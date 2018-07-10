Festival de Domingos Martins divulga vencedores do Concurso Palco Livre

Unnamed Band ficou em 1º lugar no Concurso Palco Livre, do Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: ELANI RIBEIRO/ASSCOM FESTIVAL

A organização do XXV Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins divulgou, nesta terça-feira (10), as bandas vencedoras da primeira edição do Concurso Palco Livre. Unnamed Band, Hang Blues e Marajás do Sudeste ficaram nas três primeiras colocações da votação e garantiram espaço para se apresentarem no segundo fim de semana do Festival, de 20 a 22 de julho, em um dos palcos principais do evento.

As três bandas mais votadas concorreram com outras 17 inscritas em apresentações no Palco Livre montado na Rua de Lazer da cidade, nos dias 30 de junho e 1º de julho e 7 e 8 deste mês. A votação no site do Festival começou no primeiro dia de programação do concurso e foi encerrada no último domingo (08), às 22h.

Hang Blues ficou em 2º lugar no Concurso Palco Livre, do Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: ELANI RIBEIRO/ASSCOM FESTIVAL

O concurso contou com uma diversidade de ritmos, com participantes de bandas do Espírito Santo, Brasília e São Paulo. Mesmo com o fim do concurso, o Palco Livre não vai encerrar suas atividades. De sexta-feira (13) até o dia 22, o Palco Livre também vai contar com shows diversos, abrindo espaço para outros cantores e bandas que não participaram do concurso.

FESTIVAL

O Festival de Inverno de Domingos Martins chega a sua 25ª edição com mais de 100 apresentações distribuídas no Palco Principal, Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, Rua de Lazer e Praça de Alimentação. Todas as apresentações são gratuitas. A abertura oficial será na próxima sexta-feira (13), com Grupo Cultural Martinense, Club Big Beatles e Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de Carlos Papel e Gustavo Macacko com participação de Gabriel O Pensador.

Além disso, mais uma vez instrumentistas de renome estarão em Domingos Martins para ensinar centenas de alunos de todas as regiões do Brasil. Nomes como Ivo Meirelles (percussão), Carlos Bala (bateria), Arthur Maia (contrabaixo) e o americano Kliff Korman (piano) vão ministrar aulas durante uma semana.