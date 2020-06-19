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Dead Fish e samba solidário à Casa de Bamba entre as lives do fim de semana

Gilberto Gil, Michel Teló, Wesley Safadão e Ivete Sangalo também tem apresentações on-line transmitidas de 19 a 21 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 09:55

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 09:55

Banda 522
Banda 522 Crédito: Barbara Bueno
Com a orientação de fechamento das casas de show devido à pandemia do novo coronavírus, a Casa de Bamba foi um dos locais que tiveram que fechar as portas para o público. Localizado na Gama Rosa, no Centro de Vitória, o bar musical é point na cena capixaba e tinha sua maior movimentação pela noite, marcada pelo samba.
Diante da quarentena, num primeiro momento, a casa apoiou os artistas que se apresentavam no local e até cedeu o espaço para realização de lives com doações voltadas aos profissionais. No entanto, neste sábado (20), às 13h, a Casa de Bamba terá sua primeira live solidária com objetivo de ajudar o próprio espaço. A Live Solidária Feijuca de Bamba será transmitida no canal no YouTube do bar.
O proprietário Saulo Santos relata que a situação tem sido difícil economicamente e afirma que as contribuições feitas via PicPay serão utilizadas no pagamento de contas fixas, como água e luz. A live vai possibilitar um respiro e uma repercussão positiva para a casa, pontua.
Sendo incentivador da arte, também vê a transmissão como uma possibilidade de dar uma nova visão para o Centro nesse momento, área que se destaca por sua importância cultural na cidade. O show terá como atração a Banda 522, sendo parte do projeto Roda de Samba Original, pelo qual já passaram figuras como Diogo Nogueira e Xande de Pilares.
O grupo, que está na cena capixaba desde 2009, promete um repertório composto por canções autorais do EP Amar é bom e por clássicos do samba, é o que garante Flávio Borgneth (voz e tamborim). Sobre a participação e iniciativa de ajuda à casa, o integrante do grupo comenta ser uma grande honra.
"Temos uma ligação muito forte com a Casa de Bamba, destaca o músico, lembrando que o local antes mesmo de se tornar o atual bar já promovia cultura e valorizava a música brasileira.

DELIVERY

Os que amam uma feijoada poderão se deliciar fazendo seus pedidos no Ifood, de 11 às 16h. As encomendas podem ser retiradas no local ou entregues em residências de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Nas últimas duas localidades citadas, os pedidos devem ser feitos via telefone: (27) 3026-7868.

LISTA DE LIVES DO FIM DE SEMANA

Show do Dead Fish
Banda Dead fish terá live na sexta-feira (19) Crédito: Ricardo Medeiros

SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)

Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará
Wesley Safadão fará live com participação de Luan Santana no sábado (20) Crédito: Instagram/wesleysafadao

SÁBADO (20 DE JUNHO)

Jorge e Mateus
A dupla Jorge e Mateus se apresentará no Festival 360 no domingo (21) Crédito: Divulgação

DOMINGO (21 DE JUNHO)

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