Fim de semana vai além da folia e tem até show de Ludmilla. Veja a agenda

Além do carnaval, outros eventos movimentam a Grande Vitória. Confira aqui o que vai rolar nas casas de show, pubs, bares e museus. Já para quem está interessado mesmo é nos bloquinhos e festas ligadas à folia, confira no link abaixo o guia completo que o Divirta-se preparou, organizado por cidade e por dia.
SEXTA-FEIRA (21/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Versongs
- Às 18h, na Oca. Tocando Samba instrumental, bossa e choro. Couvert: R$ 10. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 99895-6110.
- BALADA
- Liverpub Vitória
- Às 22h. Festa: "Especial Bon Jovi". Com a banda New Jersey. Tocando sucessos de Bon Jovi, Guns N' Roses, Van Halen, Kiss e mais.Ingressos: R$ 20 (das 22h às 23h) e R$ 25 (depois das 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99944-1204.
- Pub 426
- 17h. British Rock Tribute com Saulo Simonassi e Marco Cypreste. Couvert não informado. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3020-2666.
- Mad Rock's
- 21h. Show da banda Spocks. Couvert não informado. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras. Informações: (27) 99793-3349.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 18h. Com DJ's Luciano Valença e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.Laboratório do ÁlcoolÀs 23h. Festa: "Fit Dance: Combate". Tocando: Fit Dance Music, pop, coreografias de carnaval. Ingressos: R$ 10. Classificação: 18 anos. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99886-3193.
- Bolt
- Às 21h. Festa: Vai na Creuza. Tocando: Axé, pop BR, old hits de carnaval. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Inferninho Carnaval. Tocando: Funk, pop BR, bregafunk, 150BPM, proibidão.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- SHOW
- Lambasaia
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- FESTA
- Baile Voador
- Às 22h, no Clube Álvares Cabral. Com Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai. Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira) Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha). Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
SÁBADO (22/02/2020)
- SHOW
- Sunset Carnival - Naturuts e Samhara
- Às 15h, no Cafe de la music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
- Gabriel Gava
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- CarnaReggae
- Às 22h, no Correria. Com as bandas Jahfreeca e Ganjah. Ingressos: R$ 10 (até 00h), . Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- BALADA
- Correria
- Às 22h. Festa: Carnatrance. Com DJs Osho, Fortunato, Triplet, Beerhuana, Rafflesia, Tajmahal, Aeruanda, Kandirma. Ingressos: R$ 10 (até 00h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Bolt
- Às 23h. Festa: 2k. Tocando:Nacional e internacional anos 2000. Ingressos: R$ 15 (antecipados online no site Lorean), R$ 20 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 16h. Com Testinha, Snow7, Thales Gonzalez e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Carna Emo. Tocando: Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall out Boy e outros. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros todos de preto); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Amor de que?. Tocando: Bregafunk, pop BR, hits do verão, electro, pop. Ingressos: R$ 30 (na portaria ou no site eventbrite). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- FESTIVAL
- Festival de Forró - Só Alegria
- Às 22h, no Clube Arci. Com Wando & Junior, Sabor de Mel e Gerson Lano. Ingressos: R$ 10 (mulheres até às 23h); R$ 15 (homens até às 23h), R$ 17 (no site), R$ 60 (mesa para 4); R$ 65 (mesa para 4 no site). Venda: No site e na portaria. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- EXPOSIÇÃO
- INFANTIL
- Oficinão - Minha Fantasia
- Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.
DOMINGO (23/02/2020)
- SHOW
- Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar
- Às 15h, no Cafe de La music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
- Guig Guetto
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Bota pra Quebrar. Tocando: Pop BR, funk, pop e doiderol. Ingressos: Entrada gratuita para os 100 primeiros; R$ 15 (a noite inteira) . Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 19h. Com Victor Kill e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- PARA DANÇAR
- Domingueira
- Às 18h30, no Clube Arci. Com sabor do Mel tocando sertanejo e forró a noite inteira. Venda: Na bilheteria do local. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- INFANTIL
- Oficinão - Máscaras de Carnaval
- Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.
- EXPOSIÇÃO
