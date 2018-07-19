Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte urbana

Festival de cultura urbana movimenta bairro Feu Rosa, na Serra

Evento promove o encontro entre artistas de todo o Brasil e a comunidade através do grafite, hip-hop e bate-papo sobre arte
Redação de A Gazeta

18 jul 2018 às 22:42

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 22:42

O empoderamento da comunidade é o ponto-chave do festival Origraffes  Original Graffiti Espírito Santo, que será realizado entre sexta-feira (20) e domingo (22) com encontro de grafite, batalhas de break e shows na Lona Cultural montada na Praça Central de Feu Rosa, na Serra. Em sua terceira edição, o festival quer desenvolver o potencial artístico dos jovens da região e valorizar a cultura urbana dentro bairro.
Durante os três dias, os muros de Feu Rosa recebem pinturas simultâneas feitas por artistas e a região recebe um circuito de apresentações gratuitas com shows de artistas locais, como Suspeitos na Mira, e uma atração nacional, o rapper Thiago Elniño. Este ano o festival traz também a parceria com a Lona de Cultura e Arte, projeto de circulação cultural com apresentações que buscam descentralizar e dar acesso da população à arte.
Moro em Feu Rosa há 26 anos e a cultura urbana já existia aqui. Em menos de três anos o festival ganhou reconhecimento nacional. O mais bacana é o a conquista da autoestima dos moradores, o orgulho de morar no bairro. É preciso enxergar esse potencial artístico dos jovens daqui. O Espírito Santo perde muitos talentos exportando boas pessoas e bons profissionais que não conseguem se manter no Estado. O festival fortalece o bairro e valoriza nossa cultura, diz o idealizador e produtor do evento, Starley Bonfim.
Ainda dentro da programação, hoje, às 19h, no Mucane, será realizado um bate-papo com o tema Contratação Direta de Artistas. A conversa contará com a artista plástica e coordenadora do projeto de intervenção artístico-urbana A Arte é Nossa, Fernanda Bellumat, e com o agente cultural e secretário executivo do Fundo Municipal de Cultura, Julio César Delpupo.
 É importante esse tema porque existe uma grande demanda de agentes culturais que não sabe montar currículo, não tem CNPJ e precisa dessa ajuda, opina Starley.
Nesta edição serão 140 artistas de 15 estados brasileiros, um intercâmbio cultural que promete ampliar a representação da arte urbana em contato com a comunidade e transformar a realidade local.
É um bairro com índice de violência lamentável. Por isso é extremamente importante colocar eventos dessa natureza com atrações que trazem mensagens positivas. Também é importante desmitificar essa ideia de violência que paira sobre a Serra, como se só existisse isso aqui, completa Starley.
Programe-se
Mucane
Centro de Vitória 
Quinta-feira (19), às 19h
Bate-papo Contratação Direta de Artistas, com Fernanda Bellumat e Julio César Delpupo
Lona Cultural
Feu Rosa (Serra) 
Sexta-feira (20)
9 às 12h: Credenciamento
11h: Inscrição para batalha de break
14 às 17h: Grafitagem
17h: Início da batalha de break  DJ Jota
18h: Término da batalha de break  DJ Jack
18h: Inscrição para batalha de MCs
19h: Início das batalhas de MCs
19h: Largando Versos
20h: Retorno da batalha de MCs
20h30: Grupo Anomia
21 às 23h: Retorno da batalha de MCs
Sábado (21)
10 às 12h: Academia de Sonhos e Banda Fanfarra, oficinas lúdicas de mandala, mosaico, pintura de rosto, catavento e artesanato de flores com reciclagem de coador de café
14 às 17h: Grafitagem de muros
15h: Apresentação teatral
16h: Mandrakeon
17h: Início das semifinais e finais da batalha de break
18h: DJ Jota
19h: Louis e Rodolf Beat Box
19h30: Semifinais e finais da batalha de MCs
20h30: Suspeitos na Mira
21h: Retorno da batalha de MCs
22h: Thiago Elniño
22h30: Final batalha de MCs
Domingo (22)
10 às 12h: Grafitagem
15 às 17h: Grafitagem/ Apresentação circense
17 às 20h: Islã Botocudos
 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados