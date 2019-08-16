Festival de teatro movimenta as ruas do centro de Baixo Guandu

Durante dez dias, o duro asfalto da avenida central de Baixo Guandu será o berço de muita graça e arte. Com diversas intervenções artísticas, a cidade do Noroeste do Estado receberá uma experiência cultural inédita: o primeiro festival Teatro na Rua, que começou nesta sexta-feira (16) e vai até o próximo dia 25 de agosto.
O palco principal do evento será a Praça do Jardim, na Avenida Carlos de Medeiros. Na programação, que começa cedinho e se estende noite a dentro, há filmes, bate-papos, shows, oficinas culturais, mesas redondas e, é claro, peças teatrais. Além de intervenções artísticas que prometem mudar a áurea da cidade.
Uma banca de jornal fictícia, por exemplo, distribuirá folhetins imaginários e anunciará os atrativos do festival. Já o arlequim tocará um realejo, enquanto uma espécie de lambe-lambe passeia pela cidade exibindo filmes de apenas um minuto à população. Por fim, um cortejo poético puxado por um fusquinha também contribui para transformar o cenário local.
A ideia do festival é aproximar a sociedade da linguagem do teatro. “A caravana artística é na rua para que as pessoas possam se achegar, serem apresentadas à nossa estética e se sentirem incluídas no ambiente teatral, que muitas vezes não chega até as cidades do interior”, comenta Daniel Gonçalves, ator da Boyásha Trupe de Teatro, idealizadora do projeto.
Com o apoio da Prefeitura de Baixo Guandu, o grupo espera atrair cerca de 300 pessoas em cada uma das cinco noites de espetáculo. Além, óbvio, daquelas que forem fisgadas pela arte a caminho de casa ou do trabalho. Depois da estreia, a trupe espera conseguir levar a iniciativa para outras cidades capixabas.
ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO
Para dar espaço à arte, os automóveis precisarão sair de cena. No final da Avenida Carlos de Medeiros, próximo à praça onde foi montado o palco do festival, os carros deverão se atentar a um desvio, que leva o trânsito local para vias laterais do centro de cidade. O restante da via continuará com o tráfego normal.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DIA 16 DE AGOSTO (Sexta-feira)
9h | Oficina Teatral – Sensibilização, fluxo e dinâmicas corporais
20h | Espetáculo Teatral – Carrilhão: vende-se coisas velhas de palhaço
21h | Bate-papo com Coletivo Nopok
DIA 17 DE AGOSTO (Sábado)
9h | Oficina Teatral – Corpo Popular
15h | Mesa Redonda – Políticas públicas culturais
20h | Espetáculo Teatral – Quixotinadas
21h | Bate-papo com Grupo Vira Lata
18 DE AGOSTO (Domingo)
9h | Oficina Teatral – Música e dança na ficção
20h | Espetáculo Teatral – A noite iluminada
21h | Bate-papo com Cia Junco
19 A 22 DE AGOSTO (Segunda a quinta-feira)
8h as 11h | Intervenções artísticas
9h | Caravana – Cortejo pela cidade
12h | Caravana – Penúria in concert
13h as 17h | Intervenções artísticas
17h30 | Música na rua
19h | Cinema na rua
23 DE AGOSTO (Sexta-feira)
18h30 | Caravana – Cortejo pela cidade
20h | Espetáculo teatral – A roupa nova do imperador
21h | Bate-papo com Gota, Pó e Poeira
24 DE AGOSTO (Sábado)
9h | Oficina teatral – Processo de criação e montagem de teatro na rua
15h | Mesa redonda – Minorias sociais e maiorias culturais
20h | Espetáculo teatral – A estória do homem que vendeu sua alma ao diabo e quase perdeu o seu amor
21h | Bate-papo com Gota, Pó e Poeira
25 DE AGOSTO (Domingo)
8h | Caravana – Cortejo pela cidade
20h | Show – Banda Sol na Cabeça
21h | Encerramento