Festival em Cachoeiro terá mais de 20 espetáculos gratuitos

Em sua sétima edição, o Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim terá apresentações gratuitas até o próximo domingo (28), com a presença de grupos capixabas e também de outros Estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, além de um internacional (da Argentina). Ao todo, o evento, que começou no último domingo (21), terá a apresentação de mais de vinte espetáculos de teatro e dança, além de oficinas.

A cidade do Sul do Estado é celeiro de artistas reconhecidos nacionalmente, seja na música, na literatura ou nas artes cênicas. Em um local com vocação inquestionável para a cultura, o festival ajuda a fomentar a produção das novas gerações. Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, o festival tem relevância, porque além de estimular o artista local, proporciona um intercâmbio de artistas locais com os de fora e vice-versa. Basicamente é uma potencialização do setor, é isso que o festival propõe.

As apresentações acontecem em espaços fechados e em praças, com uma ampla variedade de tipos de representação. Entre as peças, por exemplo, há desde monólogo a exemplares do chamado teatro lambe-lambe, em que a encenação é feita com bonecos e objetos inseridos em uma caixa, promovendo uma redução significativa do espaço cênico. O bacana é você trazer para a população um aprofundamento no conhecimento da área, as pessoas não sabem que teatro pode ser feito de outra maneira. O teatro é uma expressão extremamente rica, avalia Fernanda.

- Foto: Vinícius Santos/Divulgação"/> PEÇA CARIOCA

A peça Travessia, do Grupo Teatral de 4 no Ato, do Rio de Janeiro, é uma das que fazem parte da programação. De cunho regionalista, o espetáculo transporta o espectador para o Vale do Jequitinhonha, no Noroeste mineiro. Três irmãs que trabalham como benzedeira, carpideira e parteira, têm a vida modificada após a chegada de um homem que vai interessar a todas elas. A peça terá apresentação única nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Teatro Rubem Braga.

Nós fizemos uma pesquisa, o espetáculo tem música ao vivo e todas as canções são da região. É um lugar culturalmente rico, em que ainda é muito forte a presença dessas três profissões. No Jequitinhonha elas existem com muito mais afinco, conta o autor e diretor Gilvan Balbino.

A história tem início quando uma jovem, ligada a essas três mulheres por laços familiares, resolve abrir o baú do passado. São quatro atores em cena, interpretando cinco personagens. A menina chega em busca da história da família dela, aí vem o sofrimento, a angústia, o amor, a relação das irmãs com a avó. É um drama atemporal, classifica o criador.

RESISTÊNCIA

Para Gilvan, a realização do festival em um momento complicado no Brasil, e consequentemente para os artistas, é sinal de resistência. Nós estamos muito felizes por saber que está funcionando. Vários festivais no país todo foram cancelados. E aqui o festival está resistindo e proporcionando encontro com grupos do Brasil todo para mostrar a sua arte. É um privilégio participar, declara.

A peça O Filho Eterno é a responsável por encerrar o eve nto, no domingo. O monólogo da carioca Cia. Atores de Laura traz o ator cachoeirense Charles Tricks  que viveu o promotor Abel de O Outro Lado do Paraíso, na TV Globo  pela primeira vez em um palco de sua cidade natal.

Peça "O Filho Eterno" encerra o festival Crédito: Cia. Atores de Laura/Divulgação

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça-feira (23)

Centro Cultural Nelson Sylvan

19h (espetáculo de teatro) - Não Haverá Amanhã (16 anos), com Agrupamento Cultural Haverá Amanhã (Cachoeiro/ES)

Quarta-feira (24)

Teatro Rubem Braga

19h30 (espetáculo de teatro) - Travessia (14 anos), com Grupo Teatral de 4 no Ato (Rio de Janeiro/RJ)

Quinta-feira (25)

Teatro Rubem Braga

14h (espetáculo de teatro) - Um Solo para Três Palhaços (livre), com Cia Tramp de Palhações (Jundiaí/SP)

19h30 (espetáculo circulação Edital Secult 2017) - Coriolano (16 anos), com Grupo Teatro Empório (Serra/ES)

Sexta-feira (26)

Teatro Rubem Braga

14h (espetáculo de teatro) - A Menina que Queria ser Estrela (livre), com Cia Nós de Teatro (Cachoeiro/ES)

19h30 (espetáculo de teatro) - O Cortiço dos Anjos (18 anos), com Trupe lá Pocô (Vitória/ES)

Sábado (27)

Praça Jerônimo Monteiro

10h às 12h30 (espetáculos lambe-lambe) - Quintal que Tal (Franciele) e Emiliano (Dico), com Tato Criação Cênica (Curitiba/PR), e Histórias Cantadas e Encaixadas, com Claudinha Ferreira (Cachoeiro/ES)

10h (espetáculo de teatro de rua) - A História do Homem que Vendeu a sua Alma ao Diabo e Quase Perdeu o seu Amor, com Grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí/ES)

10h45 (espetáculo de dança de rua) - Descoberta, com Livre Cia de Dança (Cachoeiro/ES)

11h30 (espetáculo de teatro de rua) - Super Tosco, com Grupo de Circo e Teatro Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP)

Teatro Rubem Braga

19h30 (espetáculo de dança) - (In)Par (livre), com Carlos Arão e Marcos Tó (Belo Horizonte/MG)

Domingo (28)

Praça de Fátima

10h às 12h30 (espetáculos lambe-lambe) - A Lavadeira (Tábatta) e Quintal (Adriana), com Cia Lua Pra Rua (Ouro Preto/MG), Baús do Tesouro (Suzi), com Cia Artística Avenida Lamparina (Canelinha/SC), e A Carta (Beto), com L.A.R. Diversões com Histórias (Cachoeiro/ES)

10h (espetáculo de teatro de rua) - Uó do Borogodó, com Personalidades Cia Teatral (Cachoeiro/ES)

10h45 (espetáculo de dança com teatro de rua) - A Noite Iluminada, com Companhia Junco (Buenos Aires/Argentina)

11h30 (espetáculo de teatro de rua) - Vikings e o Reino Saqueado, com Cia Os Palhaços de Rua (Londrina/PR)

Teatro Rubem Braga

19h30 (espetáculo de teatro de encerramento) - O Filho Eterno (12 anos), com Cia Atores de Laura (Rio de Janeiro/RJ)

Oficinas

Centro Cultural Nelson Sylvan

Oficina Dramaturgias: Escrita Dramática, com Leandro Bacellar

Sexta (26), 9h às 12h e das 13h às 18h

Associação Teatral de Cachoeiro (Asteca)

Sobre Corpos e Processos: Teoria e prática dos processos do Grupo Anônimos de Teatro, com Luiz Carlos Cardoso