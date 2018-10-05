Festival de teatro de Vitória divulga atrações; veja a programação

Entre 13 e 21 de outubro, diversos espetáculos regionais, nacionais e, até, internacionais serão apresentados em Vitória. A programação faz parte das atividades da 14ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi). Além disso, também haverão filmes e execução de oficinas formativas, mesas-redondas e demonstração de processos criativos.
Para o festival, puderam se inscrever espetáculos de teatro produzidos no Estado nas categorias adulto, infantil e teatro de rua. As apresentações, neste ano, vão acontecer entre o Teatro Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas e Teatro de Rua.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (13)
Abertura do FENATEVI
Local: Teatro Carlos Gomes
Horário: 20h30min
HOMENAGEADO: ROBSON DE PAULA (Ator, Diretor e Produtor)
Espetáculo: LE CIRCO DE LA DRAG
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Le Circo de La Drag - RJ
Horário: 21h
Duração: 55 min
Classificação: 16 anos
DOMINGO (14)
Espetáculo: UMA VIAGEM NO TEMPO
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Grupo Rerigtiba -ES
Horário: 17h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
SEGUNDA-FEIRA (15)
Espetáculo: O QUINTAL DE HISTÓRIAS
Local: Praça Costa Pereira
Grupo: Cia Vão Brincar - ES
Horário: 12h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Espetáculo: CONFISSÕES NO CREMATÓRIO
Local: Teatro Sônia Cabral (Cidade Alta, Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Cia Teatral JC - ES
Horário: 19h
Duração: 90 min
Classificação: 18 anos
Espetáculo: PLUGGED, ENSAIO SOBRE DIAS FELIZES
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Cia Teatro Urgente
Horário: 20h
Duração: 40 min
Classificação: 14 anos
TERÇA-FEIRA (16)
Espetáculo: OS SALTIMBANCOS - com Interprete de Libras
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Cia Piaf de Artes Cênicas - ES
Horários: 10h e 15h
Duração: 60 min
Classificação: Livre
Espetáculo: OS DOENTES IMAGINÁRIOS - Espetáculo Convidado
Local: Teatro Universitário - UFES
Grupo: Grupo Arte Oficina - ES
Horário: 19:30h
Duração: 90 min
Classificação: 12 anos
QUARTA-FEIRA (17)
Espetáculo:PETER PAN
Local: Teatro Universitário - UFES
Grupo: Cia Poéticas da Cena Contemporânea - ES
Horário: 19:30h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Espetáculo: OS SEQÜESTRADOS
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia -ES
Horário: 20h
Duração: 55 min
Classificação: 14 anos
QUINTA-FEIRA (18)
Espetáculo: O NEGRO CONTA
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: O Negro Conta MG
Horário: 19h
Duração: 80 min
Classificação: Livre
Espetáculo: PÁSSAROS NA CASA - (BIRDS IN THE HOUSE)
Projeto Teatral coproduzido pela República Tcheca - Sérvia - Eslováquia
Local: Teatro Universitário - UFES
Horário: 21h
Duração: 60 min
Classificação: 16 anos
SEXTA-FEIRA (19)
Espetáculo: FLICTS
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Grupo Arte Vida - EMEF Juscelino Kubitschekde Oliveira -ES
Horário: 9h
Duração: 45 min
Classificação: Livre
Espetáculo: A ESTÓRIA DO HOMEM QUE VENDEU SUA ALMA AO DIABO E QUASE PERDEU O SEU AMOR
Local: Praça Costa Pereira
Grupo: Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - ES
Horário: 12h
Duração: 55 min
Classificação: Livre
Espetáculo: OS PEQUENOS SABEM...
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: EMEF. Bairro Brasília
Horário: 15h
Duração: 30 min
Classificação: Livre
Espetáculo: DRUMMOND SEGUNDO DRUMMOND
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Grupo Gouche
Horário: 16h
Duração: 30 mim
Classificação: Livre
Espetáculo: ALICE
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: LICE Laboratório de Investigações Cênicas -ES
Horário: 17h
Duração: 20 min
Classificação: Livre
Espetáculo: O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Grupo de Teatro Juvenil Marista -ES
Horário: 20h30
Duração: 60 min
Classificação: 12 anos
Espetáculo: TORTURAS DE UM CORAÇÃO
Local: Escola de Teatro, Música e Dança FAFI
Grupo: Os Tião Grupo de Teatro - ES
Horário: 19h
Duração: 40 min
Classificação: Livre
Espetáculo: A RAZÃO BLINDADA
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Pauliceia Cia de Teatro SP
Horário: 21h
Duração: 80min
Classificação:14 anos
SÁBADO (20)
Espetáculo: CORPORES - SINESTESIA DAS CORES
Local: Praça Costa Pereira
Grupo: Grupo Vira Lata de Teatro - ES
Horário: 11h
Duração: 30 Min
Classificação: Livre
Espetáculo: A CORTE DOS LIVROS
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Projeto Nós da Arte - RJ
Horário: 16h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Espetáculo: DOSE DUPLA
Local: Centro Cultural SESC Glória
Grupo: Lacarta Circo Teatro -ES
Horário: 17h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Valor do ingresso: R$ 10,00 inteira, R$ 6,00 comerciantes e conveniados e R$ 5,00 meia entrada e comerciários
Espetáculo: RIO DA LUA - Monólogo
Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Grupo: Cia Chaplin
Horário: 19:30h
Duração: 45 minutos / Gênero: Drama
Categoria: Teatro Adulto
Classificação: 14 anos
Espetáculo: A LENDA DO REINO PARTIDO
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: Folgazões Companhia de Artes Cênicas - ES
Horário: 21h
Duração: 75 min
Classificação: 12 anos
DOMINGO (21)
Espetáculo: A PRINCESA GAIA - Infantil
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: PreQaria Cia de Teatro - MG
Horário: 16h
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Espetáculo: AMOR
Local: Teatro Carlos Gomes
Grupo: PreQaria Cia de Teatro - MG
Horário: 20h
Duração:60 min
Classificação: 14 anos