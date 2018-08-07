Festeja ES 2018 confirma data e divulga primeiras atrações

O Festeja já tem data para acontecer no Espírito Santo. Os amantes a música sertaneja podem se programar pois no dia 27 de outubro, o Pavilhão de Carapina, na Serra, vai reunir um time de peso.
Entre os nomes já confirmados para comandar a festa estão Marília Mendonça, que não para de emplacar hits, os românticos Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, além da nova revelação do sertanejo, a dupla Diego e Victor Hugo, donos do hit "O Alvo". A organização do evento adianta que em breve novos nomes vão completar a programação do festival, que chega a sua 4ª edição no Espírito Santo.
Um lote promocional de ingressos está disponibilizado até quinta-feira (9), no site www.blueticket.com.br. A partir do dia 10, serão abertas as vendas também nos pontos físicos, que neste ano serão feitas, exclusivamente, pelas Óticas Diniz.
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Quando: 27 de outubro
Atrações: Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, Diego e Victor Hugo. Em breve novas atrações.
Onde: Parque de Exposições de Carapina, na Serra
Valor lote promocional (limitado):
Pista: R$ 40,00 | Vip: R$ 90,00 | Open bar: R$ 180,00 | Backstage: R$ 300,00
Informações: 3336-4776
Classificação: 16 anos
Vendas: www.blueticket.com.br a partir do dia 7/08 e Óticas Diniz a partir do dia 10/08.