Festival de teatro estudantil traz peças inspiradas em clássicos do cinema

Festival Darwin de Teatro acontece em Vitória e Vila Velha com espetáculos encenados pelos alunos. Na programação, "Meninas Malvadas" e "10 Coisas Que Eu Odeio em Você"

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 07:58 - Atualizado há 6 anos

Alunos do Darwin vão estrelar a peça Meninas Malvadas no Festival Darwin de Teatro Crédito: Divulgação

Versões dos filmes “10 Coisas que Odeio em Você”, As Meninas Malvadas” e “Romeu e Julieta” ganham os teatros da Ufes e da UVV, nesta semana. A seleção de obras faz parte do Festival Darwin de Teatro, onde alunos da instituição mostram sua veia artística. O evento vai de terça-feira (21) a sábado (26) e ainda terá o espetáculo “A Pensão das Loucas”, adaptação do texto da dramaturga paulista Leilah Assumpção.

Uma das comédias românticas de maior sucesso de todos os tempos, “10 Coisas que Odeio em Você” encanta o público ao mostrar a relação de duas irmãs totalmente diferentes que têm problemas de convivência até que a mais velha se apaixona. A peça será apresentada nesta terça-feira (22), em duas sessões, às 19 e às 21 horas, no Teatro Universitário, em Vitória.

Já na quarta-feira (23), o espetáculo que estará em cartaz será “Meninas Malvadas”. A montagem narra a história da jovem Cady, que, devido a profissão dos pais, até aos 16 anos tinha apenas aulas particulares. Mas quando a adolescente passa a frequentar um colégio, se infiltra em um grupo de patricinhas e sente a ira delas quando se apaixona pelo garoto errado. As sessões vão acontecer às 19 e às 21 horas, no Teatro Universitário.

A “Pensão das Loucas”, adaptação do texto da dramaturga paulista Leilah Assumpção, também vai ganhar versão capixaba e será apresentada nesta sexta-feira (25), às 19 e 21 horas, no Cineteatro da UVV, em Vila Velha.

E a peça “Romeu e Julieta nos Tempos da Brilhantina”, de Abel Santana, encerra a maratona teatral no sábado (26). O espetáculo de teatro e dança parafraseia o épico Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A história se passa nos anos 1960 no Centro de Vila Velha, em plena ditadura militar. Os jovens Romeu e Julieta enfrentam as rivalidades entre seus pais, que são inimigos políticos, para viver uma linda história de amor.

A direção dos espetáculos é de Abel Santana, que diz estar orgulhoso com o resultado do trabalho que será apresentado ao grande público. “Apesar de serem estudantes de teatro e ainda serem amadores, as performances vão surpreender, pois os alunos são talentosos e dedicados e estão ensaiando muito para fazer bonito no palco”, declara.

FESTIVAL DARWIN DE TEATRO

Espetáculo “10 Coisas que Eu Odeio em Você”

Data: 22/10 (terça-feira), às 19 e às 21h



Local: Teatro Universitário



Ingressos: R$10 (antecipado) e R$15 (na hora)



Pontos de vendas: bilheteria do teatro e com o elenco da peça



Classificação livre



Espetáculo “Meninas Malvadas”

Data: 23/10 (quarta-feira), às 19 e às 21 h



Local: Teatro Universitário



Ingressos: R$10 (antecipado) e R$15 (na hora)



Pontos de vendas: bilheteria do teatro e com o elenco da peça



Classificação livre



Espetáculo “Pensão das Loucas”

Data: 25/10 (sexta-feira), às 19 e às 21h



Local: Cineteatro da UVV



Ingressos: R$10 (antecipado) e R$15 (na hora)



Pontos de vendas: bilheteria do teatro e com o elenco da peça



Classificação livre



Espetáculo “Romeu e Julieta nos Tempos da Brilhantina”

Data: 26/10 (sábado), às 29 e às 21h



Local: Cineteatro da UVV



Ingressos: R$10 (antecipado) e R$15 (na hora)



Pontos de vendas: bilheteria do teatro e com o elenco da peça



Classificação livre



