Festas italianas embalam fim de semana no ES; veja programação

Marechal Floriano, Santa Teresa e Castelo vão reunir tutti buona gente neste final de semana. As três cidades estão com opções de festas italianas que celebram a cultura do país europeu com dança, música e comidas especiais para a data. vão reunir tutti buona gente neste final de semana. As três cidades estão com opções deque celebram a cultura do país europeu com dança, música e comidas especiais para a data.

O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco

XIX Festival Ítalo-Germânico Italemanha de Domingos Martins, no Centro de Marechal Floriano, o som fica a cargo de Falamansa e Sambô, que se apresentam no sábado (29). No, no Centro de Marechal Floriano, o som fica a cargo de Lucas Lucco , que faz show nesta sexta (28), e, que se apresentam no sábado (29).

Jeremias Reis, quem vai dar o tom da festa, nesta sexta (28). No sábado (29), Lucas Lucco também se apresenta por lá. Além dos dois, o evento também terá a tradicional Carrettella Del Vin, no Centro da cidade, a partir das 16h do sábado (29). Lá por de Santa Teresa, região Serrana do Estado, é o ganhador do "The Voice Kids 2019" , quem vai dar o tom da festa, nesta sexta (28). No sábado (29), Lucas Lucco também se apresenta por lá. Além dos dois, o evento também terá a tradicional, no Centro da cidade, a partir das 16h do sábado (29).

Em Castelo, no Sul do Estado, os embalos de sexta (28) à noite ficam por conta de programação especial da XXIX Festa Italiana do município. Desfiles, apresentações culturais e oficinas são parte das atrações.

Veja a programação completa das festas italianas no Espírito Santo:

XIX ITALEMANHA DE DOMINGOS MARTINS

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (28)

19h30  Show com Banda Brasitália (cultural)

21h30  Show com Paula Mattos

23h55 Show com Lucas Lucco

SÁBADO (29)

19h  Apresentações Culturais

19h30  Show com os Germanos (cultural)

21h  Show com Sambô

23h30  Show com Falamansa

01h30  Pommern Mekas (cultural)

DOMINGO (30)

09h30  Desfile da Imigração

11h  Abertura dos Stands

12h  Show com Luciano Daré

16h  Show infantil com Banda Cazuadinha

18h  Apresentações Culturais

20h  Show com Ernesto Mathias

22h  Show com Rick e Renner

SERVIÇO

XIX Festival Ítalo-Germânico Italemanha de Domingos Martins

Onde: Pátio da Italemanha (Avenida Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano)

Quando: de 27 a 30 de junho de 2019 (quinta, sexta, sábado e domingo)

Ingressos: entrada franca

Informações: (27) 3288-1111

XXVIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (28)

18h - Abertura dos Restaurantes no Parque de Exposições

20h - Show com Rodolpho Sales

22h - Show com Jeremias Reis (Vencedor do "The Voice Kids 2019")

23h30 - Show com Beto Forrozeiro

SÁBADO (29)

15h45 - Desfile da Banda do Circolo Trentino em comemoração aos 45 anos de fundação

16h - Carrettella Del Vin, no Centro da Cidade

17h - Abertura do Parque de Exposições: Abertura Bilheterias

18h30 - Show com Brasitalia

21h - Show com Deda dos Teclados

22h30 - Show Nacional com Lucas Lucco

00h30 - Show com Isaac e Banda

DOMINGO (30)

10h - Ressaca da Carrettella Del Vin  Saída Praça Augusto Ruschi

12h - Apresentações de Grupos de Danças

16h30 - Show com Eduardo Zonta

SERVIÇO

XXVIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO - 2019

Quando: de 21 a 30 de junho

Onde: no Centro de Santa Teresa e no Parque de Exposições da cidade

Ingressos: entrada franca, exceto nos dias 21, 28 e 29 de junho. Nos dias de cobrança de ingressos, todos pagam meia-entrada.

Dia 28: R$ 40 (inteira/1º lote); R$ 20 (meia/1º lote); R$ 60 (inteira/2º lote); e R$ 30 (meia/2º lote)

Dia 29: R$ 70 (inteira/1º lote); R$ 35 (meia/1º lote); R$ 90 (inteira/2º lote); 45 (meia/2º lote); R$ 110 (inteira/3º lote) e R$ 55 (meia/3º lote)

Pontos de Venda: nas lojas Joyce Confecções e Levithon, em Santa Teresa, e no site do blueticket

XXIX FESTA ITALIANA DE CASTELO

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (28)

18h30 - XXV Torneio de Tressete

SÁBADO (29)

9h - Cortejo italiano (concentração em frente à Creche Abigail)

9h - Desfile pela Av. Ministro Araripe

9h - Apresentações culturais

DOMINGO (30)

9h - Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha

SEGUNDA-FEIRA (1º)

17h - Oficina de Tressete na Praça do Convívio

18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Vinco

TERÇA-FEIRA (2)

17h - Oficina de Tressete na Praça do Convívio

18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Comercial Sport Club

QUARTA-FEIRA (3)

18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Bila

QUINTA-FEIRA (4)

18h - Gran Finale do XVII Campeonato de Boccia Feminino no Campo do Zecão

18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Pedruzzi

SEXTA-FEIRA (5)

19h - Desfile e eleição das Rainhas e Princesas da Colônia Italiana no Teatro Municipal de Castelo

SÁBADO (6)

18h - Gran Finale do XXIV Torneio de Tressete na Praça Três Irmãos

18h - Apresentações culturais

SERVIÇO

XXIX FESTA ITALIANA DE CASTELO

Quando: de 24 de junho a 6 de julho

Onde: no Centro de Castelo e no Teatro Municipal de Castelo