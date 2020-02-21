Fim de semana vai além da folia e tem até show de Ludmilla. Veja a agenda

Além do carnaval, outros eventos movimentam a Grande Vitória. Saiba o que vai rolar nas casas de show, pubs, bares e museus

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Orquestra Ammor é uma das atrações do Baile Voador, nesta sexta-feira (21) Crédito: Divulgação/ Dudu Altoé/ Orquestra AMMOR
Além do carnaval, outros eventos movimentam a Grande Vitória. Confira aqui o que vai rolar nas casas de show, pubs, bares e museus. Já para quem está interessado mesmo é nos bloquinhos e festas ligadas à folia, confira no link abaixo o guia completo que o Divirta-se preparou, organizado por cidade e por dia. 
CARNAVAL 2020: Confira a agenda de Norte a Sul do ES

SEXTA-FEIRA (21/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Versongs
  • Às 18h, na Oca. Tocando Samba instrumental, bossa e choro. Couvert: R$ 10. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 99895-6110.

  • BALADA
  • Liverpub Vitória
  • Às 22h. Festa: "Especial Bon Jovi". Com a banda New Jersey. Tocando sucessos de Bon Jovi, Guns N' Roses, Van Halen, Kiss e mais.Ingressos: R$ 20 (das 22h às 23h) e R$ 25 (depois das 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99944-1204.

  • Pub 426
  • 17h. British Rock Tribute com Saulo Simonassi e Marco Cypreste. Couvert não informado. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3020-2666. 

  • Mad Rock's
  • 21h. Show da banda Spocks. Couvert não informado. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras. Informações: (27) 99793-3349.

  • Barlavento Beach Bar & Lounge
  • Às 18h. Com DJ's Luciano Valença e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.Laboratório do ÁlcoolÀs 23h. Festa: "Fit Dance: Combate". Tocando: Fit Dance Music, pop, coreografias de carnaval. Ingressos: R$ 10. Classificação: 18 anos. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99886-3193.

  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Vai na Creuza. Tocando: Axé, pop BR, old hits de carnaval. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.  

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Inferninho Carnaval. Tocando: Funk, pop BR, bregafunk, 150BPM, proibidão.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178. 

  • SHOW
  • Lambasaia 
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita. 

  • FESTA
  • Baile Voador 
  • Às 22h, no Clube Álvares Cabral. Com Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai. Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira) Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha). Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória.

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  •  Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
Banda Natiruts apresenta-se no Cafe de la Musique, em Guarapari, no sábado (22)  Crédito: Reprodução/ Clipe Xaxado do Amor

SÁBADO (22/02/2020)

  • SHOW
  • Sunset Carnival - Naturuts e  Samhara
  • Às 15h, no Cafe de la music.  Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari. 

  • Gabriel Gava
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra.  Atração gratuita. 

  • CarnaReggae
  • Às 22h, no Correria. Com as bandas Jahfreeca e Ganjah. Ingressos: R$ 10 (até 00h), . Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. 

  • BALADA
  • Correria
  • Às 22h. Festa: Carnatrance. Com DJs Osho, Fortunato, Triplet, Beerhuana, Rafflesia, Tajmahal, Aeruanda, Kandirma. Ingressos: R$ 10 (até 00h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. 

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: 2k. Tocando:Nacional e internacional anos 2000. Ingressos: R$ 15 (antecipados online no site Lorean), R$ 20 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.   

  • Barlavento Beach Bar & Lounge
  • Às 16h. Com Testinha, Snow7, Thales Gonzalez e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Carna Emo. Tocando: Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall out Boy e outros. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros todos de preto); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Amor de que?. Tocando: Bregafunk, pop BR, hits do verão, electro, pop. Ingressos: R$ 30 (na portaria ou no site eventbrite). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.  Informações: (27) 3311-5216.

  • FESTIVAL
  • Festival de Forró - Só Alegria
  • Às 22h, no Clube Arci. Com Wando & Junior, Sabor de Mel e Gerson Lano. Ingressos: R$ 10 (mulheres até às 23h); R$ 15 (homens até às 23h), R$ 17 (no site), R$ 60 (mesa para 4); R$ 65 (mesa para 4 no site). Venda: No site e na portaria. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.  

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  •  Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • INFANTIL
  • Oficinão - Minha Fantasia
  • Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200. 
A cantora Ludmilla irá seapresentar no Cafe de La Musique, em Guarapari no domingo (23) Crédito: João Miguel Jr/Globo

DOMINGO (23/02/2020)

  • SHOW
  • Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar 
  • Às 15h, no Cafe de La music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.

  • Guig Guetto
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita. 

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Bota pra Quebrar. Tocando: Pop BR, funk, pop e doiderol. Ingressos: Entrada gratuita para os 100 primeiros; R$ 15 (a noite inteira) . Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • Barlavento Beach Bar & Lounge
  • Às 19h. Com Victor Kill e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

  • PARA DANÇAR
  • Domingueira
  • Às 18h30, no Clube Arci. Com sabor do Mel tocando sertanejo e forró a noite inteira. Venda: Na bilheteria do local. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.

  • INFANTIL 
  • Oficinão - Máscaras de Carnaval 
  • Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  •  Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

