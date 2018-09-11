Fevers e mais 15 atrações agitam a Feira da Bondade em Cachoeiro

A 35ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro acontece entre 14 e 16 de setembro no Parque de Exposições do Aeroporto. Durante o evento, 16 atrações farão apresentações beneficentes. Assim, neste ano, a entrada será um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições carentes. Além da campanha, o evento também terá um palco exclusivo para que entidades da região possam fazer apresentações de dança e música.
A Feira da Bondade é uma grande festa de solidariedade, e a programação reflete esse aspecto
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, já estão confirmadas as bandas The Fevers, Aço Doce, Lex Luthor e Koisa Nossa, além de apresentação infantil do Show da Tina. O evento também contará com uma ilha gastronômica com 52 instituições participantes, que ficarão em um espaço reservado para alimentação.
"É uma programação com atrações para todos os gostos e grande envolvimento das entidades beneficentes", destaca a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, Márcia Bezerra.
52 INSTITUIÇÕES
A ilha gastronômica, que será montada, é uma oportunidade para as 52 instituições arrecadarem recursos para se manterem durante o ano.
As barracas oferecerão de lanches pequenos até almoços completos: salgados, petiscos, tortas, empadão, até feijoada, moqueca e churrasco. Para beber, as opções serão de água, suco, café, refrigerante e cerveja. Algumas instituições também comercializarão outros produtos, como artesanato e roupas.
"A Feira da Bondade é importante para as entidades arrecadarem recursos com comercialização de produtos, para elas divulgarem seus trabalhos para um público mais amplo e para trocar experiências entre si, explica Márcia.
PROGRAMAÇÃO
14 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)
19h - Solenidade de abertura
21h Apresentação musical com Ligação Direta, contando com participação de Renato Casanova (Casaca)
23h Apresentação musical com The Fevers
15 DE SETEMBRO (SÁBADO)
12h às 13h30 Apresentação musical com Paula Ferreira
15h às 16h30 Apresentação do Grupo Koisa Nossa
17h às 19h Corrida Kids da Bondade
19h Lançamento do selo de 35 anos da Feira da Bondade
19h Grupo de Dança Emoções (palco 2)
20h às 22h Apresentação musical com Paula Neves e Banda
22h à 0h Apresentação musical com Aço Doce
0h às 2h Apresentação musical Baile da Bondade com a Banda Lex Luthor
16 DE SETEMBRO (DOMINGO)
10h30 às 12h30 Zé da Silva e Lindomar
12h30 às 14h30 D14 (samba de raiz)
14h30 às 17h30 Agenda Solidária
17h30 às 19h Apresentação infantil do Show da Tina
14h Grupo de pagode da Apae (palco 2)
15h Dança com Centro de Convivência Vovó Matilde (palco 2)
15h15 Balé com Projeto Frei João Comunidade Santa Luzia (palco 2)
15h30 Grupo de dança do Villagindo Para Ser Feliz (palco 2)
16h Grupo Vem Dançar (palco 2)