Dead Fish e samba solidário à Casa de Bamba entre as lives do fim de semana

Com a orientação de fechamento das casas de show devido à pandemia do novo coronavírus, a Casa de Bamba foi um dos locais que tiveram que fechar as portas para o público. Localizado na Gama Rosa, no Centro de Vitória, o bar musical é point na cena capixaba e tinha sua maior movimentação pela noite, marcada pelo samba.
Diante da quarentena, num primeiro momento, a casa apoiou os artistas que se apresentavam no local e até cedeu o espaço para realização de lives com doações voltadas aos profissionais. No entanto, neste sábado (20), às 13h, a Casa de Bamba terá sua primeira live solidária com objetivo de ajudar o próprio espaço. A Live Solidária Feijuca de Bamba será transmitida no canal no YouTube do bar.
O proprietário Saulo Santos relata que a situação tem sido difícil economicamente e afirma que as contribuições feitas via PicPay serão utilizadas no pagamento de contas fixas, como água e luz. A live vai possibilitar um respiro e uma repercussão positiva para a casa, pontua.
Sendo incentivador da arte, também vê a transmissão como uma possibilidade de dar uma nova visão para o Centro nesse momento, área que se destaca por sua importância cultural na cidade. O show terá como atração a Banda 522, sendo parte do projeto Roda de Samba Original, pelo qual já passaram figuras como Diogo Nogueira e Xande de Pilares.
O grupo, que está na cena capixaba desde 2009, promete um repertório composto por canções autorais do EP Amar é bom e por clássicos do samba, é o que garante Flávio Borgneth (voz e tamborim). Sobre a participação e iniciativa de ajuda à casa, o integrante do grupo comenta ser uma grande honra.
"Temos uma ligação muito forte com a Casa de Bamba, destaca o músico, lembrando que o local antes mesmo de se tornar o atual bar já promovia cultura e valorizava a música brasileira.
DELIVERY
Os que amam uma feijoada poderão se deliciar fazendo seus pedidos no Ifood, de 11 às 16h. As encomendas podem ser retiradas no local ou entregues em residências de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Nas últimas duas localidades citadas, os pedidos devem ser feitos via telefone: (27) 3026-7868.
LISTA DE LIVES DO FIM DE SEMANA
SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)
- Olodum
- Às 13h30, no canal no YouTube Universo Oficial.
- Henry Freitas - São João Solidário
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
- Frejat
- Às 17h, em bate-papo no perfil no Instagram Cultura Livre.
- Lucy Alves
- Às 18h, no canal no YouTube da cantora.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Heitor Pereira.
- Carlos Careqa e Mário Manga
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Dorgival Dantas
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Padre Reginaldo Manzotti
- Às 19h, em seu canal no YouTube.
- Dead Fish
- Às 20h, no canal no YouTube da banda e no Facebook.
- Gustavo Mioto
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Live in Correria
- Às 20h, no Facebook do Baú do Rock. Com Metrópole (tributo Engenheiros do Hawaii) e Cadu Caruzo (tributo cazuza).
- Márcio e Marcelo
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Filipe Ret
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Zé Cantor Arraiá
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Zezo.
- Raphaela Santos
- Às 20h, no canal no YouTube da Banda A Favorita.
- Zé Henrique e Gabriel
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Jorge Aragão
- Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.
- Adelmario Coelho
- Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.
- Jonas Esticado
- Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- Cecitônio Coelho - O Grande Encontro
- Às 22h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Amado Batista
- Às 22h45, no canal oficial no YouTube do cantor e no Facebook.
- TEATRO
- "Contos Negreiros do Brasil"
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Rodrigo França.
SÁBADO (20 DE JUNHO)
- Live Morar Bem
- A partir das 10h, no canal no YouTube da construtora e em seu perfil no Instagram. A atração online contará com a participação de Jeremias Reis e Alemão do Forró, além de contar com gastronomia e diversão para a criançada. Confira a programação:
- 10h Dança com Cora e Macakids
- 11h Música com Jeremias Reis
- 12h Receita com Wallace Aranha
- 13h Música com Alemão do Forró
- Feijuca de Bamba com banda 522
- Às 13h, no canal no YouTube da Casa de Bamba Vix.
