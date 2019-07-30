PROGRAMAÇÃO

Festival de Cinema de Santa Teresa começa quinta-feira com 38 filmes

Evento vai até domingo (4) com exibições na Casa da Cultura e na Secretaria Municipal de Turismo. A Rua de Lazer também vai receber parte da programação

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:06 - Atualizado há 6 anos

Cena do filme "Pássaro sem Plumas" Crédito: Mirabólica/Divulgação

O friozinho e o clima aconchegante de Santa Teresa nesta época do ano é, como diriam os franceses, "plus que parfait" para uma sessão de cinema, especialmente se for acompanhada por um bom vinho. Por isso, a segunda edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (Fecsta), que acontece de quinta (1) a domingo (4), é uma pedida mais do que certeira para subir a serra do Vale do Canaã.

Após sessões lotadas na primeira edição, a mostra retorna com mais músculo, apostando cada vez mais na diversidade de temas. "Recebemos um número recorde de inscrições. Participaram da seleção 350 filmes. Cada vez mais, os festivais estão se tornando a única janela para produtores independentes exibirem os seus projetos", assinala a coordenadora da mostra, Luiza Lubiana, assinalando, ainda, que a população de Santa Teresa absorve cultura multidisciplinar em épocas de festival.

"Neste ano, também, contaremos com uma palestra para auxiliar na formação de novos realizadores. Luiz Quintanilha vai falar sobre a criação de personagens em animação em 3D e stop motion", enfatiza, também destacando a presença de Viviane Mosé, que vai falar sobre o seu livro "A Resistência Tapuia na Capitania do Espírito Santo" e a exposição "Espelhos da Lua", de Gleciara Ramos.

"No próximo ano, estamos pensando em agregar teatro ao festival. Antes disso, a programação em 2019 vai continuar mesmo após o festival. Fizemos uma parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo de Santa Teresa e criamos o Cine Canaã. Os filmes da mostra continuarão a ser exibidos, inclusive com debates envolvendo os realizadores", complementa.

ESTILOS E GÊNEROS

O 2º Festival de Cinema de Santa Teresa conta com 38 filmes na seleção, de 16 estados. Serão cinco mostras: "Livre", "Frenética", "Índios" e "Per i Bambino", uma novidade para essa edição. Os filmes serão exibidos na Casa da Cultura e na Secretaria Municipal de Turismo, mas a programação segue com sarau poético e cortejo na Rua de Lazer.

"É uma mostra voltada para crianças e adolescentes. Serão 160 alunos da rede pública de Santa Teresa. Eles vão participar de debates e, inclusive, escolher o Melhor Filme da sessão. A iniciativa é excelente para suprir uma carência do audiovisual, que é a formação de público", acredita.

Entre os curtas-metragens selecionados, sete produções capixabas. Destaque para "O Pássaro Sem Pluma", de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, integrante da Mostra "Livre"; "Abelha Rainha", de Thayla Fernandes, que participa da sessão "Frenética", voltada, entre outros temas, para assuntos relacionados à mulher e aos LGBTQ+; e "A História Negra", de Judeu Marcum, da mostra "Índio - Esplendor da Resistência". "Rasga Mortalha", da paraibana Pattrícia de Aquino, integrante do Projeto "Revelando os Brasis", também está entre os concorrentes. Abaixo, veja trecho do filme "Rasga Mortalha".

O 2º Festival de Santa Teresa vai premiar os filmes nas categorias de Melhor Filme Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Prêmio do Júri Popular e Melhor Filme Capixaba, além de menções honrosas.

