Festeja ES 2018 confirma data e divulga primeiras atrações

O Festeja já tem data para acontecer no Espírito Santo. Os amantes a música sertaneja podem se programar pois no dia 27 de outubro, o Pavilhão de Carapina, na Serra, vai reunir um time de peso.

Entre os nomes já confirmados para comandar a festa estão Marília Mendonça, que não para de emplacar hits, os românticos Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, além da nova revelação do sertanejo, a dupla Diego e Victor Hugo, donos do hit "O Alvo". A organização do evento adianta que em breve novos nomes vão completar a programação do festival, que chega a sua 4ª edição no Espírito Santo.