Festival leva música clássica de graça para bairros de Viana

A partir desta quinta-feira (18), alguns bairros de Viana terão como trilha sonora a música clássica e erudita com o 2º Festival de Concertos de Viana. O evento ocorre até domingo (21) e será itinerante, com programação em Viana Sede, Marcílio de Noronha e Araçatiba. Quem abre o festival é o Trio Nessos, composto pela flautista Rúbia de Moraes, o violista Martinêz Galimberti e o contrabaixo Felipe Madeiros.

Apesar de não serem capixabas, os integrantes do trio vivem em Vitória desde 2014, quando vieram de diferentes estados para integrar a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. O grupo se reuniu oficialmente em 2017. Começamos a tocar por puro experimento, sem muitas ambições. Acabou dando certo, chegamos a ter uma parceria com um colégio de Vila Velha e nos inserimos na programação do Teatro Municipal de Vila Velha. A partir daí resolvemos continuar, sempre buscando um repertório original, sem esquecer de trazer alguns arranjos famosos para o público também, comentou a flautista Rúbia de Moraes.





Trio Nessos Crédito: SECCT Viana/Divulgação

A intenção do trio é ter uma interação com o público, de modo que haja liberdade para que as pessoas aprendam mais sobre a música clássica. Estamos muito felizes de fazer parte de um evento maior como esse, porque além de vermos que há interesse, há a possibilidade de ensinarmos um pouco da nossa arte. O público aqui do Espírito Santo já nos recebe muito bem e essa é uma oportunidade de conversarmos com o pessoal e mostrarmos um pouco mais desse mundo, destacou Rúbia.

MÚSICA PARA A COMUNIDADE

O gerente de cultura de Viana, Jarbas Rocha, destacou que essa segunda edição surge após o sucesso da primeira, e que desta vez a ideia é trazer mais instrumentos de sopro, incluindo uma orquestra instrumental. Além disso, Jarbas reafirmou a ideia de o evento ser itinerante. Vamos levar o festival para os bairros, para que a comunidade local possa participar ativamente do evento. Aproximar ainda mais o público do festival é o nosso foco, declarou.

Prefeitura de Viana e são gratuitas A recepção da edição passada foi muito boa, e agora nosso programa é transformar Viana na cidade das artes. A gente quer trabalhar a arte como parte do desenvolvimento humano, então nós não só vamos trazer orquestras, mas também buscamos ensinar o povo, afirmou Jarbas. Além das apresentações musicais, serão realizadas oficinas de sopro, percussão e de tambores de congo. As inscrições serão feitas no Portal dae são gratuitas A recepção da edição passada foi muito boa, e agora nosso programa é transformar Viana na cidade das artes. A gente quer trabalhar a arte como parte do desenvolvimento humano, então nós não só vamos trazer orquestras, mas também buscamos ensinar o povo, afirmou Jarbas.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (18)

20h: Trio Nessos, Teatro Municipal de Viana (Viana Sede)

Sexta-feira (19)

14h: Oficina Práticas de Sopro e Percussão, Teatro Municipal, em Viana Sede

19h30: Concerto de Abertura com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, Igreja Católica Matriz Mãe da Divina Misericórdia (Marcílio de Noronha)

Sábado (20)

8h30: Construção de Tambores de Congo, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)

9h: Oficina Práticas de Sopro e Percussão, Teatro Municipal (Viana Sede)

19h30: Concerto com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, Igreja Nossa Senhora da Conceição (Viana Sede)

Domingo (21)

8h30: Construção de Tambores de Congo, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)

11h: Audição dos alunos do Festival de Concerto  Banda do Festival, Teatro Municipal (Viana Sede)

20h: Apresentação dos alunos da Oficina de Construção de Tambores, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)

20h15: Concerto com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)

(O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Darshany Loyola)