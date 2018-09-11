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Fevers e mais 15 atrações agitam a Feira da Bondade em Cachoeiro

Evento, que tem cunho beneficente, terá programação para crianças e adultos, além de uma ilha gastronômica com 52 estabelecimentos participando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 17:06

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 17:06

The Fevers é uma das atrações confirmadas para a Feira da Bondade deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A 35ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro acontece entre 14 e 16 de setembro no Parque de Exposições do Aeroporto. Durante o evento, 16 atrações farão apresentações beneficentes. Assim, neste ano, a entrada será um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições carentes. Além da campanha, o evento também terá um palco exclusivo para que entidades da região possam fazer apresentações de dança e música.
A Feira da Bondade é uma grande festa de solidariedade, e a programação reflete esse aspecto
Keila Vetoraci, primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, já estão confirmadas as bandas The Fevers, Aço Doce, Lex Luthor e Koisa Nossa, além de apresentação infantil do Show da Tina. O evento também contará com uma ilha gastronômica com 52 instituições participantes, que ficarão em um espaço reservado para alimentação.
"É uma programação com atrações para todos os gostos e grande envolvimento das entidades beneficentes", destaca a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, Márcia Bezerra.
52 INSTITUIÇÕES
A ilha gastronômica, que será montada, é uma oportunidade para as 52 instituições arrecadarem recursos para se manterem durante o ano. 
As barracas oferecerão de lanches pequenos até almoços completos: salgados, petiscos, tortas, empadão, até feijoada, moqueca e churrasco. Para beber, as opções serão de água, suco, café, refrigerante e cerveja. Algumas instituições também comercializarão outros produtos, como artesanato e roupas.
"A Feira da Bondade é importante para as entidades arrecadarem recursos com comercialização de produtos, para elas divulgarem seus trabalhos para um público mais amplo e para trocar experiências entre si, explica Márcia.
PROGRAMAÇÃO
14 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)
19h - Solenidade de abertura
21h  Apresentação musical com Ligação Direta, contando com participação de Renato Casanova (Casaca)
23h  Apresentação musical com The Fevers
15 DE SETEMBRO (SÁBADO)
12h às 13h30  Apresentação musical com Paula Ferreira
15h às 16h30  Apresentação do Grupo Koisa Nossa
17h às 19h  Corrida Kids da Bondade
19h  Lançamento do selo de 35 anos da Feira da Bondade
19h  Grupo de Dança Emoções (palco 2)
20h às 22h  Apresentação musical com Paula Neves e Banda
22h à 0h  Apresentação musical com Aço Doce
0h às 2h  Apresentação musical  Baile da Bondade com a Banda Lex Luthor
16 DE SETEMBRO (DOMINGO)
10h30 às 12h30  Zé da Silva e Lindomar
12h30 às 14h30  D14 (samba de raiz)
14h30 às 17h30  Agenda Solidária
17h30 às 19h  Apresentação infantil do Show da Tina
14h  Grupo de pagode da Apae (palco 2)
15h  Dança com Centro de Convivência Vovó Matilde (palco 2)
15h15  Balé com Projeto Frei João  Comunidade Santa Luzia (palco 2)
15h30  Grupo de dança do Villagindo Para Ser Feliz (palco 2)
16h  Grupo Vem Dançar (palco 2)

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