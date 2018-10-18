Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festival

Festival leva música clássica de graça para bairros de Viana

Itinerante, 2º Festival de Concertos de Viana começa nesta quinta-feira (18) e segue até domingo (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 23:13

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 23:13

especial
A partir desta quinta-feira (18), alguns bairros de Viana terão como trilha sonora a música clássica e erudita com o 2º Festival de Concertos de Viana. O evento ocorre até domingo (21) e será itinerante, com programação em Viana Sede, Marcílio de Noronha e Araçatiba. Quem abre o festival é o Trio Nessos, composto pela flautista Rúbia de Moraes, o violista Martinêz Galimberti e o contrabaixo Felipe Madeiros.
Apesar de não serem capixabas, os integrantes do trio vivem em Vitória desde 2014, quando vieram de diferentes estados para integrar a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. O grupo se reuniu oficialmente em 2017. Começamos a tocar por puro experimento, sem muitas ambições. Acabou dando certo, chegamos a ter uma parceria com um colégio de Vila Velha e nos inserimos na programação do Teatro Municipal de Vila Velha. A partir daí resolvemos continuar, sempre buscando um repertório original, sem esquecer de trazer alguns arranjos famosos para o público também, comentou a flautista Rúbia de Moraes.
 
Trio Nessos Crédito: SECCT Viana/Divulgação
A intenção do trio é ter uma interação com o público, de modo que haja liberdade para que as pessoas aprendam mais sobre a música clássica. Estamos muito felizes de fazer parte de um evento maior como esse, porque além de vermos que há interesse, há a possibilidade de ensinarmos um pouco da nossa arte. O público aqui do Espírito Santo já nos recebe muito bem e essa é uma oportunidade de conversarmos com o pessoal e mostrarmos um pouco mais desse mundo, destacou Rúbia.
MÚSICA PARA A COMUNIDADE
O gerente de cultura de Viana, Jarbas Rocha, destacou que essa segunda edição surge após o sucesso da primeira, e que desta vez a ideia é trazer mais instrumentos de sopro, incluindo uma orquestra instrumental. Além disso, Jarbas reafirmou a ideia de o evento ser itinerante. Vamos levar o festival para os bairros, para que a comunidade local possa participar ativamente do evento. Aproximar ainda mais o público do festival é o nosso foco, declarou.
Além das apresentações musicais, serão realizadas oficinas de sopro, percussão e de tambores de congo. As inscrições serão feitas no Portal da Prefeitura de Viana e são gratuitas A recepção da edição passada foi muito boa, e agora nosso programa é transformar Viana na cidade das artes. A gente quer trabalhar a arte como parte do desenvolvimento humano, então nós não só vamos trazer orquestras, mas também buscamos ensinar o povo, afirmou Jarbas. 
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (18)
20h: Trio Nessos, Teatro Municipal de Viana (Viana Sede)
Sexta-feira (19)
14h: Oficina Práticas de Sopro e Percussão, Teatro Municipal, em Viana Sede
19h30: Concerto de Abertura com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, Igreja Católica Matriz Mãe da Divina Misericórdia (Marcílio de Noronha)
Sábado (20) 
8h30: Construção de Tambores de Congo, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)
9h: Oficina Práticas de Sopro e Percussão, Teatro Municipal (Viana Sede)
19h30: Concerto com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, Igreja Nossa Senhora da Conceição (Viana Sede)
Domingo (21)
8h30: Construção de Tambores de Congo, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)
11h: Audição dos alunos do Festival de Concerto  Banda do Festival, Teatro Municipal (Viana Sede)
20h: Apresentação dos alunos da Oficina de Construção de Tambores, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)
20h15: Concerto com a Banda Sinfônica Laranjal Paulista, em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Araçatiba)
(O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Darshany Loyola)
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados