marco Niz
15h a 16h30 – Painel “Carreira e posicionamento no mercado” com Roberto Barreto (BA), André Prando (ES) e Daniel Morelo (ES). Mediação: Márcio Xavier (ES)
16h40 a 18h – Painel “Distribuindo e Divulgando a sua música: Os desafios do artista independente no mercado de música digital” com Marcos Chomen (SP) e Alexandre Saldanha (SP)
18h a 19h – Palestra “Planet Hemp e a liberdade de expressão” com Pedro de Luna (RJ)
19h - Mostra de Videoclipes: Rosa Neon – “Picolé” / Cainã e a Vizinhança do Espelho – “Adeus” /Gustavo Rosseb – “Alguém na Janela” / Gabriela Brown – “Meu Carnaval (Eu não)” / Uiara Leigo – “Basta” / Victor Mus – “Vapor” / Supercombo – “Menina Largata” / Siamese – “Moleque”
Local: Sala Marien Calixte (Palácio Sônia Cabral)
14h a 15h – Workshop “Como acelerar sua carreira artística” com Márcio Brant (MG)
15h30 a 17h – Workshop “Exportação Musical: Estratégias de Planejamento e Distribuição do seu trabalho artístico para qualquer lugar do mundo” com David McLoughlin (Irlandês radicado em São Paulo)
17h30 a 18h30 – Workshop “O que faz um tour manager?” com Fabiana Lian (SP)
Área externa
18h30 – Ambiente de Negócios
19h30 – Showcase Carol Naine
20h15 – Showcase Felipe de Oliveira
21h – Showcase Soltos e Prensados
21h45 – Showcase Cigana
Domingo (2)
Local: Auditório do Palácio Sônia Cabral
13h a 14h30 – Painel “Mulheres no Mercado Musical: A revolução é mulher!” com Fabiana Lian (SP), Kátia Abreu (SP), Gabriela Brown (ES) e Estrela Leminski (PR). Mediação: Carla Francesca.
14h40 a 16h40 – Painel “A Comunicação como caminho do sucesso: Fale com quem te escuta!” com Roger Deff (MG), David McLoughlin (IRL/SP), Tarso Brennand (ES), Pena Schmidt (SP) e Estrela Leminski (PR). Mediação: Alexandre Mignoni (ES).
17h a 18h – Painel “Arrecadação, um direito seu!” com Daniela Sousa (BH) e Manno Góes (BA)
18h – Mostra de videoclipes: Juliana Cortes – “O mal” / Raissa Fayet – “São Jorge” / Auri – “Cais” / Mamutte – “Meta(amor)fode“ / Martte – “Flor&Ser” / Saudade – “Conserta o que tu fez” / Rico Dalasam – “Procure”
Local: Sala Marien Calixte – Palácio Sônia Cabral
14h30 a 16h – Workshop “Música, Tecnologia e Produção” com Alec Haiat (SP) e Samuel Galdino (SP)
16h30 a 17h30 – Painel “Construção de Tour Independente” com Raphael Evangelista, músico do Duo Finlândia e da plataforma digital 2DL (SP)
Local: Mezanino
16h – “Fala do Autor” com Pedro de Luna, Francisco Grijó e José Roberto Santos Neves - Encontro com os autores para falar sobre seus livros, experiências na música e na literatura, bem como perspectivas e planos futuros