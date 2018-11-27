Festival de flores promete movimentar Santa Teresa no fim de semana

Festival das Flores de Santa Teresa divulga as floriculturas do Espírito Santo e busca expandir o mercado das flores de corte no Estado Crédito: Leo Meira

De sexta-feira (30) a domingo (2), os capixabas e turistas que passarem por Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, não podem deixar de prestigiar as 12 famílias que se dedicam à floricultura que vão participar do Festival das Flores. Lá, haverá atividade de demonstração de bouquets e sorteio de arranjos feitos por floristas. O evento serve para promover a atividade e incentivar a expansão da produção dos empreendimentos que se dedicam a essa cultura.

Segundo Josiene Ribeiro, bióloga da Secretaria de Turismo de Santa Teresa, desde a primeira edição do evento, há um crescimento de público e da produção das flores de corte na região. "Nós queremos que essa estatística continue boa e é muito importante para a economia regional. Hoje temos famílias inteiras que já sobrevivem e investem 100% no ramo da floricultura", comemora.

Ela avalia que o evento é parte importante da divulgação dessa atividade em solo capixaba e que, com o festival, os próprios produtores conseguem ter um contato maior com o público e trocar experiências com quem também realiza a mesma coisa.

As famílias que sobrevivem da floricultura já fornecem direto para festas e eventos, por exemplo, mas o contato com o público, maior a cada ano, faz com que eles expandam a rede de contatos Josiene Ribeiro, bióloga

Para Josiene, a ideia é fazer com que os 12 associados da Associação dos Produtores de Flores de Santa Teresa (Florest), que participam do festival, fomentem a cada edição a produção das plantas para corte. "Um dos maiores objetivos e que é o que acontece depois do evento é o aumento da produção. E, além disso, as famílias também já estudam aumentar o espaço das estufas, o que indica projeção de crescimento do setor", conclui.

PRINCESA DAS FLORES DE SANTA TERESA

Nesta edição, pela primeira vez, haverá concurso de beleza para meninas entre 6 e 10 anos de idade. As interessadas devem se inscrever, tirando as dúvidas, por meio do telefone (27) 3259-3900 ou no local do evento. Josiene adianta que a iniciativa é para fazer com que mais crianças se interessam pelo tema da feira e que os pais também se envolvam nas atividades.

O desfile das crianças e a eleição da princesa acontecem no domingo (2) à tarde, quando as pequenas serão julgadas por um corpo de jurados que levarão em conta, sobretudo, a simpatia.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (30)

16h - Abertura da feira

18h30 - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

19h - Cerimônia de abertura oficial

19h30 - Apresentação do Grupo de Dança Neo Latino

20h30 - Grupo Seresteiros de Santa Teresa

22h - Encerramento

SÁBADO (1º)

8h - Abertura da feira

9h30 - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

10h30 - Apresentação cultural

13h30 - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

15h - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

16h - Apresentação musical

19h - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

20h - Iago Salviato acústico

22h - Encerramento

DOMINGO (2)

8h - Abertura da feira

9h - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

10h - Apresentação do Grupo de Danças do Circolo Trentino di Santa Teresa

11h - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

14h - Demonstração de arte floral com Jab Pasollini

15h - Concurso e eleição da Princesa do Festival das Flores

17h - Encerramento

SERVIÇO

4º Festival das Flores de Santa Teresa

Onde: Praça Duque de Caxias (Centro de Santa Teresa, Espírito Santo)

Quando: de 30 de novembro a 2 de dezembro, das 16h às 22h (na sexta, dia 30); e das 8h às 22h (no sábado, dia 1º); e das 8h às 17h (no domingo, dia 2)

Entrada franca

Informações: (27) 3259-3900