Festival de teatro de Vitória divulga atrações; veja a programação

Entre 13 e 21 de outubro, diversos espetáculos regionais, nacionais e, até, internacionais serão apresentados em Vitória. A programação faz parte das atividades da 14ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vitória (Fenatevi). Além disso, também haverão filmes e execução de oficinas formativas, mesas-redondas e demonstração de processos criativos.

"A Princesa Gaia" é uma das atrações do Festival Nacional de Cinema de Vitória Crédito: Junio Souza/Divulgação

Para o festival, puderam se inscrever espetáculos de teatro produzidos no Estado nas categorias adulto, infantil e teatro de rua. As apresentações, neste ano, vão acontecer entre o Teatro Carlos Gomes, Teatro da Ufes, Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Sônia Cabral, Escola de Teatro, Música e Dança FAFI, Teatro Estrelas e Teatro de Rua.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (13)

Abertura do FENATEVI

Local: Teatro Carlos Gomes

Horário: 20h30min

HOMENAGEADO: ROBSON DE PAULA (Ator, Diretor e Produtor)

Espetáculo: LE CIRCO DE LA DRAG

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Le Circo de La Drag - RJ

Horário: 21h

Duração: 55 min

Classificação: 16 anos

DOMINGO (14)

Espetáculo: UMA VIAGEM NO TEMPO

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Grupo Rerigtiba -ES

Horário: 17h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

SEGUNDA-FEIRA (15)

Espetáculo: O QUINTAL DE HISTÓRIAS

Local: Praça Costa Pereira

Grupo: Cia Vão Brincar - ES

Horário: 12h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Espetáculo: CONFISSÕES NO CREMATÓRIO

Local: Teatro Sônia Cabral (Cidade Alta, Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Cia Teatral JC - ES

Horário: 19h

Duração: 90 min

Classificação: 18 anos

Espetáculo: PLUGGED, ENSAIO SOBRE DIAS FELIZES

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Cia Teatro Urgente

Horário: 20h

Duração: 40 min

Classificação: 14 anos

TERÇA-FEIRA (16)

Espetáculo: OS SALTIMBANCOS - com Interprete de Libras

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Cia Piaf de Artes Cênicas - ES

Horários: 10h e 15h

Duração: 60 min

Classificação: Livre

Espetáculo: OS DOENTES IMAGINÁRIOS - Espetáculo Convidado

Local: Teatro Universitário - UFES

Grupo: Grupo Arte Oficina - ES

Horário: 19:30h

Duração: 90 min

Classificação: 12 anos

QUARTA-FEIRA (17)

Espetáculo:PETER PAN

Local: Teatro Universitário - UFES

Grupo: Cia Poéticas da Cena Contemporânea - ES

Horário: 19:30h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Espetáculo: OS SEQÜESTRADOS

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Edilamar Fogos Produções e Grupo Seis e Meia -ES

Horário: 20h

Duração: 55 min

Classificação: 14 anos

QUINTA-FEIRA (18)

Espetáculo: O NEGRO CONTA

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: O Negro Conta  MG

Horário: 19h

Duração: 80 min

Classificação: Livre

Espetáculo: PÁSSAROS NA CASA - (BIRDS IN THE HOUSE)

Projeto Teatral coproduzido pela República Tcheca - Sérvia - Eslováquia

Local: Teatro Universitário - UFES

Horário: 21h

Duração: 60 min

Classificação: 16 anos

SEXTA-FEIRA (19)

Espetáculo: FLICTS

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Grupo Arte Vida - EMEF Juscelino Kubitschekde Oliveira -ES

Horário: 9h

Duração: 45 min

Classificação: Livre

Espetáculo: A ESTÓRIA DO HOMEM QUE VENDEU SUA ALMA AO DIABO E QUASE PERDEU O SEU AMOR

Local: Praça Costa Pereira

Grupo: Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - ES

Horário: 12h

Duração: 55 min

Classificação: Livre

Espetáculo: OS PEQUENOS SABEM...

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: EMEF. Bairro Brasília

Horário: 15h

Duração: 30 min

Classificação: Livre

Espetáculo: DRUMMOND SEGUNDO DRUMMOND

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Grupo Gouche

Horário: 16h

Duração: 30 mim

Classificação: Livre

Espetáculo: ALICE

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: LICE Laboratório de Investigações Cênicas -ES

Horário: 17h

Duração: 20 min

Classificação: Livre

Espetáculo: O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Grupo de Teatro Juvenil Marista -ES

Horário: 20h30

Duração: 60 min

Classificação: 12 anos

Espetáculo: TORTURAS DE UM CORAÇÃO

Local: Escola de Teatro, Música e Dança FAFI

Grupo: Os Tião Grupo de Teatro - ES

Horário: 19h

Duração: 40 min

Classificação: Livre

Espetáculo: A RAZÃO BLINDADA

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Pauliceia Cia de Teatro  SP

Horário: 21h

Duração: 80min

Classificação:14 anos

SÁBADO (20)

Espetáculo: CORPORES - SINESTESIA DAS CORES

Local: Praça Costa Pereira

Grupo: Grupo Vira Lata de Teatro - ES

Horário: 11h

Duração: 30 Min

Classificação: Livre

Espetáculo: A CORTE DOS LIVROS

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Projeto Nós da Arte - RJ

Horário: 16h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Espetáculo: DOSE DUPLA

Local: Centro Cultural SESC Glória

Grupo: Lacarta Circo Teatro -ES

Horário: 17h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Valor do ingresso: R$ 10,00 inteira, R$ 6,00 comerciantes e conveniados e R$ 5,00 meia entrada e comerciários

Espetáculo: RIO DA LUA - Monólogo

Local: Teatro Sonia Cabral (Cidade Alta Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Grupo: Cia Chaplin

Horário: 19:30h

Duração: 45 minutos / Gênero: Drama

Categoria: Teatro Adulto

Classificação: 14 anos

Espetáculo: A LENDA DO REINO PARTIDO

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: Folgazões Companhia de Artes Cênicas - ES

Horário: 21h

Duração: 75 min

Classificação: 12 anos

DOMINGO (21)

Espetáculo: A PRINCESA GAIA - Infantil

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: PreQaria Cia de Teatro - MG

Horário: 16h

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Espetáculo: AMOR

Local: Teatro Carlos Gomes

Grupo: PreQaria Cia de Teatro - MG

Horário: 20h

Duração:60 min