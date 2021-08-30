Festival transforma Vitória na capital latino-americana do violão

O violonista brasileiro Marcos Vinícius será homenageado no Festival Internacional de Violão do Espírito Santo Crédito: Enrico Ripari/Site oficial de Marcos Vinícius

A partir da próxima quarta-feira, dia 1º de setembro, Vitória será transformada na capital latino-americana do violão. O popular instrumento musical é o protagonista do III FIVES - Festival Internacional de Violão do Espírito Santo e do IV Concurso Latino-Americano de Violão Maurício de Oliveira, que, como o nome sugere, presta uma homenagem a um dos maiores músicos e compositores da história do Estado, morto em 2009.

Por conta da pandemia da Covid-19, os dois eventos organizados pela escola Acordes Centro de Música e Artes acontecerão de maneira simultânea até 4 de setembro, com transmissão gratuita pela internet, por meio do canal do centro de ensino no YouTube

Em 2021, o concurso de violão conta com 20 participantes de países como Brasil, França, Finlândia, Bolívia e Colômbia. Do ES, são quatro concorrentes. "O concurso já virou tradição em todo o continente desde a sua primeira edição, em 2010. Maurício de Oliveira, inclusive, foi um dos seus idealizadores", adianta Moacyr Teixeira Neto, organizador do evento e diretor do Acordes Centro de Música e Arte.

"Para este ano, os 20 participantes tentarão manter as exibições como se fossem ao vivo. Eles enviarão vídeos gravados de apresentações sem qualquer edição. O público poderá conferir as performances na íntegra, desde o ensaio técnico que sempre acontece antes dos shows", adianta Moacyr, revelando que oito dos candidatos passarão para a finalíssima. Ao todo, serão distribuídos instrumentos musicais, um prêmio em dinheiro de cerca de R$ 8 mil, além do troféu Maurício de Oliveira, para o melhor intérprete.

"Os concorrentes terão que apresentar uma faixa de Maurício de Oliveira. Para essa temporada, escolhemos "Elô e Milá – Valsa", que o músico fez em homenagem às filhas".

TALENTOS

Além do concurso, haverá o tradicional festival de violão que, nesta temporada, presta uma homenagem ao instrumentista brasileiro Marcos Vinícius, participante da primeira edição do evento, em 2013.

"Ele chega aos 60 anos com uma vasta carreira internacional. Está radicado na Itália e agora se destaca mais como compositor", relata Moacyr Teixeira Neto, ressaltando, ainda, a presença de dois músicos mexicanos, Manuel Rúbio e Héctor Rodriguez.

"O violão é um patrimônio cultural no México. Hoje, o país conta com 28 festivais voltados exclusivamente para o instrumento. Além disso, existem cidades em que a produção econômica é quase que totalmente voltada para a indústria de confecção do aparelho", explica.

Além de apresentações musicais, o Festival Internacional de Violão do Espírito Santo contará com masterclasses e palestras, ambos fechados para estudantes de música.

"O último festival aconteceu em 2019. No ano passado, por conta da pandemia, resolvemos adiar o evento. O último concurso, por sua vez, se deu em 2016, num hiato de cinco anos. Dependemos do apoio das leis de incentivo governamentais para continuar com a empreitada, especialmente no que tange à premiação. Em 2021, estamos apostando no formato digital. Claro que haverá perdas, especialmente em questões acústicas e sonoras, mas é a única forma que encontramos para trazer o evento em tempos de crise sanitária", complementa.

SERVIÇO

III FIVES - Festival Internacional de Violão do Espírito Santo e IV Concurso Latino-Americano de Violão Maurício de Oliveira



QUANDO: os dois eventos acontecem simultaneamente, de 1º a 4 de setembro

os dois eventos acontecem simultaneamente, de 1º a 4 de setembro COMO CONFERIR: A programação dos concertos e das provas finais do concurso poderão ser acompanhadas gratuitamente através do canal do Youtube da Acordes Centro de Música e Artes