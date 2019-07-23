Pedra Azul

Festa do Morango começa com desfile de candidatas a Rainha do evento

Festa vai até domingo (28) e volta nos dias 2, 3 e 4 de agosto. Frejat está entre as atrações; veja a programação

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:41 - Atualizado há 6 anos

23/07/2019 - Candidatas a Rainha da Festa do Morango de Pedra Azul Crédito: Afemor/Divulgação

Pedra Azul vai ficar festiva e agitada nos dias 27 e 28 de julho e 2, 3 e 4 de agosto. Na data, acontece mais uma edição da tradicional Festa do Morango, que neste ano trará atrações como Frejat, Renata Ribeiro e Big Beatles que se apresentam no palco principal do evento. No fim de semana de abertura, o destaque fica para a escolha da Rainha e Princesas do evento.

Neste ano, oito belas moradoras da região estão na disputa do título. As moças irão representar cinco etnias que colonizaram a região: italiana, alemã, portuguesa, africana e japonesa. De acordo com o organizador do desfile, Emerson Amorim, a etnia que cada candidata irá representar foi definida por sorteio.

As candidatas, que já estão treinando para o grande desfile, irão se apresentar ao público, pela primeira vez, no próximo dia 27, em traje de gala. O desfile oficial, quando serão escolhidas a Rainha e as Princesas, será realizado no dia 2 de agosto, a partir de 20 horas. Neste dia, elas usarão o vestido criado especialmente para o desfile, de acordo com cada etnia representada.

Sete jurados irão avaliar desenvoltura, beleza e simpatia das participantes. As candidatas são: Edilanea Klug Peizini, 22 anos; Anne Alice Rhein Santos, 19; Maria Eduarda Peterli Tesch, 20; Jordimila Ribeiro Thiengo, 24; Fabrizia Valim Dazilio, 16; Alessandra Del Puppo Leite, 18; Amanda Cristine Guilhermino de Araujo, 17 e Maria Fernanda Tesch Monhol, 17.

PROGRAMAÇÃO E EXPECTATIVA

Durante toda a programação, a expectativa é que o público consuma cerca de 20 mil fatias da torta gigante que é produzida para a festa. No próximo sábado (27), quem sobe ao palco é a banda Ôceis, além de apresentações de Folia de Reis e danças folclóricas. No domingo (28), é vez de Luciano Daré concentrar os holofotes, no mesmo dia em que pela manhã acontece a corrida e pedal do morango para quem não abre mão de uma aventura.

O músico Frejat é atração do segundo fim de semana da Festa do Morango 2019 Crédito: Jander Ribeiro Dornellas

No segundo fim de semana de evento, na sexta (2) é Renata Ribeiro que se apresenta depois da eleição da 26ª Rainha e Princesas da Festa do Morango e no sábado (3) o Clube Big Beatles e Frejat dividem palco. Já no domingo (4), o dia começa com missa na Igreja Matriz e termina com apresentações de grupos folclóricos e sorteio beneficente.

Durante o evento, duas tortas gigantes devem ser cortadas, além de outras mais de 900 - de tamanho normal - que também serão confeccionadas para corte e venda. Uma torta grande, de 16 fatias, será vendida por R$ 80.

Crédito: Afemor/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (27) - Entrada Gratuita

12h – Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão

14h – Apresentação do grupo de danças Folkloristico Pietra Azzurra

14h40 – Show com o Grupo de Concertina de Melgaço

15h40 – Apresentação do Grupo de Danças Blutenblatler

16h30 – Show com Banda Big Band

18h30 – Apresentação de grupo de Folia de Reis

19h – Apresentação das candidatas a Princesas e Rainha da 32ª Festa do Morango

20h30 – Show com Banda Ôceis

23h – Fechamento dos portões e encerramento

DOMINGO (28) - Entrada Gratuita

07h – Abertura dos portões do Centro de Eventos Morangão

09h – Largada do Pedal do Morango

09h30 – Largada da Corrida do Morango

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra

12h – Show com Luciano Daré

16h – Encerramento do evento

SEXTA-FEIRA (2)

18h30 – Abertura dos portões do Centro de Eventos Morangão

19h – Abertura oficial da 32ª Festa do Morango

20h – Eleição da 26ª Rainha e Princesas da Festa do Morango

23h – Show com Renata Ribeiro

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

SÁBADO (3)

10h – Abertura dos portões do Centro de Eventos Morangão

10h30 – Apresentação do Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra

11h – Almoço típico

12h – Roda de viola com Irmãos Brambila & Eraldo e Edinho

14h – Apresentação do Grupo de Danças Fiori di Pedanga

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do Grupo de Danças Blumen der Erder

15h – Show com Os Caras da Pegada

17h – Pausa técnica

20h – Reabertura dos portões

20:30h – Show com Clube Big Beatles

23h – Show nacional com Frejat

00h – Show com Zoom Box

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

DOMINGO (4)

08h – Missa na Igreja Matriz

09h – Abertura dos portões do Centro de Eventos Morangão

10h30 – Apresentação do Grupo de Danças Holand Dans

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Grupo de Danças Folkloristico Pietra Azzurra

12h – Moda de viola com André Matos & Beto Calil

14h – Apresentação do Grupo de Danças Bergfreunde

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Show com Brasitália

16h – Sorteio beneficente com prêmio de R$ 120 mil

17h30 – Show com Garotos Tradição

19h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

19h30 – Encerramento do evento

SERVIÇO

32ª Festa do Morango em Pedra Azul

Local: Morangão (BR 262, quilômetro 90, Pedra Azul, Domingos Martins)

Data: 27 e 28 de julho de 2019 e 2, 3 e 4 de agosto de 2019

Ingressos: de R$ 10 (meia-entrada para sexta-feira) a R$ 60 (inteira para o sábado) à venda por meio do SuperTicket.com.br

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta