Fim de semana com shows de Humberto Gessinger, Lucas Lucco e Angra no ES

SEXTA-FEIRA (31)
Xangai e Carlos Papel
Parte do projeto “Cena Local”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Lucas Lucco
Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).
BALADA
Bolt
Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Pedro Soberano. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Stone Pub
Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros todo de preto); R$ 15 (até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Reggae Night e Tributo a Pitty, com Kanabaus, Tegwa e Anacrônica. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Banda Letal, especial “Acústico e Plugado”. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com Banda da Polícia Militar, Grupo Revelação e Chorinho da Praia. Às 20h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
Festa de Caboclo Bernardo
Shows com congada, Luizinho, Natividade, Alternativos Reggae, Swingaê. Às 19h. Praça do Farol. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.
SÁBADO (1)
ABBA The History e Tributo Elvis Presley
Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rod. ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 150. Informações: (27) 3338-3009.
Humberto Gessinger
Show de encerramento da turnê “Ao Vivo Pra Caramba”. 20h. Espaço de Shows Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: R$ 70 (pista/ meia); R$ 140 (pista/ inteira).
Angra
Show da turnê "Magic Mirror"; abertura com Forgotten Land e Chains Of Soul. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.
Lá Na Beiramar
SDDS Carnaval - A Festa. Às 22h. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).
Bolt
Flash. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros) R$ 10 (lista); R$ 20 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
E Eu Que Já Fui Emo. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros todo de preto); R$ 15 (até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Arraiá do Barrerito com Richard Viana e Trio Forrózão. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Dione & Thiago e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Embrazado
Junto & Misturado, com SambAdm e SambaJr, Manoel Jr e Fabricio V. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
Outros 500
Com Cat Dealers, Maz, Dakid, Vanzi e Victor Kill. Às 22h30. Espaço de Shows Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: R$ 90 (meia/ 2º lote); R$ 180 (inteira/ 2º lote).
Forró Deck 16
Aniversário de 1 ano, com shows dos grupos Dois Dobrado (SP) e Forró Bemtivi (ES). Às 22h. Cerimonial Espaço Praia. Rodovia ES-010, Curva da Baleia, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com AFC 5, Biquini Cavadão e Máquina do Tempo. Às 20h30. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
25ª Festa da Clube do Cavalo
Cristian Sulivam e Bruno & Barreto. Às 20h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada: R$ 45.
DOMINGO (2)
Liandro do Forró
Lançamento do CD “A Pegada Diferente”, abertura com Os Coradini e Edson Mineiro & Goiano. Às 14h. Fazenda Imperial Pitty Lampier. Rota Imperial, Domingos Martins. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99969-9150.
Barrerito Chopperia
Nesse Clima, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Couvert:
R$ 20.
Informações:
(27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance e DJ Márcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
Dominguera Dub. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com Adelandre, Douglas & Thiago e Pedro Soberano. Às 17h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
25ª Festa da Clube do Cavalo
Musical Prateados. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.
Festa de Caboclo Bernardo
Apresentação individual de bandas de congo, às 10h e às 14h. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.