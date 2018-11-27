Festival de música com premiação promete animar bairro da Serra

Apresentação do Festival de Música Projaec de 2017 Crédito: Projaec/Divulgação

Um sábado para curtir com a família apreciando um show de novos talentos. Neste sábado (1º), acontece o 2º Festival de Música Projaec, do Projeto Atleta Educação Cultura e Comunidade. Com direito a 26 apresentações, o evento será realizado na praça de Jardim Limoeiro, no município de Serra.

Além dos shows dos novos talentos que vão disputar os prêmios em três categorias, o festival terá atrações de graça para crianças, como recreação com pula-pula, e barracas de comidas variadas que serão vendidas no local.

Segundo Beatriz Cunha, voluntária do Projaec, foram abertas as inscrições para qualquer pessoa ou grupo que tivesse interesse em se apresentar no festival. Mas a maioria dos competidores fazem parte do projeto social, que atende mais de 60 crianças, entre 7 e 14 anos, do município. Nele, elas recebem aulas de canto, bateria, guitarra, baixo e violino. "No sábado, têm alunos nossos que vão se apresentar e alunos de outros lugares do Estado, até de Vila Velha e Viana, por exemplo", destaca.

HOMENAGEM

Neste ano, o festival vai homenagear a sua fundadora: Luíza Dias Barbosa, a tia Luiza. Ela quem fundou o Projaec há mais de 20 anos e criou o festival no ano passado, mas faleceu no último mês de julho . "Nós quisemos homenageá-la e essa foi a forma que encontramos. O projeto começou apenas com incentivo ao esporte, como tem até hoje, há mais de 20 anos. E há cerca de uma década a música começou a ser oferecida", explica Beatriz.

Segundo a voluntária, a ideia da realização do evento é de dar continuidade ao festival. Assim, a comunidade de Jardim Limoeiro, na Serra, e os bairros vizinhos se uniram para que mais uma edição do Festival de Música Projaec acontecesse. Vale lembrar que o projeto social, mesmo com a morte de tia Luiza, continua e todas as atividades são desenvolvidas por professores voluntários.

EXPECTATIVA

No próximo sábado (1º), a organização estima que 200 pessoas se reúnam na Praça de Jardim Limoeiro para prestigiar os 26 grupos que farão apresentações. O evento começa às 19h.

"Agora, esperamos o dia do evento para premiar os três primeiros colocados de cada categoria: banda, intérprete e instrumental", conclui.

Beatriz esclarece que as apresentações vão se dividir nesses três grupos e que, ao todo, nove troféus serão distribuídos. "Além do troféu, o primeiro lugar de cada categoria vai ganha um violão. Neste ano, nós contamos com o apoio de alguns comerciantes da região, mas quem fez o evento acontecer mesmo foi a comunidade", comemora.

SERVIÇO

II Festival de Música Projaec

Local: Praça de Jardim Limoeiro (Rua Castelo, Jardim Limoeiro, Serra)

Data: sábado (1º), a partir das 19h

Ingressos: entrada franca