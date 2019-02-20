LITERATURA

Flip anuncia Walnice Nogueira Galvão como convidada

Especialista em Euclydes da Cunha e Guimarães Rosa, autora é uma das principais críticas literárias do país

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:27

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:27

20/02/2019 - Walnice Nogueira Galvão Crédito: Bel Pedrosa/Divulgação
Walnice Nogueira Galvão, crítica e professora emérita de teoria literária e literatura comparada da USP, vai participar da programação da próxima Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), anunciou o evento literário na tarde desta terça-feira (19).
Galvão é especialista na obra de Euclydes da Cunha, autor de "Os Sertões" e homenageado deste ano no evento. A primeira convidada a vir a público havia sido a americana Kristen Roupenian, autora de "Cat Person e Outros Contos" (Companhia das Letras).
A convidada anunciada agora é um das principais críticas literárias do país e, além da USP, lecionou em instituições como a Universidade Columbia, nos EUA, a École Normale Supérieure, na França, e a Universidade Livre de Berlim, na Alemanha.
Ela é responsável pela edição crítica de "Os Sertões", publicada em 1985 e reeditada há dois anos pela Ubu. Doze de seus 40 livros são dedicados a Euclydes e a Canudos.
O outro autor sobre o qual Galvão produziu diversas obras é Guimarães Rosa, o que inclui a edição crítica de "Grande Sertão: Veredas". Ela publicou ainda livros como "As Formas do Falso", "No Calor da Hora", "Euclidiana" e um volume sobre Rosa na coleção Folha Explica, da Publifolha.

