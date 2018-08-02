Festa do Morango em Pedra Azul promete atrair 30 mil pessoas

Localizado às margens da BR-262, pertinho da Pedra Azul, o Morangão recebe, em todo primeiro final de semana de agosto, um dos eventos mais tradicionais da região Serrana do Estado. Entrando em sua 31ª edição, a Festa do Morango atrai um público fiel que sobe a serra para aproveitar o friozinho, as atrações musicais e a gastronomia da região.
O evento começa na sexta-feira (3) e vai até o domingo (5). Neste ano, a atração principal é a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, que sobe ao palco no sábado (4).
A dupla volta ao Estado com o projeto mais novo, Segura Maracaju, que resgata as raízes do início da carreira, quando os dois ainda se apresentavam em Mato Grosso do Sul.
As músicas do álbum reúnem violões e uma sanfona de apoio. Em entrevista ao C2, os dois falaram sobre a trajetória e sobre a expectativa para o evento. Confira:
Vocês são uns dos pioneiros do sertanejo universitário. O que mudou, na visão de vocês, do início da carreira para cá?
Nossa, mudou muito de lá pra cá! Com o avanço e maior acesso à tecnologia, não só a música mas toda a sociedade mudou. Nós fomos nos transformando conforme a estrada seguia, mas sem nunca esquecer de onde viemos.
Vocês têm cerca de 20 anos de trajetória, e seguem fazendo muito sucesso. A que creditam essa regularidade?
É muito gratificante ver que nosso trabalho é sólido e reconhecido pelo público. Em cada canto desse Brasil somos recebidos com tanto carinho, o sucesso é o resultado das escolhas certas.
Como se sentem voltando ao Espírito Santo? O que vão trazer para o show da Festa do Morango?
A expectativa sempre é grande e a melhor possível! Os capixabas têm uma energia maravilhosa, somos muito bem recebidos e faremos mais um show daqueles bão (risos). Vamos levar nossos hits do projeto digital Segura Maracaju, o single Super Homem Chora e muito mais!
Aliás, como tem sido a recepção do público em relação ao Segura Maracaju?
O projeto ficou lindo e isso explica bem o que conversamos no começo da entrevista... Lançamos um projeto digital que retrata lá atrás, nossa origem, o começo da nossa estrada com uma linguagem e proposta totalmente tecnológica e moderna.
Festa espera atrair 30 mil pessoas
Com a expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas durante os três dias, a Festa do Morango também tem o corte das tortas gigantes como uma das atrações para o público. São duas guloseimas enormes, com cerca de três metros de diâmetro cada, produzidas com ingredientes da região de Pedra Azul. Na sexta (3), o agito fica por conta da banda Lorensom e da escolha da rainha do morango. A entrada custa R$ 20 (inteira).
Já no sábado, a programação é dividida em dois horários. Das 10h às 17h, a entrada sai a R$ 15, e haverá almoço típico, moda de viola, apresentação de grupos de dança e mais. A partir das 20h, o ingresso custa R$ 50 (antecipado pelo site Superticket.com). A atração nacional está prevista para 22h30.
No domingo, quando a entrada volta a custar R$ 20 (inteira), o evento vai das 9h às 19h30, com músicos locais e grupos de dança.
Confira a programação
Sexta (3) - abertura dos portões às 18h30
19h: Abertura
20h: Eleição da Rainha da Festa do Morango
23h: Show com Lorensom
Sábado (4) - abertura dos portões às 10h, pausa técnica às 17h, reabertura às 20h
11h: Almoço típico
12h: Moda de viola com Wagner e Edimar
13h30: Apresentação do grupo de dança
14h: Corte da torta gigante
15h30: Sorteio de uma S10 automática 10km
17h: Pausa técnica
20h: Reabertura dos portões
20h30: Show com Léo Gomes
22h30: Show com João Bosco & Vinícius
0h: Show com banda Zoom Box
Domingo (5) - abertura dos portões às 9h, término às 20h
9: Abertura dos portões do Cento de Eventos
10h30: Apresentação do grupo de danças
11h: Almoço típico
11h30: Apresentação do grupo de dança Blumen Der Erder
12h: Show com Mirano Schuler
14h: Apresentação do grupo Bergfreunde e corte da torta gigante
14h30: Show com Toni Boni
16h30: Apresentação do grupo de dança Granello Giallo
17h: Show com Mexe Brasil
19h: Fechamento dos portões e encerramento