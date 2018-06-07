Festas reúnem solteiros no Dia dos Namorados em Vitória Crédito: Arquivo/Reprodução/Facebook

Toda brincadeira tem um fundo de verdade - e os capixabas estão levando a brincadeira do clássico ditado ao pé da letra. É que, só em Vitória, vão acontecer duas festas para reunir solteiros que, quem sabe, podem se juntar. Brincadeiras à parte, por que não apostar em uma noite assim para arranjar um @, não é mesmo?

Até porque, em um dos bares que será sede de um desses eventos já rolou até pedido de casamento, como conta o proprietário da Casa de Bamba, Saulo Santos. "Dai você já vê que a festa promete, né?", brinca, completando: "Com esse histórico, o amor está definitivamente no ar". Nessa primeira festa, vão se unir a Casa de Bamba, Grappino e Doca 183.

Segundo Saulo, cada bar terá uma atração diferente, respeitando o estilo que cada uma delas carrega, mas a entrada para a Festa do Solteiro - como está sendo chamada - é uma só. "Por R$ 20 o solteiro vai ganhar uma pulseira para circular nos três locais. Em cada bar, paga o que consumir, mas desfrutando da atração que ele terá", explica. A Casa de Bamba terá samba, com o Sassarico Samba Cluve, Grappino terá rock, com o HellRoute, e Doca 183 terá reggae, com Herança Negra.

A ideia, nem tanto inusitada - se a gente parar para pensar bem -, surgiu pelo fato lógico de o Dia dos Namorados ser comemorado na próxima terça-feira (12). "Nós sentamos e pensamos: 'Bom, se a gente fizer uma festa no fim de semana anterior, dá para a pessoa arranjar alguém antes do Dia dos Namorados oficial. E colocamos na prática", afirma. É a primeira vez que esses empresários apostam em uma ideia dessa natureza.

SERVIÇO

Festa dos Solteiros - Casa da Stael

Quando: sexta-feira (8), a partir das 20h

Onde: Casa da Stael (Rua Sete de Setembro, 263, Centro de Vitória)

Ingresso: R$ 10

Ex Crotx

Quando: sexta-feira (8), a partir das 21h

Onde: Fluente - Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

Festa do Solteiro na Casa de Bamba, Grappino e Doca 183

Quando: sábado (9), a partir das 18h

Onde: Rua Gama Rosa, Centro de Vitória

Ingresso: preço único de R$ 20

Baile dxs Solteirxs

Com MC Pocahontas

Quando: sábado (9), a partir das 21h

Onde: Fluente - Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

Ingresso: R$ 30 (no site) e R$ 40 (portaria) R$ 30e R$ 40 (portaria)

Bekoo Das Pretas - Edição: CHAMA NA CHAMA

Quando: sábado (9), a partir das 21h

Onde: Quadra da Novo Império - Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória

Ingresso: R$ 10 (antecipado) e R$ 20 (na portaria)

Desnamorados

Quando: terça-feira (12), a partir das 18h

Onde: Let's Steak and Beer - Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória