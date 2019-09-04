Linhares

Festa da Manjuba se renova e vira Festival Gastronômico de Povoação

A expectativa da organização é receber de 5 mil a 10 mil turistas nos três dias de festa

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 19:12 - Atualizado há 6 anos

Manjuba dá lugar a outros pratos no festival Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A Vila de Povoação, no litoral de Linhares, no Norte do Estado, recebe, de sexta (6) a domingo (8), a primeira edição do Festival Gastronômico que marca um novo formato e a retomada da tradicional Festa da Manjuba. A expectativa da organização é receber de 5 mil a 10 mil turistas nos três dias de festa.

Apesar de ser uma retomada da Festa da Manjuba, nenhum prato oferecido no local conta com o pescado. "Neste ano, vamos fazer a festa com uma cara nova, com uma diversidade de pratos da culinária local, envolvendo assim os pescadores e os empreendedores locais. Convido a todos para participar conosco do festival que tem tudo para ser sucesso no balneário", convida Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, uma das organizadoras do evento.

O evento terá programação diversificada que inclui concurso de pratos típicos, shows musicais, histórias de pescadores, apresentações culturais e espaço kids. Entre os artistas que devem animar o público estão Allan Bertol, Elias Filho, Preto Pires e Roberto Nogueira.

Para Andrea, o festival é muito importante para valorizar a comunidade. "O evento contribui para mantermos vivas as nossas tradições. Neste ano, vamos mostrar ao turista as alternativas que a comunidade tem sem o pescado. A comunidade se juntou e estamos preparados para receber os turistas", explica.

"O festival será fundamental para o desenvolvimento de Povoação. Fico feliz que estamos contribuindo com um evento que trará inúmeros benefícios para quem mora na região", complementa o secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho.

Confira os pratos:

- Torta salgada de frango

Onde: Barraca do Wantuil

- Frango a kenga

Onde: Barraca da Maria Inês

- Galinha desossada

Onde: Barraca do Jhon Wayne

- Rabada com agrião e pirão

Onde: Barraca do Carlos Alonso

- Pão com carne

Onde: barraca da Kátia

- Bolinho de feijoada

Onde: Barraca da Elessandra

- Farofa luz do rio

Onde: Barraca da Mary

- Angu a mineira

Onde: Barraca da Kelly

- Dobradinha com mocotó e feijão branco

Onde: Barraca da Layres

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira (06)

17h – Inauguração da Associação de Pescadores de Povoação (Associação de Pescadores)

17h30min – Homenagem aos pescadores e abertura da exposição fotográfica (Associação de Pescadores)

18h – Apresentação do Congo de Povoação (Associação de Pescadores)

19h30min – Abertura Oficial do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)

20h – Allan Bertol (Palco principal – área de eventos)

22h – Forró fogo na Coisa (Palco principal – área de eventos)

00h – Elias Filho (Palco principal – área de eventos)

Sábado (07)

11h – Abertura do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)

11h – Concurso de pratos (Área de Eventos)

12h – Histórias e causos dos pescadores. Histórias vivenciadas pelos pescadores e o início da Festa da Manjuba (Palco principal – área de eventos)

13h30min – Cipó Cravo (Palco principal – área de eventos)

16h – Preto Pires (Palco principal – área de eventos)

20h – Concurso de pratos (Área de Eventos)

20h30min – Rocha o Nó (Palco principal – área de eventos)

22h – Roberto Nogueira (Palco principal – área de eventos)

00h30min – Koringuinha do Forró (Palco principal – área de eventos)

Domingo (08)

11h – Abertura do Espaço de Gastronomia de Povoação (Área de Eventos)

11h – Concurso de pratos – seleção final (Área de Eventos)

12h – Histórias e causos dos pescadores. Histórias vivenciadas pelos pescadores e o início da Festa da Manjuba (Palco principal – área de eventos)

13h – Samba Mais – (Palco principal – área de eventos)

15h30min – Premiação do Concurso de Pratos (Palco principal – área de eventos)

16h30min – Magrão Acústico (Palco principal – área de eventos)

19h – Banda Monte Videl – Religiosa (Palco principal – área de eventos)

21h30min – Elcio Playnejo (Área de Eventos)

00h – Encerramento do evento (Área de Eventos)





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta