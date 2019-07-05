Festival LGBT abre inscrições para apresentações artísticas em Vitória

O Festival Lacração, que foi contemplado pelo edital do Funcultura, através da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, surgiu a partir de um ajuntamento de coletivos LGBT+ da cidade, que já promoviam encontros com caráter similar ao do festival. "Decidimos nos inscrever no edital de diversidade para darmos mais dignidade para os artistas participantes", explica Geovanni Lima, Coordenador Geral do projeto.