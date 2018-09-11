Fevers e mais 15 atrações agitam a Feira da Bondade em Cachoeiro

The Fevers é uma das atrações confirmadas para a Feira da Bondade deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

A 35ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro acontece entre 14 e 16 de setembro no Parque de Exposições do Aeroporto. Durante o evento, 16 atrações farão apresentações beneficentes. Assim, neste ano, a entrada será um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições carentes. Além da campanha, o evento também terá um palco exclusivo para que entidades da região possam fazer apresentações de dança e música.

A Feira da Bondade é uma grande festa de solidariedade, e a programação reflete esse aspecto Keila Vetoraci, primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, já estão confirmadas as bandas The Fevers, Aço Doce, Lex Luthor e Koisa Nossa, além de apresentação infantil do Show da Tina. O evento também contará com uma ilha gastronômica com 52 instituições participantes, que ficarão em um espaço reservado para alimentação.

"É uma programação com atrações para todos os gostos e grande envolvimento das entidades beneficentes", destaca a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, Márcia Bezerra.

52 INSTITUIÇÕES

A ilha gastronômica, que será montada, é uma oportunidade para as 52 instituições arrecadarem recursos para se manterem durante o ano.

As barracas oferecerão de lanches pequenos até almoços completos: salgados, petiscos, tortas, empadão, até feijoada, moqueca e churrasco. Para beber, as opções serão de água, suco, café, refrigerante e cerveja. Algumas instituições também comercializarão outros produtos, como artesanato e roupas.

"A Feira da Bondade é importante para as entidades arrecadarem recursos com comercialização de produtos, para elas divulgarem seus trabalhos para um público mais amplo e para trocar experiências entre si, explica Márcia.

PROGRAMAÇÃO

14 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)

19h - Solenidade de abertura

21h  Apresentação musical com Ligação Direta, contando com participação de Renato Casanova (Casaca)

23h  Apresentação musical com The Fevers

15 DE SETEMBRO (SÁBADO)

12h às 13h30  Apresentação musical com Paula Ferreira

15h às 16h30  Apresentação do Grupo Koisa Nossa

17h às 19h  Corrida Kids da Bondade

19h  Lançamento do selo de 35 anos da Feira da Bondade

19h  Grupo de Dança Emoções (palco 2)

20h às 22h  Apresentação musical com Paula Neves e Banda

22h à 0h  Apresentação musical com Aço Doce

0h às 2h  Apresentação musical  Baile da Bondade com a Banda Lex Luthor

16 DE SETEMBRO (DOMINGO)

10h30 às 12h30  Zé da Silva e Lindomar

12h30 às 14h30  D14 (samba de raiz)

14h30 às 17h30  Agenda Solidária

17h30 às 19h  Apresentação infantil do Show da Tina

14h  Grupo de pagode da Apae (palco 2)

15h  Dança com Centro de Convivência Vovó Matilde (palco 2)

15h15  Balé com Projeto Frei João  Comunidade Santa Luzia (palco 2)

15h30  Grupo de dança do Villagindo Para Ser Feliz (palco 2)