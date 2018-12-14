Filme sobre João de Deus é suspenso após denúncias

O filme que retrata a história de João de Deus já estava em fase de pós-produção e chegou a receber autorização para captar R$ 4 milhões via incentivo discal na semana passada. A informação, do colunista Leo Dias, dá conta ainda de que o longa foi totalmente parado após surgirem mais de 200 denúncias de abuso sexual por parte do médium, que atende em Abadiânia, em Goiás.
Segundo Leo Dias, os investidores do filme ficaram desesperados porque perderiam dinheiro, mas, agora, a solução encontrada foi refazer o filme com dois lados, mostrando a vida e as acusações contra João de Deus.
Leo Dias detalha que a produtora responsável é a Lynxfilm.
Em 30h, mais de 200 mulheres procuraram o Ministério Público de Goiás dizendo terem sido abusadas durante atendimentos espirituais.
Agora, as denúncias já passam da casa dos 300 registros. João de Deus afirma que é inocente. No Espírito Santo, também há denúncias dessa mesma natureza, que estão sendo colhidas pelo Ministério Público do Espírito Santo.