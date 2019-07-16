Em Muqui

Festival de Música de Muqui abre inscrições para bandas capixabas

Seis grupos capixabas serão selecionados para se apresentar no evento em outubro

Publicado em 16 de julho de 2019

André Prando foi o vencedor do prêmio na segunda edição do festival, em 2017 Crédito: Sullivan Silva/Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Festival de Música de Muqui, o Multipliqui. Com o tema "Saia do quadrado!", a iniciativa vai reconhecer em mais um ano o melhor músico ou banda capixaba. O grande vencedor do evento vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil.

Os artistas interessados em participar do evento devem se inscrever em um formulário disponível na página oficial do festival no Facebook. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e a previsão é de que o resultado com os músicos selecionados seja divulgado no dia 21 de agosto. É importante consultar o regulamento.

O festival será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na região Sul do Estado. Na sua quarta edição, o "capixabismo" é o ponto forte do Multipliqui. O objetivo do festival é fortalecer a música capixaba e proporcionar um intercâmbio cultural entre os artistas do Estado, além de incentivar o turismo local e a girar a roda da economia criativa.

DIVERSIDADE

Nascido em Mimoso do Sul e à frente da curadoria do festival, o músico e publicitário Bruno Castro, de 34 anos, pontua que a região Sul do Espírito Santo carece de uma produção cultural mais diversa.

"É na Grande Vitória que tem mais coisas acontecendo. Por isso o Multipliqui traz uma galera mais jovem, que está começando no meio e quer fazer um trabalho mais profissional e disputar um espaço no cenário musical", explica Bruno.

Do total de inscritos, seis grupos ou músicos serão escolhidos para se apresentar no evento que também vai contar com outras atrações e oficinas durante toda a programação. Segundo a regulamentação do Multipliqui, apenas um candidato será premiado após avaliações de um júri técnico e votação popular. Os demais participantes vão ser cadastrados em um banco de dados, podendo ser convidados a participar de eventos futuros.

