Festa da Manjuba se renova e vira Festival Gastronômico de Povoação

A Vila de Povoação, no litoral de Linhares, no Norte do Estado, recebe, de sexta (6) a domingo (8), a primeira edição do Festival Gastronômico que marca um novo formato e a retomada da tradicional Festa da Manjuba. A expectativa da organização é receber de 5 mil a 10 mil turistas nos três dias de festa.
Apesar de ser uma retomada da Festa da Manjuba, nenhum prato oferecido no local conta com o pescado. "Neste ano, vamos fazer a festa com uma cara nova, com uma diversidade de pratos da culinária local, envolvendo assim os pescadores e os empreendedores locais. Convido a todos para participar conosco do festival que tem tudo para ser sucesso no balneário", convida Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, uma das organizadoras do evento.
O evento terá programação diversificada que inclui concurso de pratos típicos, shows musicais, histórias de pescadores, apresentações culturais e espaço kids. Entre os artistas que devem animar o público estão Allan Bertol, Elias Filho, Preto Pires e Roberto Nogueira.
Para Andrea, o festival é muito importante para valorizar a comunidade. "O evento contribui para mantermos vivas as nossas tradições. Neste ano, vamos mostrar ao turista as alternativas que a comunidade tem sem o pescado. A comunidade se juntou e estamos preparados para receber os turistas", explica.
"O festival será fundamental para o desenvolvimento de Povoação. Fico feliz que estamos contribuindo com um evento que trará inúmeros benefícios para quem mora na região", complementa o secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho.
Confira os pratos:
- Torta salgada de frango
Onde: Barraca do Wantuil
- Frango a kenga
Onde: Barraca da Maria Inês
- Galinha desossada
Onde: Barraca do Jhon Wayne
- Rabada com agrião e pirão
Onde: Barraca do Carlos Alonso
- Pão com carne
Onde: barraca da Kátia
- Bolinho de feijoada
Onde: Barraca da Elessandra
- Farofa luz do rio
Onde: Barraca da Mary
- Angu a mineira
Onde: Barraca da Kelly
- Dobradinha com mocotó e feijão branco
Onde: Barraca da Layres
Confira abaixo a programação completa:
Sexta-feira (06)
17h – Inauguração da Associação de Pescadores de Povoação (Associação de Pescadores)
17h30min – Homenagem aos pescadores e abertura da exposição fotográfica (Associação de Pescadores)
18h – Apresentação do Congo de Povoação (Associação de Pescadores)
19h30min – Abertura Oficial do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)
20h – Allan Bertol (Palco principal – área de eventos)
22h – Forró fogo na Coisa (Palco principal – área de eventos)
00h – Elias Filho (Palco principal – área de eventos)
Sábado (07)
11h – Abertura do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)
11h – Concurso de pratos (Área de Eventos)
12h – Histórias e causos dos pescadores. Histórias vivenciadas pelos pescadores e o início da Festa da Manjuba (Palco principal – área de eventos)
13h30min – Cipó Cravo (Palco principal – área de eventos)
16h – Preto Pires (Palco principal – área de eventos)
20h – Concurso de pratos (Área de Eventos)
20h30min – Rocha o Nó (Palco principal – área de eventos)
22h – Roberto Nogueira (Palco principal – área de eventos)
00h30min – Koringuinha do Forró (Palco principal – área de eventos)
Domingo (08)
11h – Abertura do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)
11h – Concurso de pratos – seleção final (Área de Eventos)
12h – Histórias e causos dos pescadores. Histórias vivenciadas pelos pescadores e o início da Festa da Manjuba (Palco principal – área de eventos)
13h – Samba Mais – (Palco principal – área de eventos)
15h30min – Premiação do Concurso de Pratos (Palco principal – área de eventos)
16h30min – Magrão Acústico (Palco principal – área de eventos)
19h – Banda Monte Videl – Religiosa (Palco principal – área de eventos)
21h30min – Elcio Playnejo (Área de Eventos)
00h – Encerramento do evento (Área de Eventos)
