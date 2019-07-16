Música

Festival de Domingos Martins democratiza shows com palco livre

Espaço na Rua de Lazer foi criado para atrações que buscam visibilidade. Programação segue até domingo

Cena de apresentação no palco livre do Festival de Inverno de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: ASSCOM PMDM/Divulgação

O palco livre do Festival de Inverno de Domingos Martins, que está com programação fechada até o próximo domingo (21), nasceu para dar espaço aos artistas, grupos e músicos que ainda buscam visibilidade para criar fãs pelo Espírito Santo afora. Neste ano, 35 atrações passam pelo local, na Rua de Lazer, desde a abertura do festival no último dia 12.

As expectativas de quem prepara o repertório para os visitantes do evento fica sempre nas alturas, como é o caso de Juliano Nogueira, guitarrista da Rota 66, que sobe ao palco da festa no sábado (20). "Já toquei no palco livre em 2014, mas com outra formação de banda. Desta vez será a primeira apresentação da Rota 66 e estamos bem confiantes de que será um show", conta.

Juliano adianta que o trio está preparando um espetáculo de cerca de uma hora. No repertório, jazz, blues e rock para esquentar a noite dos turistas e moradores da região: "Vamos tocar 10 músicas que são arranjadas por nós para brindar a fusão de estilos nesse eixo do jazz, blues e rock".

Nesta quinta (18), é vez da banda Lithium dar o ar da graça, apostando no que há de melhor do rock, como o próprio Rubens José Júnior, vocalista do grupo, relata: "A expectativa é sempre muito boa porque você já sabe que vai ter uma reciprocidade do público, mesmo com as pessoas que não te conhecem, porque nem todo mundo conhece a gente mesmo. Mas o importante é todo mundo se divertir com o que a gente apresentar e, claro, começar a acompanhar o nosso trabalho", conclui.

A banda Rota 66 ES Crédito: Arquivo pessoal

DEMOCRATIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO

E é justamente nesse ponto que insiste a organizadora do palco livre, Eva Thomes. Ela fala que a ideia de criar o espaço, que fica no elevado central da Rua de Lazer, em Domingos Martins, surgiu justamente da necessidade de dar oportunidade a mais gente, para democratizar a participação das atrações do festival.

"O grupo pode até voltar outras vezes mas, desde que eu coordeno essa parte, há dois anos, busco sempre diversificar ao máximo os nomes que vão fazer parte da programação", explica, dizendo ainda que há uma curadoria para selecionar nomes que tenham a ver com o DNA do festival. "Temos que respeitar a proposta do evento, mas estamos contentes com o saldo positivo que toda essa experiência está gerando", fala.

DIVULGAÇÃO É O QUE MÚSICOS MAIS BUSCAM

De acordo com Juliano, o foco da apresentação é fazer com que o público se envolva nas músicas que serão apresentadas. No entanto, divulgar o próprio trabalho é foco central do espetáculo. Ele esclarece que, até pela seleção de música ser bastante conhecida, os integrantes da Rota 66 estão confiantes com o que poderá proporcionar o palco livre.

"É bom que nós, de uma forma ou de outra, temos uma pré-experiência nesse tipo de apresentação. Mas o legal é que as releituras que fazemos nos aproximam muito do público, como a nossa proposta é instrumental, deixa o ambiente bem receptivo", reitera.

Rubens também enxerga que o grande proveito da apresentação é ter "aquele monte de gente" - como ele mesmo diz - pronto para apreciar uma boa canção e se tornar fã. "Se alguém já passar a curtir algo que a gente faz é uma vitória", diz.

Ele também acha que o fato de o repertório ser baseado em releituras ajuda na identificação dos visitantes, que acabam sendo embalados pelos ritmos mais famosos dos gêneros que serão apresentados: "A gente acaba se moldando um pouco ao que o público quer e tem dado certo até hoje. O mercado autoral, apesar de muito rico, não é tão valorizado. Sempre que temos uma oportunidade, como um show assim, tentamos apostar nos hits".

A banda Lithium em apresentação Crédito: Arquivo pessoal

Além das apresentações de música, o palco livre também é sede para grupos de dança se apresentarem e, também, projetos culturais que sejam selecionados pela curadoria do evento.

SERVIÇO

Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins 2019

Locais: Rua de Lazer, Praça Dr. Arthur Gerhardt e ruas da cidade de Domingos Martins

Quando: até domingo (21)

Entrada franca

Mais informações: (27) 3268-1471 / (27) 99971-7410

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

18 de julho – Quinta-Feira

18h às 20h: Palco Livre (Banda Lithium; Daniel Lovisi; Aventurina) - Rua de Lazer

19h: Concerto Grupo de Percussão Sinfônica – FAMES - Palco Coreto

20h: Quinteto de Metais de Domingos Martins - Palco Principal

21h: Concerto Professores do Festival – Fusion - Palco Coreto

22h: Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas" - Palco Principal

19 de julho – Sexta-Feira

18h às 24h: Palco Livre (Audição dos alunos) - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Prática de Metais (Melgaço) - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Prática de Big Band - Palco Coreto

20h: Audição dos alunos - Prática de Orquestra - Palco Coreto

21h30: Diego Lyra e AMMOR - Palco Principal

0h: Duets - Palco Principal

20 de julho – Sábado

9h às 23h: Palco Livre (Audição dos alunos; Léa Fabres; Gercino Lima; Dança alemã- Grupo Folclórico Kindertanz; Rota 66; The Guest; Soulfiah; Manos Crazy) - Rua de Lazer

12h: Choro Cantado - Palco Coreto

14h: Camerata IFES e Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha - Palco Principal

16h: Grupo Folclórico Rheinland - Palco Coreto

17h: Coral do Tribunal de Contas do Espírito Santo - Palco Principal

18h: Banda The Old Brothers - Palco Coreto

20h: Cinco Nós - Palco Principal

22h: Jackson Lima e Banda - Palco Principal

0h: Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas - Palco Principal

21 de julho – Domingo

12h às 18h: Palco Livre (Raissa Castro; Banda Maresia; Marcelo P.; Manos Crazy) - Rua de Lazer

12h: Orquestra de Violões Bom Pastor - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

16h: Grupo Folclórico Blütenblatter - Palco Principal

17h: Eden Acordeon – Cantos Populares - Palco Coreto

19h: Grupo Folclórico Blumen der Erde - Palco Coreto

20h: Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis (The Voice Kids) - Palco Principal

