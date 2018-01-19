Festival de cerveja e muita música agitam o domingo. Confira a agenda

Domingo de verão também requer uma saída de leve. Aproveite os eventos para hoje e divirta-se.

BALADA

Liverpub

Sunday Festival - Cainã, Haren e Gavi. Às 18h. Entrada: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Vitrine Music Bar

Pagode de Verão. Às 17h. Couvert: R$ 10 (com nome na lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

FESTIVAL

Degusta Beer

Festival com mais de 80 rótulos de cerveja distribuídas em stands de cervejarias, além de food trucks. A partir das 19h, show com Like a Boss Blues and Rock. O evento rola, a partir das 15h, no Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.

Degusta Beer Festival inicia às 15h, neste domingo Crédito: Monique Barth/Facebook Degusta Beer

Mar da Música

Shows com Roberson Rodrigues e Jean da Viola. Às 18h. Orla de Maria Ortiz, Vitória. Shows com Vitor Locatelli e Thaiza Pizolato e Danny Machado. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo