Cultura de graça

Festival de teatro movimenta as ruas do centro de Baixo Guandu

Com intervenções artísticas e encenação de peças, caravana acontece até o próximo dia 25

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 14:13

Redação de A Gazeta

Fusquinha será utilizado para distribuir poesia pelas ruas do centro de Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu
Durante dez dias, o duro asfalto da avenida central de Baixo Guandu será o berço de muita graça e arte. Com diversas intervenções artísticas, a cidade do Noroeste do Estado receberá uma experiência cultural inédita: o primeiro festival Teatro na Rua, que começou nesta sexta-feira (16) e vai até o próximo dia 25 de agosto.
O palco principal do evento será a Praça do Jardim, na Avenida Carlos de Medeiros. Na programação, que começa cedinho e se estende noite a dentro, há filmes, bate-papos, shows, oficinas culturais, mesas redondas e, é claro, peças teatrais. Além de intervenções artísticas que prometem mudar a áurea da cidade.
Uma banca de jornal fictícia, por exemplo, distribuirá folhetins imaginários e anunciará os atrativos do festival. Já o arlequim tocará um realejo, enquanto uma espécie de lambe-lambe passeia pela cidade exibindo filmes de apenas um minuto à população. Por fim, um cortejo poético puxado por um fusquinha também contribui para transformar o cenário local.
A ideia do festival é aproximar a sociedade da linguagem do teatro. “A caravana artística é na rua para que as pessoas possam se achegar, serem apresentadas à nossa estética e se sentirem incluídas no ambiente teatral, que muitas vezes não chega até as cidades do interior”, comenta Daniel Gonçalves, ator da Boyásha Trupe de Teatro, idealizadora do projeto.
Estrutura principal do festival Teatro na Rua foi montado na Praça do Jardim, em Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu
Com o apoio da Prefeitura de Baixo Guandu, o grupo espera atrair cerca de 300 pessoas em cada uma das cinco noites de espetáculo. Além, óbvio, daquelas que forem fisgadas pela arte a caminho de casa ou do trabalho. Depois da estreia, a trupe espera conseguir levar a iniciativa para outras cidades capixabas.
ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO
Para dar espaço à arte, os automóveis precisarão sair de cena. No final da Avenida Carlos de Medeiros, próximo à praça onde foi montado o palco do festival, os carros deverão se atentar a um desvio, que leva o trânsito local para vias laterais do centro de cidade. O restante da via continuará com o tráfego normal.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DIA 16 DE AGOSTO (Sexta-feira)
9h | Oficina Teatral – Sensibilização, fluxo e dinâmicas corporais
20h | Espetáculo Teatral – Carrilhão: vende-se coisas velhas de palhaço
21h | Bate-papo com Coletivo Nopok
 
 
DIA 17 DE AGOSTO (Sábado)
9h | Oficina Teatral – Corpo Popular
15h | Mesa Redonda – Políticas públicas culturais
20h | Espetáculo Teatral – Quixotinadas
21h | Bate-papo com Grupo Vira Lata
 
 
18 DE AGOSTO (Domingo)
9h | Oficina Teatral – Música e dança na ficção
20h | Espetáculo Teatral – A noite iluminada
21h | Bate-papo com Cia Junco
 
 
19 A 22 DE AGOSTO (Segunda a quinta-feira)
8h as 11h | Intervenções artísticas
9h | Caravana – Cortejo pela cidade
12h | Caravana – Penúria in concert
13h as 17h | Intervenções artísticas
17h30 | Música na rua
19h | Cinema na rua
 
 
23 DE AGOSTO (Sexta-feira)
18h30 | Caravana – Cortejo pela cidade
20h | Espetáculo teatral – A roupa nova do imperador
21h | Bate-papo com Gota, Pó e Poeira
 
 
24 DE AGOSTO (Sábado)
9h | Oficina teatral – Processo de criação e montagem de teatro na rua
15h | Mesa redonda – Minorias sociais e maiorias culturais
20h | Espetáculo teatral – A estória do homem que vendeu sua alma ao diabo e quase perdeu o seu amor
21h | Bate-papo com Gota, Pó e Poeira
 
 
25 DE AGOSTO (Domingo)
8h | Caravana – Cortejo pela cidade
20h | Show – Banda Sol na Cabeça
21h | Encerramento

