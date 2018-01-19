Festival de cerveja e muita música agitam o domingo. Confira a agenda

Domingo de verão também requer uma saída de leve. Aproveite os eventos para hoje e divirta-se.
BALADA
Liverpub
Sunday Festival - Cainã, Haren e Gavi. Às 18h. Entrada: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Pagode de Verão. Às 17h. Couvert: R$ 10 (com nome na lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.
FESTIVAL
Degusta Beer
Festival com mais de 80 rótulos de cerveja distribuídas em stands de cervejarias, além de food trucks. A partir das 19h, show com Like a Boss Blues and Rock. O evento rola, a partir das 15h, no Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.
Mar da Música
Shows com Roberson Rodrigues e Jean da Viola. Às 18h. Orla de Maria Ortiz, Vitória. Shows com Vitor Locatelli e Thaiza Pizolato e Danny Machado. Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Restaurante Coco Bambu. Às 12h. Shopping Praia da Costa. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. Moqueca Prime. Às 20h. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.