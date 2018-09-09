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Conheça os ganhadores

Festival de Cinema de Vitória revela os premiados de sua 25ª edição

Ao todo 21 Troféus Vitória, além de menções honrosas e premiações extras foram distribuídos. Conheça os ganhadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 16:36

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 16:36

Ator Alex Reis e Larissa Delbone na apresentação da premiação do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
Após uma maratona de exibições, homenagens, oficinas e debates, o 25º Festival de Cinema de Vitória chegou ao fim nesse sábado (08), no Teatro Carlos Gomes, com a premiação dos melhores filmes em diversas categorias. A cerimônia, que contou com a apresentação do ator Alex Reis e Larissa Delbone, produtora-executiva do FCV, distribuiu ao todo 21 Troféus Vitória, além de menções honrosas e premiações extras.
Entre os vencedores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, os destaques foram Peripatético, de Jéssica Queiroz, que levou o Troféu Vitória de Melhor Filme, e Esperando Sábado, que rendeu a Melhor Direção a Érica Sansil.
"A Cidade dos Piratas", de Otto Guerra, levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro Crédito: Divulgação
Já na 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra, levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro (Rodrigo John, Laerte Coutinho, Thomas Créus e Otto Guerra), enquanto o documentário Pastor Cláudio, de Beth Formaggini, foi o vencedor na categoria Melhor Filme. O ator Markus Konká, de A Mata Negra, levou o Troféu Vitória de Melhor Interpretação.
Estreia deste ano, a Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sessão Petrobras teve como vencedor o filme Rio das Lágrimas Secas, de Saskia Sá. A obra também levou o prêmio de Melhor Filme da 7ª Mostra Foco Capixaba.
Festival
Iniciado na última segunda-feira (03), o 25º Festival de Cinema de Vitória é o mais tradicional evento de audiovisual do Espírito Santo. Ao longo de seis dias, foram exibidos mais de 80 filmes, divididos em 11 mostras competitivas e sessões especiais. Além do Teatro Carlos Gomes, as atividades aconteceram no Hotel Senac Ilha do Boi e na Universidade de Vila Velha (UVV), incluindo as homenagens a Cláudio Tovar, Maria Gladys, Neville DAlmeida e Luiz Carlos Barreto.
Melhor Interpretação: Markus Konka, de "A Mata Negra" Crédito: Divulgação
22ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
Melhor Filme: Peripatético, de Jéssica Queiroz
Prêmio Especial do Júri: BR3, de Bruno Ribeiro
Melhor Direção: Érica Sansil, por Esperando Sábado
Melhor Roteiro: Gabriela Amaral Almeida, por Vaca Profana
Melhor Contribuição Artística: Marco Antônio Pereira, por Alma Bandida
Melhor Interpretação: Rosa Luz, por Estamos Todos Aqui
Prêmio do Júri Popular: Braços Vazios, de Daiana Rocha
Menções Honrosas: Maré, de Amaranta Cesar, Entre Pernas, de Ayla de Oliveira, Tentei, de Laís Melo e Maria, de Elen Linth e Riane Nascimento
8ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
Melhor Filme: Pastor Cláudio, de Beth Formaggini
Melhor Direção: Otto Guerra, por A Cidade dos Piratas
Melhor Roteiro: Rodrigo John, Laerte Coutinho, Thomas Créus e Otto Guerra, por A Cidade dos Piratas
Melhor Interpretação: Markus Konka, de A Mata Negra
8ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
Melhor Filme: Azul Vazante, de Júlia Alquéres
7ª MOSTRA CORSÁRIA
Melhor Filme: Os que se vão, de Clarissa Campolina e Luiz Pretti e Bup, de Dandara de Morais
Menções Honrosas: Boca de Loba, de Bárbara Cabeça e Materializações Luminosas, de Victor Neves
7ª MOSTRA FOCO CAPIXABA
Melhor Filme: Rio das Lágrimas Secas, Saskia Sá
Menção Honrosa: A Mulher do Treze, de Rejane Kasting Arruda
5ª MOSTRA OUTROS OLHARES
Melhor Filme: De Volta para o Passado, de Diego de Jesus
3ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
Melhor Filme: Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista
Menções Honrosas: Algum Romance Transitório, de Caio Casagrande; Òpara de Òsùn: Quando Tudo Nasce, de Pamela Peregrino e Quem Perdeu o Telhado em Troca Recebe as Estrelas, de Henrique Zanoni
3ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA
Melhor Filme: Mc Jess, de Carla Villa-Lobos
Menções honrosas: Em busca de Lélia, de Beatriz Vieirah e Fofa, de Flora Pappalardo.
2ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
Melhor Filme: A Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (performance de Elza Soares)
Menção Honrosa: Cherry Blossom, de Junior Batista (performance de Solveris)
1ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
Melhor Filme: Rio das Lágrimas Secas, de Sáskia Sá
Menção Honrosa: Plantae, de Guilherme Gehr
19º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA
Melhor Filme (Júri Popular) :O Espírito do Bosque, de Carla Saavedra Brychcy
3ª Mostra Mulheres no Cinema
Prêmio CTAv ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: empréstimo de equipamentos
(SI-2K e acessórios) por duas semanas e serviço de mixagem de 20 horas.
Mc Jess, de Carla Villa-Lobos
Prêmio Link Digital para o Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: 4 horas de correção de cor e encode para DCP de curta de até 15 minutos.
Mc Jess, de Carla Villa-Lobos
3ª Mostra Cinema e Negritude
Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme, escolhido por Júri Técnico: R$ 6 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria; através da empresa NAYMAR, com validade de 1 ano.
Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista
Prêmio Mistika ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: serviço de encode de DCP de até 15 minutos com validade de 1 ano.
Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista
22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme escolhido por Júri Popular: R$ 8 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria, através da empresa NAYMAR com validade de 1 ano.
Braços Vazios, de Daiana Rocha
Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: R$ 8 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria, através da empresa NAYMAR, com validade de 1 ano.
Peripatético, de Jéssica Queiroz
Prêmio CTAv ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: empréstimo de equipamentos (SI-2K e acessórios) por duas semanas e serviço de mixagem de 20 horas.
Peripatético, de Jéssica Queiroz
Prêmio Mistika ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: serviço de encode de DCP de até 15 minutos com validade de 1 ano.
Peripatético, de Jéssica Queiroz

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