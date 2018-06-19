Fernanda Souza se despede de peça em Vitória com ex-Chiquitita

18/06/2018 - Aretha Oliveira e Fernanda Souza Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de cinco anos em cartaz, rodando o Brasil, Fernanda Souza realiza a turnê de despedida do espetáculo "Meu Passado Não Me Condena". Com, pelo menos, três passagens pelo Espírito Santo, a peça volta com uma surpresa, no próximo dia 28 de julho: a presença de uma pessoa que poderia muito bem entregar o passado da atriz.

Nesta edição da peça, que será encenada na Arena Vitória, Fernanda Souza convida Aretha Oliveira, a Pata da novela "Chiquititas", em que ambas trabalharam há 20 anos. Assim, os espectadores poderão ver uma versão diferenciada de "Meu Passado Não Me Condena", onde, numa espécie de stand-up moderno, a Fernandinha relembra seus personagens de sucesso ao longo de 25 anos de carreira e usa a plateia como se estivesse num confessionário.

Histórias de Mili, de "Chiquititas", Mirna, de "Alma Gêmea", Carola, de "O Profeta", e Isadora, de "Toma Lá Dá Cá" serão bem contadas no palco. Fernanda ainda conta como iniciou a carreira, vida pessoal, além de curiosidades dos bastidores da televisão... Tudo isso em 75 minutos no palco.

SERVIÇO

MEU PASSADO NÃO ME CONDENA - Turnê de despedida

Com FERNANDA SOUZA

Quando: 28 de Julho, às 20h

Onde: Arena Vitória - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Gênero:Comédia

Classificação: 12 anos  menores acompanhados dos pais

Ingressos (valor inteira): R$ 100 (cadeira Vip/lugar marcado); R$ 90 (arquibancada cinza) e R$ 50 (arquibancada preta).