(Com informações de Shirlane Arruda)

SERVIÇO

Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA)

Quando: 1 a 4 de agosto

Onde: Santa Teresa/ES. A programação conta com entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (01/08)

AUDITÓRIO CASA DA CULTURA

17h- Abertura do Festival e Mostra Índios: Esplendor e Resistência

"MAJUR" - Rafael Irineu (MT)

"A HISTÓRIA NEGRA" - Judeu Marcum (ES)

"NOSSA TERRA" - Samuel Moreira (SC)

"A LENDA DO CABOCLO D'ÁGUA" - BRUNO BENEC (RJ)

"DIRITI DE BDÉ BURÈ" - Silvana Beline Tavares (GO)

"VEIO DE RESISTÊNCIA" - Elinaldo Rodrigues (PI)

"NAKUA PEWEREWEREKAE JAWABELIA"/ "Hasta el fin del mundo"/ "Até o fim do mundo" - Margarita Rodriguez Weweli-Lukana & Juma Gitirana Tapuya Marruá (PE)

19h10 - Exibição do filme "Rio Itaúnas Sempre Vivo", de Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa

Sexta-feira (02/08)

CASA DA CULTURA

8h- Mostra Per i Bambino (sessão para alunos da rede pública)

"BICHO DO MATO" – Juliana Sanson (PR)

"O PÁSSARO SEM PLUMAS" – Tatiana Rabelo e Rodrigo Linhales (ES)

"GURI" – Adriano Almeida (ES)

"QUANDO A CHUVA VEM?" - Jefferson Batista (PE)

"A LENDA DO CABOCLO D'ÁGUA" - Bruno Benec (RJ)

AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

14h- Roda de conversa com cineastas

CASA DA CULTURA

15:30 - Mostra Livre - Sessão 1

"ESPERA" - Lucas Bonini (ES)

"QUANDO A CHUVA VEM?" - Jefferson Batista (PE)

"CASULO" - Rafael Aguiar (MG)

"RISCADAS" - Karol Mendes (ES)

"QUANDO AS COISAS SE DESMANCHAM" - Aristeu Araújo (RN)

"RASGA MORTALHA" - Patrícia de Aquino (PB)

"VALE DA LUA: O MITO DE ANHANGÁ" - Danilo Custódio (PR)

20h - Mostra frenética

"COVA HUMANA" - Joel Caetano (SP)

"PRANTO" - Jaime Guimarães (PB)

"PASSAGEM DAS HORAS" – Daniel Torres e James Salinas (SP)

"ABELHA RAINHA" - Thayla Fernandes (ES)

"ICÓ - A História de João Valente e Zé Baixinho" - Aragonez Fagundes / Simário Seixas (BA)

"JUVENAL E OLIVER" - Ítalo Rocha e Marcelo Zuza (AC)

"A PRAGA DO CINEMA BRASILEIRO" - William Alves e Zefel Coff (DF)

"NINHO VAZIO" - Gabriela Vernet e Rodrigo Alonso (PR)

Sábado (03/08)

INMA

9h- A Criação de personagens em animação 3D, 2D e stop motion. Palestra com Luiz Quintanilha

CASA DA CULTURA

14h10- A resistência Tapuia na Capitania do ES - Palestra Viviane Mosé

16h- Roda de conversa com cineastas

17h20- Mostra Livre - Sessão 2

"O PÁSSARO SEM PLUMA" - Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (ES)

"BICHO DO MATO" - JULIANA SANSON (PR)

"A LUZ DE BRUEL" -Téia Werner e Silvia Gabriela (PR)

"GURI" - ADRIANO MONTEIRO (ES)

QUEM TE PENTEIA- Naná Prudêncio e Nina Vieira (SP)

BODAS - Alexia Maltner (RJ)

SOLA - Sergio Bertovi – PR)

20h - Mostra Frenética - Sessão 2

A SOMBRA INTERIOR - Diego Tafarel (RS)

A MESA DO DESERTO - Diego Scarparo (ES)

PARA MINHA GATA MIEZE- Wesley Gondim (DF)

EXISTO - Bruno Cesar (SP)

BESTA FERA - Wagno Godez (AL)

NUVEM NEGRA - Flávio Andrade (PE)

REDUNDÂNCIA - Wayner Tristâo (PE)

UM CAFE E QUATRO SEGUNDOS - Cristiano Requião (RJ)

INTERROGAÇÃO (ou Psicopata Legalizado) - Moisés Pantolfi (SP)

RUA DO LAZER

22h - Sarau Poético com Viviane Mose, Luiza Lubiana, Inácia Freitas, Marcos Konká, Célio Perini, Cristiane Delecrode e Fran Bernardes

