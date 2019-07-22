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CONCERTO

Festival Sesi de Música Clássica entra em sua segunda semana

Entre as atrações do evento, que acontece até sexta, dia 26 de julho, estão as apresentações dos grupos Quarteto Carlos Gomes, Quarteto Atlas e do maestro Cláudio Cruz
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 jul 2019 às 17:35

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 17:35

O Quarteto Carlos Gomes é uma das atrações do "II Festival Sesi de Música Clássica" Crédito: Divulgação/Claudio Cruz
O "II Festival Sesi de Música Clássica" entra em sua segunda semana com apresentações no Teatro do Sesi e no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória (os horários e locais de cada apresentação estão descritos no serviço).
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Entre os convidados, está o maestro Cláudio Cruz comandando a regência em duas ocasiões: na quinta (25), ao lado da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, e na sexta (26), à frente da Orquestra dos alunos do Festival Sesi de Música Clássica.
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Um dos destaques do evento, o premiado Quarteto Carlos Gomes se apresenta nesta segunda (22), às 20h, no Teatro do Sesi. Vencedores do Prêmio Bravo 2018, na categoria melhor CD de Música Erudita, o grupo formado por Cláudio Cruz (violino), Alceu Reis (violoncelo), Adonhiran Reis (violino) e Gabriel Marin (viola) tem como destaque extrair romantismo de passagens da música clássica, como as obras "Sonata para Cordas" (1894), de Antônio Carlos Gomes, compositor paulista que dá nome ao grupo; "Quarteto" (1885), de Alexandre Levy, e a também "Quarteto" (1910), do italiano Glauco Velásquez .
SERVIÇO
II Festival Sesi de Música Clássica
PROGRAMAÇÃO:
Teatro do Sesi
Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca. Informações: (27) 3334-7323.
Segunda (22), às 20h, com Quarteto Carlos Gomes
Terça (23), às 20h, apresentação do Quarteto Atlas
Quarta (24), às 20h, recital de violoncelo e piano, com Lucas Oliveira e Janne Gonçalves
Sexta (26), às 20h, apresentação da Orquestra dos alunos do Festival Sesi de Música Clássica, com regência de Cláudio Cruz
Centro Cultural Sesc Glória
O espaço fica na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Informações: (27) 3232-4750.
Quinta (25), às 20h, apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência de Cláudio Cruz.
 

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