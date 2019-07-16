Festival de Música de Muqui abre inscrições para bandas capixabas

Publicado em 16 de julho de 2019 às 20:55
Estão abertas as inscrições para o Festival de Música de Muqui, o Multipliqui. Com o tema "Saia do quadrado!", a iniciativa vai reconhecer em mais um ano o melhor músico ou banda capixaba. O grande vencedor do evento vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil.
Os artistas interessados em participar do evento devem se inscrever em um formulário disponível na página oficial do festival no Facebook. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e a previsão é de que o resultado com os músicos selecionados seja divulgado no dia 21 de agosto. É importante consultar o regulamento.
O festival será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na região Sul do Estado. Na sua quarta edição, o "capixabismo" é o ponto forte do Multipliqui. O objetivo do festival é fortalecer a música capixaba e proporcionar um intercâmbio cultural entre os artistas do Estado, além de incentivar o turismo local e a girar a roda da economia criativa.
DIVERSIDADE
Nascido em Mimoso do Sul e à frente da curadoria do festival, o músico e publicitário Bruno Castro, de 34 anos, pontua que a região Sul do Espírito Santo carece de uma produção cultural mais diversa.
"É na Grande Vitória que tem mais coisas acontecendo. Por isso o Multipliqui traz uma galera mais jovem, que está começando no meio e quer fazer um trabalho mais profissional e disputar um espaço no cenário musical", explica Bruno.
Do total de inscritos, seis grupos ou músicos serão escolhidos para se apresentar no evento que também vai contar com outras atrações e oficinas durante toda a programação. Segundo a regulamentação do Multipliqui, apenas um candidato será premiado após avaliações de um júri técnico e votação popular. Os demais participantes vão ser cadastrados em um banco de dados, podendo ser convidados a participar de eventos futuros.
