Festival de música de São Gabriel da Palha espera 4 mil turistas

Festival de música de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Facebook Femusga

Entre os dias 18 e 22 de julho, o Norte do Espírito Santo vai receber o 1º Festival de Música de São Gabriel da Palha (Femusga) com apresentações à noite e programação de oficinas durante todos os dias. Mais voltado para capacitação de artistas, o evento pretende reunir 4 mil pessoas ao todo.

As oficinas disponíveis são de flauta (Samanta Santos); clarineta (Fredmam Fernandes); saxofone (Lucas Mota); trompete (Vinicius Novais); low brass, trombone, euphonium e tuba (Cleverson Zavatto); percussão (Léo de Paula); e regência (Eduardo Lucas). Para as aulas, as inscrições já estão encerradas e 120 alunos estão matriculados.

De acordo com um dos organizadores do Femusga, Eduardo Lucas, os workshops oferecidos durante o festival se dividem em duas categorias, sendo: iniciante e intermediário. Ainda assim, segundo ele, todos os interessados devem ter um contato prévio com a música e com o instrumento com o qual mostraram interesse na hora da matrícula. "Mas, além disso, nós também teremos apresentações todos os dias à noite para os nossos visitantes", afirma.

Para as apresentações, Eduardo, que também é professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), destaca que as bandas de São Gabriel da Palha é que serão homenageadas, tendo suas origens e histórias resgatadas por meio das canções. "Muito do que se tem de música no interior do Estado e do país se dá por meio dessas bandas organizadas. Nossa ideia é fortalecê-las e estimular o desenvolvimento de todas elas", pondera.

EXPOSIÇÃO DENTRO DO ÔNIBUS

Eduardo ainda adianta que, no local em que acontece o festival, estará estacionado um ônibus especial da Viação Águia Branca com uma exposição de instrumentos em seu interior. Ele diz que o coletivo é um modelo novo da empresa, que passará a fazer viagens de Vitória para a região Norte capixaba e que aproveitará a oportunidade para fazer parte do evento. "Durante os dias de festival, qualquer pessoa vai poder entrar nele para ver instrumentos musicais que ficarão expostos. Como ele é maior, vamos conseguir acomodar vários desses itens lá dentro", conclui.

PROGRAMAÇÃO

18 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

09h às 11h - Credenciamento

12h às 13h  Almoço

14h - Recepção dos alunos

16h às 18h - Prática de banda

19h30 - Concerto de abertura - Banda da cidade - Praça Aurélio Bastianello

20h30 - Concerto da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo - Praça Aurélio Bastianello.

19 DE JULHO (QUINTA-FEIRA )

08h às 12h  Oficinas musicais

12h às 13h  Almoço

14h às 18h - Prática de banda

19h30 - Recital dos professores - Paróquia São Gabriel

20h30 - Show do grupo Brasileiríssimo - Praça Aurélio Bastianello

20 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

08h às 12h  Oficinas musicais

12h às 13h  Almoço

14h às 18h - Prática de banda

19h30 - Show do grupo Duo Orff - Câmara de Vereadores

20h30 - Show do grupo Edu Martins Trio - Praça Aurélio Bastianello

21 DE JULHO (SÁBADO)

08h às 12h  Oficinas musicais

12h às 13h  Almoço

14h às 18h - Prática de banda

19h30 - Apresentação dos alunos do Festival - Prefeitura de São Gabriel da Palha

20h30 - Confraternização musical

22 DE JULHO (DOMINGO)

10h - Concerto de encerramento com a Banda Sinfônica do Festival - Praça Aurélio Bastianello