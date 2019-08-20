Fernanda Young viverá casal gay com Fernanda Nobre no teatro

A atriz e autora Fernanda Young, 49, vai protagonizar um romance gay com a atriz Fernanda Nobre, 35, na peça "Ainda Nada de Novo", com estreia programada para o mês de setembro, no Centro Cultural SP.
De acordo com Young, o espetáculo pretende misturar elementos teatrais e cinematográficos num formato intenso e intimista. "A peça acompanha um longo dia de ensaio, com uma diretora (Fernanda Young) e sua atriz principal (Fernanda Nobre), prestes a começarem a filmar uma nova obra. O amor e a perversidade da relação entre as duas personagens são evidenciados num tumultuado processo de criação artística", conta a atriz.
Ambas posaram para o fotógrafo Bob Wolfenson e evidenciaram o clima de romance que ambas as personagens estrelarão. O texto é de Carlos Canhameiro e a direção fica por conta de José Roberto Jardim.
Fernanda Young também trabalha na série "Shippados", mas por trás das câmeras junto de Alexandre Machado. A série de humor da Globo foi produzida exclusivamente para o GloboPlay e tem Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch como protagonistas.
Em "Shippados", Rita (Tatá Werneck) é uma funcionária de um supermercado que está sempre em busca de um namorado através de um aplicativo de relacionamentos. Depois de um encontro ruim, ela conhece Enzo (Eduardo Sterblitch) e os dois descobrem que têm muitas coisas em comum, como o azar no amor.