- Belo
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- DJ Tubarão
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Mara Pavanelly
- Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
- Festival João Rock e Você
- Às 16h, no seu canal no YouTube. Com Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais.
- Yara Vellasco
- Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
- Dennis DJ
- Às 17h, na plataforma digital Virtualive.
- Israel Novaes
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
- Pedra Letícia
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Festival Tanto Somos, Somos Um
- Às 17h, no canal no YouTube da SJMR Brasil. Com apresentação feita pelo ator Eduardo Mosrri.
- Chimarrutz
- Às 18h, no canal no YouTube da banda.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Thaíde.
- Peninha
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- Jards Macalé
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Live Metal Festival
- Às 19h, no canal no YouTube do Correria Music Bar. Com as bandas Social Disparity (19h); Sky Diving From Hell Band(20h30); e Bio Caos (22h).
- Banda Resgate
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Gilberto Gil e Iza
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no do Martercard Brasil
- Wesley Safadão e Luan Santana
- Às 20h, no canal no YouTudo de Wesley Safadão. Com Raí do Saia Rodada e Dorgival Dantas.
- Gino & Geno
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com o músico Nano Vianna.
- Furacão 2000
- Às 20h, em seu canal no YouTube.
- Léo Chaves
- Às 21h, em seu canal no YouTube. O show ocorrerá em formato Drive-in, em Florianópolis.
- Ivete Sangalo
- Às 22h, no canal no YouTube da cantora. Cobertura no Instagram, Twitter e Facebook.
- Arraiá do Cecitônio Coelho
- Às 22h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- Carlos e Jader
- Às 23h, no canal no YouTube da dupla.
DOMINGO (21 DE JUNHO)
- Festival 360 - 100% Sertanejo
- A partir das 10h, no canal no YouTube do festival. Com esquenta porThaeme e Thiago; Gabriel Gava e Thiago Brava. Depois contará com atrações: João Neto e Frederico; Bruno; João Bosco e Vinícius; Jorge e Mateus; e Humberto e Ronaldo.
- Bom Gosto
- Às 13h, no canal no YouTube do grupo.
- Samba do Xoxó
- Às 13h, no canal no YouTube do grupo.
- Michel Teló
- Às 13h30, no canal no YouTube do cantor.
- Guilherme e Santiago
- Às 14h, no canal no YouTube da dupla.
- Rick e Ricardo
- Às 14h, no canal no YouTube da dupla.
- Léo Santana
- Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
- Vini e Lucas
- Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
- Geraldinho Lins
- Às 15h, no canal no YouTube do músico.
- Arraiá do Loirão
- Às 16h, no canal no YouTube do músico. Com apresentação de Vanessa Porto e participação de Walkyria Santos.
- Márcia Fellipe e Jerry Smith
- Às 17h, no canal no YouTube da Márcia Fellipe.
- Cecitônio Coelho canta Tim Maia
- Às 17h, no Facebook e Instagram do cantor.
- Planta & Raiz
- Às 17h, no canal no YouTube da banda e no do Audio São Paulo.
- Henrique e Diego
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
- Bruninho e Davi
- Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
- Vanessa Moreno
- Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Banda Torpedo
- Às 19h, no canal no YouTube da banda.
- Teresa Cristina
- Às 22h, no Instagram da cantora.
- TEATRO
- Sim - Cérebro/Coração em Conferência Para a Terra
- Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Mariana Lima.
- Rafael Cortez em "Antivirus o Show"
- Às 20h, no perfil no Instagram do comediante.
- INFANTIL
- Diversão em Cena apresenta Peter Pan
- Às 16h, no Instagram, Facebook e YouTube do projeto. A trama conta sobre Wendy e seus irmãos, que acabam indo parar na Terra do Nunca, onde vivem aventuras ao lado do mágico Peter Pan.