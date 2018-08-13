Festival de Cinema de Vitória abre inscrição pra oficinas de audiovisual

Oficinas de audiovisual do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Claudio Postay/Divulgação





Quem deseja se profissionalizar na área de cinema, ampliando os conhecimentos tanto teóricos como práticos, tem a oportunidade de se inscrever nas oficinas do Festival de Cinema de Vitória . Para a 25ª edição, serão ofertadas sete oficinas, que contemplam todas as etapas de produção cinematográfica, desde a elaboração e gestão de um projeto até a crítica cinematográfica.

Ministradas por profissionais reconhecidos no cenário local e nacional, serão oferecidas capacitações com os temas: Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda; Animação, com Otto Guerra; Roteiro, com José Roberto Torero; Atuação Cinematográfica, com Anselmo Vasconcellos; Montagem, com Eva Randolph; Crítica Cinematográfica, com André Dib; e Elaboração e Gestão de Projetos Culturais, com Simone Marçal e Daniel Morelo. As oficinas serão realizadas na Universidade Vila Velha (UVV), no campus Boa Vista, entre os dias 03 e 06 de setembro, durante o Festival.

As inscrições estarão abertas até a próxima segunda-feira (20), através de formulário disponibilizado no site www.festivaldevitoria.com.br , com uma taxa no valor de R$ 80. São ofertadas 20 vagas em cada oficina.

Nas oficinas, os participantes vão desenvolver projetos coletivamente ou individualmente, como a gravação de um curta experimental, cenas de filmes a partir de equipamentos digitais, produção de críticas dos filmes assistidos nas sessões de cinema, entre outros. O objetivo é capacitar os cinéfilos e novos realizadores capixabas, propiciando uma experiência a mais de aprendizado durante a maratona cinematográfica.

Inscrições

Para se inscrever na Oficina de Crítica Cinematográfica é preciso enviar um texto crítico próprio com até 2.500 caracteres sobre um filme de sua escolha. Para as outras oficinas oferecidas, o critério será a ordem de inscrição.

A seleção de participantes será anunciada no site do festival e nas redes sociais até o dia 24 de agosto. Após a etapa de inscrição, os selecionados farão o pagamento da taxa de adesão às oficinas na sede da Galpão Produções, em Bairro República, Vitória. O telefone de contato é: (27) 3327-2751 e (27) 999762-6233.

Conheça as oficinas e saiba como se inscrever:

OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

Vagas: 20 vagas

Datas: 3 a 6 de setembro

Horário: 9 às 12 horas

Taxa de Inscrição: R$ 80

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrante: André Dib





Pré-requisito: Os interessados devem enviar um texto próprio com até 2500 caracteres sobre um filme de sua escolha. São selecionados vinte participantes.

OFICINA DE CINEMA E VÍDEO

Vagas: 20 pessoas

Datas: 3 a 8 de setembro*

Horário: 8 às 12 e 14 às 18 horas

Taxa de Inscrição: R$ 80

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

*Nos dias 7 e 8 de setembro as aulas serão ministradas no Hotel Senac Ilha do Boi.

Ministrante: Luiz Carlos Lacerda

OFICINA DE ROTEIRO

Vagas: 20 vagas

Datas: 3 a 6 de setembro

Horário: 14 às 18 horas

Taxa de Inscrição: R$ 80

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrante: José Roberto Torero





OFICINA DE ATUAÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Vagas: 20 pessoas

Datas: 3 a 6 de Setembro

Horário: 14h às 18h

Taxa de Inscrição: R$ 80

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrante: Anselmo Vasconcellos

OFICINA DE ANIMAÇÃO

Vagas: 20 vagas

Datas: 3 a 6 de Setembro

Horário: 14h às 18h

Taxa de Inscrição: R$ 80

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrante: Otto Guerra

OFICINA DE MONTAGEM

Vagas: 20 pessoas

Datas: 3 a 6 de Setembro

Horário: 14h às 18h

Taxa de Inscrição: R$80,00

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrante: Eva Randolph

OFICINA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Vagas: 20 vagas

Datas: 3 e 4 de Setembro

Horário: 14h às 18h

Taxa de Inscrição: R$80,00

Local: Universidade de Vila Velha, Campus Boa Vista

Ministrantes: Simone Marçal e Daniel Morelo