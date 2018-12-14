Filme sobre João de Deus é suspenso após denúncias

O filme que retrata a história de João de Deus já estava em fase de pós-produção e chegou a receber autorização para captar R$ 4 milhões via incentivo discal na semana passada. A informação, do colunista Leo Dias, dá conta ainda de que o longa foi totalmente parado após surgirem mais de 200 denúncias de abuso sexual por parte do médium, que atende em Abadiânia, em Goiás.