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Região serrana

Festa do Morango em Pedra Azul promete atrair 30 mil pessoas

No próximo fim de semana Pedra Azul recebe mais uma edição da Festa do Morango, que reúne tradição, gastronomia e muita música na Região Serrana

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 23:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 23:06
Localizado às margens da BR-262, pertinho da Pedra Azul, o Morangão recebe, em todo primeiro final de semana de agosto, um dos eventos mais tradicionais da região Serrana do Estado. Entrando em sua 31ª edição, a Festa do Morango atrai um público fiel que sobe a serra para aproveitar o friozinho, as atrações musicais e a gastronomia da região.
O evento começa na sexta-feira (3) e vai até o domingo (5). Neste ano, a atração principal é a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, que sobe ao palco no sábado (4).
A dupla volta ao Estado com o projeto mais novo, Segura Maracaju, que resgata as raízes do início da carreira, quando os dois ainda se apresentavam em Mato Grosso do Sul.
As músicas do álbum reúnem violões e uma sanfona de apoio. Em entrevista ao C2, os dois falaram sobre a trajetória e sobre a expectativa para o evento. Confira:
Vocês são uns dos pioneiros do sertanejo universitário. O que mudou, na visão de vocês, do início da carreira para cá?
Nossa, mudou muito de lá pra cá! Com o avanço e maior acesso à tecnologia, não só a música mas toda a sociedade mudou. Nós fomos nos transformando conforme a estrada seguia, mas sem nunca esquecer de onde viemos.
Vocês têm cerca de 20 anos de trajetória, e seguem fazendo muito sucesso. A que creditam essa regularidade?
É muito gratificante ver que nosso trabalho é sólido e reconhecido pelo público. Em cada canto desse Brasil somos recebidos com tanto carinho, o sucesso é o resultado das escolhas certas.
Como se sentem voltando ao Espírito Santo? O que vão trazer para o show da Festa do Morango?
A expectativa sempre é grande e a melhor possível! Os capixabas têm uma energia maravilhosa, somos muito bem recebidos e faremos mais um show daqueles bão (risos). Vamos levar nossos hits do projeto digital Segura Maracaju, o single Super Homem Chora e muito mais!
Aliás, como tem sido a recepção do público em relação ao Segura Maracaju?
O projeto ficou lindo e isso explica bem o que conversamos no começo da entrevista... Lançamos um projeto digital que retrata lá atrás, nossa origem, o começo da nossa estrada com uma linguagem e proposta totalmente tecnológica e moderna.
Festa espera atrair 30 mil pessoas
Com a expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas durante os três dias, a Festa do Morango também tem o corte das tortas gigantes como uma das atrações para o público. São duas guloseimas enormes, com cerca de três metros de diâmetro cada, produzidas com ingredientes da região de Pedra Azul. Na sexta (3), o agito fica por conta da banda Lorensom e da escolha da rainha do morango. A entrada custa R$ 20 (inteira).
Já no sábado, a programação é dividida em dois horários. Das 10h às 17h, a entrada sai a R$ 15, e haverá almoço típico, moda de viola, apresentação de grupos de dança e mais. A partir das 20h, o ingresso custa R$ 50 (antecipado pelo site Superticket.com). A atração nacional está prevista para 22h30.
No domingo, quando a entrada volta a custar R$ 20 (inteira), o evento vai das 9h às 19h30, com músicos locais e grupos de dança.
Confira a programação
Sexta (3) - abertura dos portões às 18h30
19h: Abertura
20h: Eleição da Rainha da Festa do Morango
23h: Show com Lorensom
Sábado (4) - abertura dos portões às 10h, pausa técnica às 17h, reabertura às 20h
11h: Almoço típico
12h: Moda de viola com Wagner e Edimar 
13h30: Apresentação do grupo de dança
14h: Corte da torta gigante
15h30: Sorteio de uma S10 automática 10km
17h: Pausa técnica
20h: Reabertura dos portões
20h30: Show com Léo Gomes
22h30: Show com João Bosco & Vinícius
0h: Show com banda Zoom Box
Domingo (5) - abertura dos portões às 9h, término às 20h
9: Abertura dos portões do Cento de Eventos
10h30: Apresentação do grupo de danças
11h: Almoço típico
11h30: Apresentação do grupo de dança Blumen Der Erder
12h: Show com Mirano Schuler
14h: Apresentação do grupo Bergfreunde e corte da torta gigante
14h30: Show com Toni Boni
16h30: Apresentação do grupo de dança Granello Giallo
17h: Show com Mexe Brasil
19h: Fechamento dos portões e encerramento

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