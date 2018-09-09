Festival de Cinema de Vitória revela os premiados de sua 25ª edição

Ator Alex Reis e Larissa Delbone na apresentação da premiação do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação

Após uma maratona de exibições, homenagens, oficinas e debates, o 25º Festival de Cinema de Vitória chegou ao fim nesse sábado (08), no Teatro Carlos Gomes, com a premiação dos melhores filmes em diversas categorias. A cerimônia, que contou com a apresentação do ator Alex Reis e Larissa Delbone, produtora-executiva do FCV, distribuiu ao todo 21 Troféus Vitória, além de menções honrosas e premiações extras.

Entre os vencedores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, os destaques foram Peripatético, de Jéssica Queiroz, que levou o Troféu Vitória de Melhor Filme, e Esperando Sábado, que rendeu a Melhor Direção a Érica Sansil.

"A Cidade dos Piratas", de Otto Guerra, levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro Crédito: Divulgação

Já na 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra, levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro (Rodrigo John, Laerte Coutinho, Thomas Créus e Otto Guerra), enquanto o documentário Pastor Cláudio, de Beth Formaggini, foi o vencedor na categoria Melhor Filme. O ator Markus Konká, de A Mata Negra, levou o Troféu Vitória de Melhor Interpretação.

Estreia deste ano, a Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sessão Petrobras teve como vencedor o filme Rio das Lágrimas Secas, de Saskia Sá. A obra também levou o prêmio de Melhor Filme da 7ª Mostra Foco Capixaba.

Festival

Iniciado na última segunda-feira (03), o 25º Festival de Cinema de Vitória é o mais tradicional evento de audiovisual do Espírito Santo. Ao longo de seis dias, foram exibidos mais de 80 filmes, divididos em 11 mostras competitivas e sessões especiais. Além do Teatro Carlos Gomes, as atividades aconteceram no Hotel Senac Ilha do Boi e na Universidade de Vila Velha (UVV), incluindo as homenagens a Cláudio Tovar, Maria Gladys, Neville DAlmeida e Luiz Carlos Barreto.

Melhor Interpretação: Markus Konka, de "A Mata Negra" Crédito: Divulgação

22ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Melhor Filme: Peripatético, de Jéssica Queiroz

Prêmio Especial do Júri: BR3, de Bruno Ribeiro

Melhor Direção: Érica Sansil, por Esperando Sábado

Melhor Roteiro: Gabriela Amaral Almeida, por Vaca Profana

Melhor Contribuição Artística: Marco Antônio Pereira, por Alma Bandida

Melhor Interpretação: Rosa Luz, por Estamos Todos Aqui

Prêmio do Júri Popular: Braços Vazios, de Daiana Rocha

Menções Honrosas: Maré, de Amaranta Cesar, Entre Pernas, de Ayla de Oliveira, Tentei, de Laís Melo e Maria, de Elen Linth e Riane Nascimento

8ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Melhor Filme: Pastor Cláudio, de Beth Formaggini

Melhor Direção: Otto Guerra, por A Cidade dos Piratas

Melhor Roteiro: Rodrigo John, Laerte Coutinho, Thomas Créus e Otto Guerra, por A Cidade dos Piratas

Melhor Interpretação: Markus Konka, de A Mata Negra

8ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Melhor Filme: Azul Vazante, de Júlia Alquéres

7ª MOSTRA CORSÁRIA

Melhor Filme: Os que se vão, de Clarissa Campolina e Luiz Pretti e Bup, de Dandara de Morais

Menções Honrosas: Boca de Loba, de Bárbara Cabeça e Materializações Luminosas, de Victor Neves

7ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

Melhor Filme: Rio das Lágrimas Secas, Saskia Sá

Menção Honrosa: A Mulher do Treze, de Rejane Kasting Arruda

5ª MOSTRA OUTROS OLHARES

Melhor Filme: De Volta para o Passado, de Diego de Jesus

3ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Melhor Filme: Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista

Menções Honrosas: Algum Romance Transitório, de Caio Casagrande; Òpara de Òsùn: Quando Tudo Nasce, de Pamela Peregrino e Quem Perdeu o Telhado em Troca Recebe as Estrelas, de Henrique Zanoni

3ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Melhor Filme: Mc Jess, de Carla Villa-Lobos

Menções honrosas: Em busca de Lélia, de Beatriz Vieirah e Fofa, de Flora Pappalardo.

2ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Melhor Filme: A Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (performance de Elza Soares)

Menção Honrosa: Cherry Blossom, de Junior Batista (performance de Solveris)

1ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Melhor Filme: Rio das Lágrimas Secas, de Sáskia Sá

Menção Honrosa: Plantae, de Guilherme Gehr

19º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Melhor Filme (Júri Popular) :O Espírito do Bosque, de Carla Saavedra Brychcy

3ª Mostra Mulheres no Cinema

Prêmio CTAv ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: empréstimo de equipamentos

(SI-2K e acessórios) por duas semanas e serviço de mixagem de 20 horas.

Mc Jess, de Carla Villa-Lobos

Prêmio Link Digital para o Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: 4 horas de correção de cor e encode para DCP de curta de até 15 minutos.

Mc Jess, de Carla Villa-Lobos

3ª Mostra Cinema e Negritude

Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme, escolhido por Júri Técnico: R$ 6 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria; através da empresa NAYMAR, com validade de 1 ano.

Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista

Prêmio Mistika ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: serviço de encode de DCP de até 15 minutos com validade de 1 ano.

Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista

22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme escolhido por Júri Popular: R$ 8 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria, através da empresa NAYMAR com validade de 1 ano.

Braços Vazios, de Daiana Rocha

Prêmio CiaRio-Brasil ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: R$ 8 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria, através da empresa NAYMAR, com validade de 1 ano.

Peripatético, de Jéssica Queiroz

Prêmio CTAv ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: empréstimo de equipamentos (SI-2K e acessórios) por duas semanas e serviço de mixagem de 20 horas.

Peripatético, de Jéssica Queiroz

Prêmio Mistika ao Melhor Filme escolhido por Júri Técnico: serviço de encode de DCP de até 15 minutos com validade de 1 ano.