Domingo (04/08)

RAMPA DE VOO LIVRE

9h - Encontro praticantes de Voo Livre e Cineastas - Aulas Voo Livre e Asa Delta

RUA DO LAZER

14h- Cortejo Serenata até a Casa da Cultura (Coral e Banda Circolo Trentino)

CASA DA CULTURA

15h - Premiação

FILMES SELECIONADOS DO 2º FECSTA

MOSTRA LIVRE

"ESPERA" - LUCAS BONINI (ES)

"QUANDO A CHUVA VEM?" - JEFFERSON BATISTA (PE)

"CASULO" - RAFAEL AGUIAR (RJ)

"RISCADAS" - KAROL MENDES (ES)

"QUANDO AS COISAS SE DESMANCHAM" - ARISTEU ARAÚJO (PR)

"RASGA MORTALHA" - PATRÍCIA DE AQUINO (PB)

"VALE DA LUA: O MITO DE ANHANGÁ" - DANILO CUSTÓDIO (PR)

"O PÁSSARO SEM PLUMA" - TATI RABELO E RODRIGO LINHALES (ES)

"BICHO DO MATO" - JULIANA SANSON (PR)

"A LUZ DE BRUEL" - TÉIA WERNER E SILVIA GABRIELA (PR)

"GURI" - ADRIANO MONTEIRO (ES)

"QUEM TE PENTEIA" - NANÁ PRUDENCIO E NINA VIEIRA (SP)

"BODAS" - ALEXIA MAUTNER (RJ)

"SOLA" - SERGIO BERTOVI (PR)

MOSTRA FRENÉTICA

"COVA HUMANA" - JOEL CAETANO (SP)

"PRANTO" - JAIME GUIMARÃES (PB)

"PASSAGEM DAS HORAS" - DANIEL TORRES E JAMES SALINAS (SP)

"ABELHA RAINHA" - THAYLA FERNANDES (ES)

"ICÓ: A HISTÓRIA DE JOÃO VALENTE E ZÉ BAIXINHO" - ARAGONEZ FAGUNDES E SIMÁRIO SEIXAS (BA)

"JUVENAL E OLIVER" - ÍTALO ROCHA E MARCELO ZUZA (AC)

"A PRAGA DO CINEMA BRASILEIRO" - WILLIAM ALVES E ZEFEL COFF (DF)

"NINHO VAZIO" - GABRIELA VERNET E RODRIGO ALONSO (PR)

"A SOMBRA INTERIOR" - DIEGO TAFAREL (RS)

"A MESA DO DESERTO" - DIEGO SCARPARO (ES)

"PARA MINHA GATA MIEZE" - WESLEY GONDIM (DF)

"EXISTO" - BRUNO CESAR (PR)

"BESTA FERA" - WAGNO GODEZ (AL)

"NUVEM NEGRA" - FLAVIO ANDRADE (PE)

"REDUNDÂNCIA" - WAYNER TRISTÃO (PE)

"UM CAFÉ E QUATRO SEGUNDOS" - CRISTIANO REQUIÃO (RJ)

"INTERROGAÇÃO (OU PSICOPATA LEGALIZADO)" - MOISÉS PANTOLFI (SP)

MOSTRA ÍNDIO: ESPLENDOR E RESISTÊNCIA

"MAJUR" - RAFAEL IRINEU (MT)

"A HISTÓRIA NEGRA" - JUDEU MARCUM (ES)

"NOSSA TERRA" - SAMUEL MOREIRA (SC)

"A LENDA DO CABOCLO D'ÁGUA" - BRUNO BENEC (RJ)

"DIRITI DE BDÉ BURÈ" - SILVANA BELINE TAVARES (GO)

"VEIO DE RESISTÊNCIA" - ELINALDO RODRIGUES (PI)

"NAKUA PEWEREWEREKAE JAWABELIA"/ "HASTA EL FIN DEL MUNDO"/ "ATÉ O FIM DO MUNDO" - MARGARITA RODRIGUEZ WEWELI-LUKANA & JUMA GITIRANA TAPUYA MARRUÁ (PE)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta