Festival de Inverno de Domingos Martins divulga a programação

Gabriel O Pensador se apresenta com Gustavo Macacko Crédito: Reprodução

O XXV Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins já tem data e programação garantidas. O evento acontece de 30 de junho a 22 de julho com mais de 100 apresentações distribuídas no Palco Principal, Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, Rua de Lazer e Praça de Alimentação, do dia 30 de junho até o dia 22 de julho.

Para abrir os trabalhos, o Palco Livre, espaço dedicado a apresentações de bandas e artistas independentes, entra em cena nos dias 30 de junho e 1º, 7 e 8 de julho com um concurso que elegerá as melhores performances. As três primeiras colocadas se apresentarão na programação artística do evento, entre os dias 13 e 22 de julho. As atividades no Palco Livre seguem durante todo o período do Festival de Inverno.

Após turnê internacional em 2017, a Banda Big Beatles vai esquentar a primeira noite de programação artística do Festival de Inverno em uma apresentação com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

Quem também estará presente na mesma noite é o rapper, compositor e escritor Gabriel O Pensador, que em parceira com Gustavo Macacko, traz para Domingos Martins "Macacko apresenta Espírito Rock com Gabriel O Pensador". O show inclui a canção inédita "Passaporte para a Fé", gravada recentemente por Macacko e Gabriel O Pensador como homenagem ao músico Alexandre Lima. O carioca tocará, ainda, os sucessos que coleciona em sua carreira como "Cachimbo da Paz", "Até Quando" e "Astronauta".

35 ANOS DE CARREIRA

O Festival de Inverno 2018 também será palco para a comemoração dos 35 anos de música do capixaba Marcelo Ribeiro, show que irá contar com a participação especial de Zé Geraldo. Outro show inédito promete esquentar o inverno das montanhas com samba: o consagrado cantor e compositor Ivo Meirelles vai apresentar um repertório variado, com samba e samba rock, tendo como companhia de palco os capixabas do Projeto Feijoada.

Em mais uma parceria de banda capixaba com um artista nacional, a Banda Duets vai fazer uma dobradinha com Sylvinho Blau Blau. Será uma mistura do rock "forte" da Duets, puxado por Guto Ferrari, com a música pop do ex-vocalista da banda Absyntho, sucesso na década de 80.

Destaque no programa "The Voice Brasil", a cantora Mariana Coelho também integra o time de artistas estaduais a se apresentarem no evento, outros nomes são Banda Casaca, Amaro Lima no show Noite Manimal, Saulo Simonassi, Jackson Lima e Banda Kalifa, entre outros. O show "Alex Blues - Viva Alex", será mais uma homenagem ao músico Alexandre Lima, com um grande encontro de artistas capixabas com muito rock e blues.

PARA AS CRIANÇAS

Para a criançada vai rolar o show com a Banda No Seu Abracinho, que trará para Domingos Martins um repertório recheado de releituras de clássicos musicais infantis. Entre as músicas estão clássicos como "História de Uma Gata", " Superfantástico", " Negro Gato", "Carimbador

Maluco", "Sítio do Pica Pau Amarelo", " Fico Assim sem Você", "O Pato" e "Era Uma Casa Muito Engraçada". O musical Hair  Um sonho de Liberdade também está na programação. Formado por mais de 40 capixabas, o clássico da Broadway será apresentado no palco principal do evento.

Mais apresentações: Banda da Polícia Militar, Carlos Papel, Zé Maholics, Rogerinho do Cavaco, Amanda Bindaco, Ney Conceição 30 anos, Gafieira nas Montanhas, Tony Ribeiro, Grupo Cultural Martinense e Eden Show, entre outros.

CONCERTOS, CORAIS E DANÇA

Entre os concertos estão na programação do XXV Festival de Inverno de Domingos Martins: Orquestra Vale Música, Jazz Band Vale Música, Banda Sinfônica, Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde, Orquestra Sinfônica da Fames, Concerto de Cordas dos Professores do Festival, Pop & Jazz Orquestra do Ifes, Orquestra Capixaba de Sopros e Trio Jazz do Piauí, entre outros.

As atrações incluem ainda diversos coros e corais, entre eles: Coral do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde, entre outros. A cultura local será representada pelos grupos de danças folclóricas alemãs com o Bergfreunde de Campinho, Rheinland e Blumen Der Erde.

Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

OFICINAS

As inscrições para as oficinas de música e de danças do Festival de Inverno continuam abertas até o dia 15 de junho no site oficial . A taxa é de R$ 60. Assim como em 2017, a organização aposta novamente na qualidade das aulas e das apresentações, trazendo grandes nomes da música brasileira para as oficinas e para os palcos do festival.

Mais uma vez a cidade de Domingos Martins vai receber instrumentistas que fazem sucesso em todo o mundo para ensinar centenas de alunos de todas as regiões do Brasil. Nomes como Ivo Meirelles (percussão), Carlos Bala (bateria), Arthur Maia (contrabaixo) e o americano Kliff Korman (piano) estão entre as estrelas que estarão na cidade ministrando aulas durante uma semana. Confira a lista completa de oficinas no site do evento.

Calendário de oficinas

30/06 a 01/07

Dança Italiana (Pedra Azul)  Patrick Campos/RS

02 a 06 julho

Dança Alemã (Sede) - Patrick Campos/RS

Concertina (Tijuco Preto) - Angelino Zaager/ES

09 a 13 julho

Prática de Metais (Melgaço) - Louis Illenseer/RS

16 a 21 julho

Prática de Conjunto 1 - Dino Rangel/RJ

Prática de Conjunto 2 - Ney Conceição/RJ

Prática de Orquestra - Helder Trefzger/ES

Canto Popular - Fátima Guedes/RJ

Improvisação - Nelson Faria/RJ

Bateria - Carlos Bala/AL

Contrabaixo Elétrico - Arthur Maia/RJ

Flauta - Carlos Malta/RJ

Guitarra - Bernardo Bosisio

Percussão (samba) - Ivo Meirelles/RJ

Piano - Cliff Korman/NY

Saxofone - Paulo Levi/PA

Trombone - Gilmar Ferreira/RJ

Trompete - José Arimatéa/RJ

Violão - Toninho Horta/MG

Violino - Carla Rincón/VEN

Violoncelo - Paulo Santoro/RJ