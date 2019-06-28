Festas italianas embalam fim de semana no ES; veja programação

Marechal Floriano, Santa Teresa e Castelo vão reunir tutti buona gente neste final de semana. As três cidades estão com opções de festas italianas que celebram a cultura do país europeu com dança, música e comidas especiais para a data.
No XIX Festival Ítalo-Germânico Italemanha de Domingos Martins, no Centro de Marechal Floriano, o som fica a cargo de Lucas Lucco, que faz show nesta sexta (28), e Falamansa e Sambô, que se apresentam no sábado (29).
Lá por de Santa Teresa, região Serrana do Estado, é o ganhador do "The Voice Kids 2019", Jeremias Reis, quem vai dar o tom da festa, nesta sexta (28). No sábado (29), Lucas Lucco também se apresenta por lá. Além dos dois, o evento também terá a tradicional Carrettella Del Vin, no Centro da cidade, a partir das 16h do sábado (29).
Em Castelo, no Sul do Estado, os embalos de sexta (28) à noite ficam por conta de programação especial da XXIX Festa Italiana do município. Desfiles, apresentações culturais e oficinas são parte das atrações.
Veja a programação completa das festas italianas no Espírito Santo:
XIX ITALEMANHA DE DOMINGOS MARTINS
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (28)
19h30 Show com Banda Brasitália (cultural)
21h30 Show com Paula Mattos
23h55 Show com Lucas Lucco
SÁBADO (29)
19h Apresentações Culturais
19h30 Show com os Germanos (cultural)
21h Show com Sambô
23h30 Show com Falamansa
01h30 Pommern Mekas (cultural)
DOMINGO (30)
09h30 Desfile da Imigração
11h Abertura dos Stands
12h Show com Luciano Daré
16h Show infantil com Banda Cazuadinha
18h Apresentações Culturais
20h Show com Ernesto Mathias
22h Show com Rick e Renner
SERVIÇO
XIX Festival Ítalo-Germânico Italemanha de Domingos Martins
Onde: Pátio da Italemanha (Avenida Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano)
Quando: de 27 a 30 de junho de 2019 (quinta, sexta, sábado e domingo)
Ingressos: entrada franca
Informações: (27) 3288-1111
XXVIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (28)
18h - Abertura dos Restaurantes no Parque de Exposições
20h - Show com Rodolpho Sales
22h - Show com Jeremias Reis (Vencedor do "The Voice Kids 2019")
23h30 - Show com Beto Forrozeiro
SÁBADO (29)
15h45 - Desfile da Banda do Circolo Trentino em comemoração aos 45 anos de fundação
16h - Carrettella Del Vin, no Centro da Cidade
17h - Abertura do Parque de Exposições: Abertura Bilheterias
18h30 - Show com Brasitalia
21h - Show com Deda dos Teclados
22h30 - Show Nacional com Lucas Lucco
00h30 - Show com Isaac e Banda
DOMINGO (30)
10h - Ressaca da Carrettella Del Vin Saída Praça Augusto Ruschi
12h - Apresentações de Grupos de Danças
16h30 - Show com Eduardo Zonta
SERVIÇO
XXVIII FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO - 2019
Quando: de 21 a 30 de junho
Onde: no Centro de Santa Teresa e no Parque de Exposições da cidade
Ingressos: entrada franca, exceto nos dias 21, 28 e 29 de junho. Nos dias de cobrança de ingressos, todos pagam meia-entrada.
Dia 28: R$ 40 (inteira/1º lote); R$ 20 (meia/1º lote); R$ 60 (inteira/2º lote); e R$ 30 (meia/2º lote)
Dia 29: R$ 70 (inteira/1º lote); R$ 35 (meia/1º lote); R$ 90 (inteira/2º lote); 45 (meia/2º lote); R$ 110 (inteira/3º lote) e R$ 55 (meia/3º lote)
Pontos de Venda: nas lojas Joyce Confecções e Levithon, em Santa Teresa, e no site do blueticket.
XXIX FESTA ITALIANA DE CASTELO
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (28)
18h30 - XXV Torneio de Tressete
SÁBADO (29)
9h - Cortejo italiano (concentração em frente à Creche Abigail)
9h - Desfile pela Av. Ministro Araripe
9h - Apresentações culturais
DOMINGO (30)
9h - Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha
SEGUNDA-FEIRA (1º)
17h - Oficina de Tressete na Praça do Convívio
18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Vinco
TERÇA-FEIRA (2)
17h - Oficina de Tressete na Praça do Convívio
18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Comercial Sport Club
QUARTA-FEIRA (3)
18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Bila
QUINTA-FEIRA (4)
18h - Gran Finale do XVII Campeonato de Boccia Feminino no Campo do Zecão
18h30 - XXV Torneio de Tressete no Bar do Pedruzzi
SEXTA-FEIRA (5)
19h - Desfile e eleição das Rainhas e Princesas da Colônia Italiana no Teatro Municipal de Castelo
SÁBADO (6)
18h - Gran Finale do XXIV Torneio de Tressete na Praça Três Irmãos
18h - Apresentações culturais
SERVIÇO
XXIX FESTA ITALIANA DE CASTELO
Quando: de 24 de junho a 6 de julho
Onde: no Centro de Castelo e no Teatro Municipal de Castelo
Ingressos: entrada franca