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CINEMA

Filme sobre Chacrinha ganha trailer oficial

Cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington narra a trajetória de Abelardo Barbosa até se tornar um dos comunicadores mais influentes do País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 22:17

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 22:17

Com direção de Andrucha Waddington, 'Chacrinha: O Velho Guerreiro' chega aos cinemas no próximo dia 25 Crédito: Suzanna Tierrie
Foi divulgado nesta terça, 2, o trailer oficial de "Chacrinha: O Velho Guerreiro", cinebiografia do apresentador que fez história no rádio e na TV entre as décadas de 1950 e 1980.
Com direção de Andrucha Waddington, o longa-metragem traz Eduardo Sterblitch e Stepan Nercessian dividindo-se entre duas fases da vida de Abelardo Barbosa: a chegada ao Rio de Janeiro como um jovem pernambucano aspirante a radialista; e o ícone do humor que eternizou bordões como "Quem não se comunica se trumbica" e "Quem quer bacalhau?".
Com roteiro assinado por Cláudio Paiva, o filme aborda a personalidade carismática de Chacrinha em frente às câmeras e a relação conturbada que tinha com sua mulher, Florinda, interpretada por Amanda Grimaldi e por Carla Ribas. Pelo trailer, é possível ver que histórias já conhecidas sobre o apresentador, como o concurso de cães pulguentos que infestou os estúdios da Rede Globo e o suposto romance com Clara Nunes (Laila Garín), também estão na trama.
No elenco de "Chacrinha: O Velho Guerreiro" ainda estão Gianne Albertoni (Elke Maravilha), Rodrigo Pandolfo (Jorge), Thelmo Fernandes (Boni) e Karen Junqueira (Rita Cadillac). A estreia do filme está marcada para o próximo dia 25.
Assista ao trailer abaixo:

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