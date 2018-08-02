Festa do Morango em Pedra Azul promete atrair 30 mil pessoas

Localizado às margens da BR-262, pertinho da Pedra Azul, o Morangão recebe, em todo primeiro final de semana de agosto, um dos eventos mais tradicionais da região Serrana do Estado. Entrando em sua 31ª edição, a Festa do Morango atrai um público fiel que sobe a serra para aproveitar o friozinho, as atrações musicais e a gastronomia da região.

O evento começa na sexta-feira (3) e vai até o domingo (5). Neste ano, a atração principal é a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, que sobe ao palco no sábado (4).

A dupla volta ao Estado com o projeto mais novo, Segura Maracaju, que resgata as raízes do início da carreira, quando os dois ainda se apresentavam em Mato Grosso do Sul.

As músicas do álbum reúnem violões e uma sanfona de apoio. Em entrevista ao C2, os dois falaram sobre a trajetória e sobre a expectativa para o evento. Confira:

Vocês são uns dos pioneiros do sertanejo universitário. O que mudou, na visão de vocês, do início da carreira para cá?

Nossa, mudou muito de lá pra cá! Com o avanço e maior acesso à tecnologia, não só a música mas toda a sociedade mudou. Nós fomos nos transformando conforme a estrada seguia, mas sem nunca esquecer de onde viemos.

Vocês têm cerca de 20 anos de trajetória, e seguem fazendo muito sucesso. A que creditam essa regularidade?

É muito gratificante ver que nosso trabalho é sólido e reconhecido pelo público. Em cada canto desse Brasil somos recebidos com tanto carinho, o sucesso é o resultado das escolhas certas.

Como se sentem voltando ao Espírito Santo? O que vão trazer para o show da Festa do Morango?

A expectativa sempre é grande e a melhor possível! Os capixabas têm uma energia maravilhosa, somos muito bem recebidos e faremos mais um show daqueles bão (risos). Vamos levar nossos hits do projeto digital Segura Maracaju, o single Super Homem Chora e muito mais!

Aliás, como tem sido a recepção do público em relação ao Segura Maracaju?

O projeto ficou lindo e isso explica bem o que conversamos no começo da entrevista... Lançamos um projeto digital que retrata lá atrás, nossa origem, o começo da nossa estrada com uma linguagem e proposta totalmente tecnológica e moderna.

Festa espera atrair 30 mil pessoas

Com a expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas durante os três dias, a Festa do Morango também tem o corte das tortas gigantes como uma das atrações para o público. São duas guloseimas enormes, com cerca de três metros de diâmetro cada, produzidas com ingredientes da região de Pedra Azul. Na sexta (3), o agito fica por conta da banda Lorensom e da escolha da rainha do morango. A entrada custa R$ 20 (inteira).

Superticket.com). A atração nacional está prevista para 22h30. Já no sábado, a programação é dividida em dois horários. Das 10h às 17h, a entrada sai a R$ 15, e haverá almoço típico, moda de viola, apresentação de grupos de dança e mais. A partir das 20h, o ingresso custa R$ 50 (antecipado pelo site). A atração nacional está prevista para 22h30.

No domingo, quando a entrada volta a custar R$ 20 (inteira), o evento vai das 9h às 19h30, com músicos locais e grupos de dança.

Confira a programação

Sexta (3) - abertura dos portões às 18h30

19h: Abertura

20h: Eleição da Rainha da Festa do Morango

23h: Show com Lorensom

Sábado (4) - abertura dos portões às 10h, pausa técnica às 17h, reabertura às 20h

11h: Almoço típico

12h: Moda de viola com Wagner e Edimar

13h30: Apresentação do grupo de dança

14h: Corte da torta gigante

15h30: Sorteio de uma S10 automática 10km

17h: Pausa técnica

20h: Reabertura dos portões

20h30: Show com Léo Gomes

22h30: Show com João Bosco & Vinícius

0h: Show com banda Zoom Box

Domingo (5) - abertura dos portões às 9h, término às 20h

9: Abertura dos portões do Cento de Eventos

10h30: Apresentação do grupo de danças

11h: Almoço típico

11h30: Apresentação do grupo de dança Blumen Der Erder

12h: Show com Mirano Schuler

14h: Apresentação do grupo Bergfreunde e corte da torta gigante

14h30: Show com Toni Boni

16h30: Apresentação do grupo de dança Granello Giallo

17h: Show com Mexe Brasil