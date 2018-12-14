Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
após casos de abuso

Filme sobre João de Deus é suspenso após denúncias

Segundo o colunista Leo Dias, o filme agora será refeito e também vai mostrar as denúncias contra o médium

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 12:12
Crédito: Reprodução/Instagram
O filme que retrata a história de João de Deus já estava em fase de pós-produção e chegou a receber autorização para captar R$ 4 milhões via incentivo discal na semana passada. A informação, do colunista Leo Dias, dá conta ainda de que o longa foi totalmente parado após surgirem mais de 200 denúncias de abuso sexual por parte do médium, que atende em Abadiânia, em Goiás. 
Segundo Leo Dias, os investidores do filme ficaram desesperados porque perderiam dinheiro, mas, agora, a solução encontrada foi refazer o filme com dois lados, mostrando a vida e as acusações contra João de Deus. 
Leo Dias detalha que a produtora responsável é a Lynxfilm. 
Em 30h, mais de 200 mulheres procuraram o Ministério Público de Goiás dizendo terem sido abusadas durante atendimentos espirituais.
Agora, as denúncias já passam da casa dos 300 registros. João de Deus afirma que é inocente. No Espírito Santo, também há denúncias dessa mesma natureza, que estão sendo colhidas pelo Ministério Público do Espírito Santo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados